شاهد لحظة تعرض مصرية في الكويت للتحرش في نهار رمضان!

وثقت مقيمة مصرية في الكويت، لحظة تعرضها للتحرش على أحد الطرق السريعة في نهار رمضان، وقامت بنشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

متحرش يضايق مصرية في الطريق

وظهرت السيدة المصرية بالفيديو الذي تابعته “وطن”، وهي تسير بسيارتها وتقوم بتصوير المتحرش، وتقول: “حاصرني من كل مكان، من الأمام ومن الخلف، ويلاحقني ويضايقني في الطريق”.

وتابعت: “هو ولد صغير”، ثم اقتربت منه وقامت بتصوير وجهه وهددته بأنها ستتسبب في حبسه بالسجن، ليقوم بصدمها مرة أخرى ويفر هارباً.

وأثار المقطع جدلاً واسعاً بين الناشطين، فمنهم من رأى أنه استكمالاً لأزمة المصريين في الكويت، ومنهم من طالب بمحاسبة الشاب المتحرش.

مغردون يتفاعلون

وجاء في التعليقات: “في ازمة نفسية بين الكويتي والمصري دايم متهاوشين”.

في ازمه نفسيه بين الكويتي والمصري دايم متهاوشين 😅 — 🌏 DeepFeeling 🇸🇦 (@rsaudi6) April 21, 2021

بينما طالب آخر بمحاسبة الشاب، وكتب: “لازم يتربى هذا المراهق بالقانون ويلزم حدوده”.

لازم يتربا هذا المراهق بالقانون ويلزم حدوده — Hashem Al-refae (@AlrefaeHashem) April 21, 2021

ولمح آخر إلى أن المصرية ستطلب نقوداً مقابل التنازل عن القضية، وكتب: “أنا عاوزة عشرتعطش ألف عشان اتنازل”.

انا عاوزه عشرتعطش الف عشان اتنازل ..! — رياضي عتيج (@7HpQGnR8cY9WsPy) April 21, 2021

وهاجم آخر الجالية المصرية في الكويت، وكتب: “الجالية المصرية عددهم يقارب 250 ألف بالكويت بس للأمانة في ناس حاطتهم تحت المجهر وأي جاليه أتزوم عليها يطلعلك عفنها الحق ينقال”.

الجالية المصرية عددهم يقارب 250 ألف بالكويت بس للأمانة في ناس حاطتهم تحت المجهر وأي جاليه أتزوم عليها يطلعلك عفنها الحق ينقال . — الكويت_مطير ⚖️ (@kuwaitforever84) April 21, 2021

بينما رأى آخر أن ما حدث ليس تحرشاً، وكتب: “لايوجد ما يثبت أنه تحرش غير ما كتبته انت بالتغريدة فمن باب الانصاف ان تتثبت من الواقعة قبل التغريد بها قد تكون لها مبررات اخرى غير التحرش”.

لا يوجد ما يثبت انه تحرش غير ما كتبته انت بالتغريدة فمن باب الانصاف ان تتثبت من الواقعة قبل التغريد بها قد تكون لها مبررات اخرى غير التحرش — سامي العبداللطيف (@samiabdullatef) April 21, 2021

عقوبة التحرش في الكويت

وبرزت قضية التحرش إلى الواجهة بعد شكاوى الكويتيات التي انتشرت قبل فترة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسارع حينها الناشطون والنواب إلى تقديم اقتراحات منفردة لسن قوانين رادعة للمتحرشين.

واقترح النائب محمد الحويلة قانون ينص على المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار. أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من عاكس أنثى في مكان عام.

وذكر في اقتراحه الذي نشره حينها عبر “تويتر” أنه يجوز للمحكمة في بعض الحالات التشديد بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة. بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من ضعفه.

التحرش ظاهرة تتطلب منا في مواجهتها التزامًا مجتمعيًا وقيميًا ومؤسسيًا ومع تزايد المعاكسات في الأماكن العامة في الآونة الأخيرة، وتفعيلًا لدورنا في مواجهتها من خلال تشريع يحد منها، لذلك تقدمت بالاقتراح بقانون المرفق في شأن قمع المعاكسات في الأماكن العامة pic.twitter.com/MKkhnLjgtT — د.محمد هادي الحويلة (@alhuwaila) February 14, 2021

ليست ظاهرة

بينما حذر حينها النائب بدر الداهوم من الاستعجال بسن قوانين ضد التحرش، لئلا يتم تصويره كظاهرة منتشرة في الكويت. داعياً للبحث في الأسباب خلف هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع.

ووافقه الرأي يوسف الحربش، أستاذ قسم القانون الخاص، والذي قال في تغريدة: ” جميعنا نرفض ظاهرة التحرش. لكن اقتراح قانون بخمس سنوات حبس وغرامة 5 آلاف دينار مرفوض”.

جميعنا نرفض ظاهرة التحرش ..لكن اقتراح قانون بخمس سنوات حبس وغرامة ٥٠٠٠ د.ك مرفوض.

فالتشريعات ليست ردة فعل..ان كان التحرش تحريض عالفسق والفجور فهناك نص يغطي..وان كان غير ذلك فلا يمكن تعريف أركان جريمة التحرش قانونيا..

متى ندرك أن بعض الظواهر الخاطئة تواجه بتحرك اجتماعي لا تشريعي!! — د. يوسف الحربش (@DrY_AlHirbish) February 14, 2021

وتابع: “فالتشريعات ليست ردة فعل، إن كان التحرش تحريض عالفسق والفجور فهناك نص يغطي، وإن كان غير ذلك فلا. يمكن تعريف أركان جريمة التحرش قانونيا، متى ندرك أن بعض الظواهر الخاطئة تواجه بتحرك اجتماعي لا تشريعي”.

ودعا الكاتب الصحفي الكويتي ناصر العيدان إلى صياغة جيدة لقانون التحرش، وكتب: “أي قانون يجرم #التحرش يجب. ان يُصاغ جيداً حتى لا نعتمد قانون “أي حاجة” ونعاني لتعديله.. سنوات! كما يجب أن يشمل الجنسين، و لا يحتوي على عبارات ضبابية، ويضاعف العقوبة على الابتزاز “.

أي قانون يجرم #التحرش يجب ان يُصاغ جيداً حتى لا نعتمد قانون "أي حاجة" ونعاني لتعديله.. سنوات! كما يجب ان:

– يشمل الجنسين

– لا يحتوي على عبارات ضبابية

– يضاعف العقوبة على الابتزاز

لذلك اتفق مع #بدر_الداهوم في دعوته لدراسة القانون جيداً قبل تقديمه#التحرش_ما_ينسكت_عنه #التحرش_جريمة — م. ناصر العيدان (@Nasser_Aleidan) February 14, 2021

تحقيق بيبي الخضري

وجاء تحرك النواب بعدما أثارت الإعلامية الكويتية بيبي الخضري ضجة واسعة في البلاد، بعدما وثقت لحظة تحرش عشرات. الشباب بها أثناء إعدادها تحقيقاً عن “التحرش”.

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ووثق تحقيق بيبي الخضري لصالح صحيفة “القبس” الكويتية والذي نشر تحت عنوان “إلى متى”، لحظات تعرضها إلى التحرش. بكافة أشكاله. خلال وقوفها داخل سيارة بأحد الشوارع الحيوية.

ويظهر شاب بالفيديو على دراجة نارية ويقترب من السيارة التي تتواجد بها بيبي الخضري، ويبدأ بالتحرش بها لفظياً وإلقاء عبارات. مثل “وش هالجمال وش هالحلاة”.

كما حاول العديد من الشباب الحصول على رقم هاتفها أو “كود” حسابها على “سناب شات” للتواصل معها لاحقًا. بينما شكك آخرون بأنها فاشينستا شهيرة ورغم ذلك تحرشوا بها لفظياً.

الزميلة بيبي الخضري ترصد مشاهد حية لـ #التحرش pic.twitter.com/XKF6gCI7dC — القبس (@alqabas) February 9, 2021

ووثقت بيبي الخضري أيضاً لحظة توسل أحد المتحرشين بها بعدما تعرف إليها، وطالبها بالستر عليه.

ولم تكتف بيبي بتوثيق ما تعرضت له من تحرش عشرات المرات، بل رصدت أيضاً ما تعرضت له فتيات أخريات. ووصلت الوقاحة بأحدهم أن قام بشد شعر فتاة، وهو ما أشعر الإعلامية الكويتية بالصدمة.

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