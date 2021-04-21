محمد هنيدي يقع في فخّ رامز جلال .. حرب ضرب نار وعصبية شديدة واعتراف جديد!

حل الفنان المصري محمد هنيدي اليوم، الأربعاء، ضيف الحلقة التاسعة من برنامج “رامز عقله طار”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، في موسم رمضان لهذا العام عبر شاشة “إم بي سي”.

واستقبل رامز جلال محمد هنيدي بمقدمة حول تاريخ الرجل المهني في عالم الكوميديا، وكيف استطاع أن يخلق معايير كوميدية جديدة في السينما المصرية في التسعينات.

محمد هنيدي يُضرب في لعبة البينت بول

وتعرض محمد هنيدي خلال المقلب للضرب في لعبة البينت بول التي هي ضمن فقرات المقلب الذي يقوم به رامز ضد ضحاياه.

واستمر رامز طوال الحلقة بالتعليق على تصرفات محمد هنيدي بطريقة كوميدية، متخذاً من ردود أفعاله مادة للسخرية والفكاهة.

واستمر محمد هنيدي خلال الحلقة مروراً إلى الفقرة الثانية التي تم وضعه فيها في سفينة معلقة بالسماء.

وأظهرت الحلقة حالة الخوف والرعب التي حلت بالفنان محمد هنيدي، خلال ارتفاع السفينة وتعرضها للاهتزازات بما ينذر بسقوطها، وأخذ بالصراخ بصوت مرتفع.

ويعتبر هذا الموسم لهذا العام ذا طبيعة مختلفة لرامز جلال عما سبقه من مواسم في كل رمضان من السنوات الماضية.

وكان رامز جلال قد أعلن عن انتهاء التصوير لجميع حلقات برنامجه رامز عقله طار، وعددها 29 حلقه، مدة الحلقة الواحدة 22 دقيقة.

ويعرض خلال الحلقات جميع فقرات الضيف في البرنامج، حيث يتعرض الضحية إلى مجموعة من التحديات والمغامرات التي تختبر قوة التحمل حتى يقع في مقلب رامز جلال.

وتم تصوير البرنامج في مدينة الملاهي الترفيهية الكبرى في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

ووقع العديد من نجوم الفن والرياضة والغناء ضحايا لرامز جلال في برنامجه لهذا العام، كان منهم المطرب أحمد سعد والفنانة دينا الشربيني، والفنانة ويزو.

وكذلك الفنانة سمية الخشاب ولاعب الأهلي محمد أفشة وحارس المرمى جنش والفنانة كندة علوش والفنان حمادة هلال والفنانة ريم مصطفى.

ويشار إلى أنه أمس، الثلاثاء، حل الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ”توتا”، كضيف للحلقة الثامنة من برنامج رامز عقله طار، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، ويتم عرضه عبر قناة “إم بي سي مصر”.

وظهر الفنان رامز جلال خلال حلقته الثامنة، بإطلالة كاجوال، مرتدياً جامبسوت باللون الأسود ونسق أسفله تيشرت باللون الأبيض.

كما وارتدى رامز اكسسوارات مكونة من سلسلة ومجموعة خواتم بأحرف اسمه، ومعهم نظارة باللون الأسود.

وكعادته قدم رامز ضيفه بمقدمة كوميدية تمهيداً لمراحل “المقلب” الذي سيفعله به، على غرار من سبقه من نجوم وفنانين.

رامز جلال وفهد المولد

وأول أمس حل في برنامج الفنان المصري رامز جلال “رامز عقله طار”، مهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد.

وظهر رامز جلال بإطلالة فريدة خلال هذه الحلقة، مرتدياً كارديجان باللون الأسود وعليه نقوشات حمراء، ومعه بنطلون وحذاء باللون الأسود.

واختار رامز جلال أن يرتدي إلى جانب تلك الملابس مجموعة اكسسوارات مكونة من سلسلة، إضافة إلى مجموعة خواتم بأحرف اسمه، ونظارة باللون الأسود.

وتعرض مهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد لإصابة خلال حلقة اليوم من برنامج المقالب “رامز عقله طار” على قناة MBC مصر.

وأصابه الفنان رامز جلال بطلقة مؤلمة خلال لعبة حرب الألوان لكنه واصل اللعب.

بيان هيئة الترفيه السعودية

إلى ذلك أصدرت الهيئة العامة للترفيه السعودية، بيانا عاجلا بشأن كواليس برنامج «رامز عقله طار»، الذي ترعاه الهيئة هذا العام.

وذكرت الهيئة في بيانها أن «حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه. الجديد على عنصر مفاجأة الضيف».

موسم الرياض في السعودية

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهٍ ضمن «موسم الرياض».

وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء. من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع. التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

ولفت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية.

حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل. الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية.

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