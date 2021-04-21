جريمة صباح السالم .. شقيقة الضحية تكشف تفاصيل صادمة سبقت قتلها الوحشيّ!

كشفت شقيقة المواطنة الكويتية التي خطفت وقتلت في جريمة صباح السالم بالكويت مساء أمس الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول الواقعة.

“نيابة أمن حولي لم تستجب لنا”

وقالت شقيقة ضحية جريمة صباح السالم بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعته “وطن”: “ناشدت نيابة حولي، وأخبرتهم إنه إذا أخليتو سبيله سيقتلنا، قام بتهديدي أنا شخصيا، وهدد أختي، ولكن دون جدوى ولا كأننا تكلمنا”.

وتابعت: “آخر مرة، فاض به الكيل مني فقام بطردي، سجلنا قضيتين ضده، حتى الأدلة الجنائية حين اتصلت بهم، وأجابني رائد أو لا أعلم رتبته، نجمتين وتاج، وقلت له إنه سيقلتنا، أخبرني بأن أذهب وأسجل قضية، لم يتصرف أحد”.

وعادت شقيقة الضحية وأكدت أنها سجلت قضيتين ضد المتهم، مضيفة: “قضية قلت أنا أمسكها بنفسي، وقضية يمسكها زميلي عبدالمحسن القطان، وحين ذهبنا الأدلة الجنائية، عاد المتهم بالسيارة على أختي وخالتي بهدف قتلهم، ولم يمسكوا به، واكتفوا بحبسه كم يوم فقط”.

القاتل خرج بكفالة

وأشارت شقيقة ضحية جريمة صباح السالم إلى أنها سجلت قضية خطف بعد أيام، وأيضاً تم حسبه أياماً قليلة ثم أخرجه وكيل النيابة بكفالة.

وتابعت: “ذهبت لوكيل النيابة وقلت له كيف تخرجه بكفالة، سيقتلنا، ولم يهتم، وقال لي لو فعل لكم شيئاً مما تقولينه، ارفعي قضية، وتصبح قضية على قضية تفيدكم في المحكمة”.

فيديو / شقيقة المغدورة في #جريمه_صباح_السالم: مرتان أخلت النيابة العامة سبيل المتهم رغم تحذيراتنا بأنه سيقتلنا. pic.twitter.com/RYQ4Xh1oRa — المجلس (@Almajlliss) April 21, 2021

وفي ذات السياق، أوضحت مصادر أمنية أن القاتل مفرج عنه منذ أكثر من 4 أشهر على ذمة قضية شروع بالقتل.

لا علاقة للنيابة العامة بالإفراج عن القاتل

وأفادت المصادر كما نقلت عنها صحيفة “الراي” الكويتية، أن الفيديوهات التي أشارت إلى الإفراج عن القاتل رغم وجود قضية تهديد بالقتل ليس للنيابة العامة علاقة بها.

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وأوضحت المصادر أن النيابة كانت قد حققت في قضية شروع بالقتل منذ نحو 4 أشهر وأغلقت ملف القضية بعد إحالتها إلى المحكمة، حيث تم الإفراج عن القاتل حينها بكفالة وتوقيع تعهد وفق الإجراءات القانونية.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات مع القاتل ستكشف دوافع ارتكاب الجريمة، خصوصاً أنه مضى نحو 4 أشهر على الإفراج عنه وكان ملتزماً بالتعهد القانوني الذي وقع عليه.

وشددت المصادر على أن النيابة العامة لا تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في القضايا التي تقدم لها وتتولى نظرها، مؤكدة أن الجاني أفرج عنه وفق الإجراءات القانونية قبل 4 أشهر وليس قبل أيام.

جريمة صباح السالم

وأقدم القاتل على طعن المواطنة عدة طعنات حتى أزهق روحها، ثم قام بنقلها إلى مستشفى العدان، وقام برمي جثتها أمام المستشفى وهرب.

ووثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى التي تم على بابها إلقاء جثة الضحية.

جريمة قتل في ضاحية صباح السالم راحت ضحيتها مواطنه كويتيه طعنها الجاني عدة طعنات حتى ازهق روحها ثم قام بنقلها الي مستشفى العدان ورمى بجثتها أمام المستشفى وهرب .#جريمه_صباح_السالم pic.twitter.com/sGIjIYp1ZC — مي العيدان (@mayal3eidan) April 20, 2021

وذكرت عدة حسابات أن الجاني في جريمة صباح السالم أصله مصري وحاصل على الجنسية الكويتية، لأن والدته كويتية، ونشروا صورا لهويته.

القاتل مصري الأصل متجنس على أمه#جريمه_صباح_السالم pic.twitter.com/tT81EbPT3d — حجي كونسبت (@concept_15) April 20, 2021

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على قاتل المواطن في منطقة صباح السالم بوقت قياسي ، حيث اعترف بتسديده طعنة نافذة لها بالصدر.

وشهد موقع تويتر تصدر وسم بعنوان “جريمة صباح السالم” غردوا خلاله بتغريدات غاضبة وناقمة ومطالبة بإنزال أشد العقوبات ضد المجرم الذي قام بجريمته في شهر رمضان المبارك ودون أي إنسانية ورادع.

أراد الزواج منها

وكشف الكاتب مشعل النامي، في تغريدات له أن القاتل في جريمة صباح السالم كان منذ عدة شهور يلاحق المقتولة ويريد الزواج منها رغماً عن أهلها الرافضين لزواجه منها.

وتم تسجيل قضية قبل 5 شهور وتم القبض عليها في حينها وحبسته النيابة احتياطيا لفترة طويلة وتم إحالة القضية للمحكمة وأفرج عنه بتعهد لحين محاكمته.

قاتل #جريمه_صباح_السالم كان منذ عدة شهور يلاحق المقتولة ويريد الزواج منها رغماً عن أهلها الرافضين لزواجه منها وتم تسجيل قضية قبل 5 شهور وتم القبض عليها في حينها وحبسته النيابة احتياطيا لفترة طويلة وتم إحالة القضية للمحكمة وأفرج عنه بتعهد لحين محاكمته

..يتبع — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) April 20, 2021

وتابع في تغريدة أخرى:”واليوم من دون أي مقدمات قام بخطفها وطعنها وألقى بها عند المستشفى ولاذ بالفرار وتم القبض عليه بعد ذلك بقليل ..رحم الله القتيلة وصبر أهلها”.

واليوم من دون أي مقدمات قام بخطفها وطعنها وألقى بها عند المستشفى ولاذ بالفرار وتم القبض عليه بعد ذلك بقليل

..رحم الله القتيلة وصبر أهلها#جريمه_صباح_السالم — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) April 20, 2021

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، أن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بقيام مواطن بخطف مواطنة من مركبتها وتوجه إلى جهة غير معلومة.

وتابع البيان ان رجال الأمن توجهوا إلى موقع البلاغ، وأثناء ذلك ورد بلاغ آخر من مستشفى العدان يفيد بوفاة المجني عليها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من قبل قطاع الأمن الجنائي والذي قام بضبط الجاني في زمن قياسي.

وبمواجهة الجاني أقر واعترف أنه قام بتسديد طعنه واحده للمجني عليها نافذه بالصدر أدت إلى وفاتها.

وبناء عليه تم إحالة المتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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