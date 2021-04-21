مقيمة مصرية في الكويت وثقت لحظة تعرضها للتحرش على أحد الطرق السريعة في نهار رمضان
مقيمة مصرية في الكويت وثقت لحظة تعرضها للتحرش على أحد الطرق السريعة في نهار رمضان - تعبيرية
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شاهد لحظة تعرض مصرية في الكويت للتحرش في نهار رمضان!

كتب وطن
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وثقت مقيمة مصرية في الكويت، لحظة تعرضها للتحرش على أحد الطرق السريعة في نهار رمضان، وقامت بنشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

متحرش يضايق مصرية في الطريق

وظهرت السيدة المصرية بالفيديو الذي تابعته “وطن”، وهي تسير بسيارتها وتقوم بتصوير المتحرش، وتقول: “حاصرني من كل مكان، من الأمام ومن الخلف، ويلاحقني ويضايقني في الطريق”.

وتابعت: “هو ولد صغير”، ثم اقتربت منه وقامت بتصوير وجهه وهددته بأنها ستتسبب في حبسه بالسجن، ليقوم بصدمها مرة أخرى ويفر هارباً.

وأثار المقطع جدلاً واسعاً بين الناشطين، فمنهم من رأى أنه استكمالاً لأزمة المصريين في الكويت، ومنهم من طالب بمحاسبة الشاب المتحرش.

مغردون يتفاعلون

وجاء في التعليقات: “في ازمة نفسية بين الكويتي والمصري دايم متهاوشين”.

بينما طالب آخر بمحاسبة الشاب، وكتب: “لازم يتربى هذا المراهق بالقانون ويلزم حدوده”.

ولمح آخر إلى أن المصرية ستطلب نقوداً مقابل التنازل عن القضية، وكتب: “أنا عاوزة عشرتعطش ألف عشان اتنازل”.

وهاجم آخر الجالية المصرية في الكويت، وكتب: “الجالية المصرية عددهم يقارب 250 ألف بالكويت بس للأمانة في ناس حاطتهم تحت المجهر وأي جاليه أتزوم عليها يطلعلك عفنها الحق ينقال”.

بينما رأى آخر أن ما حدث ليس تحرشاً، وكتب: “لايوجد ما يثبت أنه تحرش غير ما كتبته انت بالتغريدة فمن باب الانصاف ان تتثبت من الواقعة قبل التغريد بها قد تكون لها مبررات اخرى غير التحرش”.

عقوبة التحرش في الكويت

وبرزت قضية التحرش إلى الواجهة بعد شكاوى الكويتيات التي انتشرت قبل فترة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسارع حينها الناشطون والنواب إلى تقديم اقتراحات منفردة لسن قوانين رادعة للمتحرشين.

واقترح النائب محمد الحويلة قانون ينص على المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار. أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من عاكس أنثى في مكان عام.

وذكر في اقتراحه الذي نشره حينها عبر “تويتر” أنه يجوز للمحكمة في بعض الحالات التشديد بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة. بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من ضعفه.

ليست ظاهرة

بينما حذر حينها النائب بدر الداهوم من الاستعجال بسن قوانين ضد التحرش، لئلا يتم تصويره كظاهرة منتشرة في الكويت. داعياً للبحث في الأسباب خلف هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع.

ووافقه الرأي يوسف الحربش، أستاذ قسم القانون الخاص، والذي قال في تغريدة: ” جميعنا نرفض ظاهرة التحرش. لكن اقتراح قانون بخمس سنوات حبس وغرامة 5 آلاف دينار مرفوض”.

وتابع: “فالتشريعات ليست ردة فعل، إن كان التحرش تحريض عالفسق والفجور فهناك نص يغطي، وإن كان غير ذلك فلا. يمكن تعريف أركان جريمة التحرش قانونيا، متى ندرك أن بعض الظواهر الخاطئة تواجه بتحرك اجتماعي لا تشريعي”.

ودعا الكاتب الصحفي الكويتي ناصر العيدان إلى صياغة جيدة لقانون التحرش، وكتب: “أي قانون يجرم #التحرش يجب. ان يُصاغ جيداً حتى لا نعتمد قانون “أي حاجة” ونعاني لتعديله.. سنوات! كما يجب أن  يشمل الجنسين، و لا يحتوي على عبارات ضبابية، ويضاعف العقوبة على الابتزاز “.

تحقيق بيبي الخضري

وجاء تحرك النواب بعدما أثارت الإعلامية الكويتية بيبي الخضري ضجة واسعة في البلاد، بعدما وثقت لحظة تحرش عشرات. الشباب بها أثناء إعدادها تحقيقاً عن “التحرش”.

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ووثق تحقيق بيبي الخضري لصالح صحيفة “القبس” الكويتية والذي نشر تحت عنوان “إلى متى”، لحظات تعرضها إلى التحرش. بكافة أشكاله. خلال وقوفها داخل سيارة بأحد الشوارع الحيوية.

ويظهر شاب بالفيديو على دراجة نارية ويقترب من السيارة التي تتواجد بها بيبي الخضري، ويبدأ بالتحرش بها لفظياً وإلقاء عبارات. مثل “وش هالجمال وش هالحلاة”.

كما حاول العديد من الشباب الحصول على رقم هاتفها أو “كود” حسابها على “سناب شات” للتواصل معها لاحقًا. بينما شكك آخرون بأنها فاشينستا شهيرة ورغم ذلك تحرشوا بها لفظياً.

ووثقت بيبي الخضري أيضاً لحظة توسل أحد المتحرشين بها بعدما تعرف إليها، وطالبها بالستر عليه.

ولم تكتف بيبي بتوثيق ما تعرضت له من تحرش عشرات المرات، بل رصدت أيضاً ما تعرضت له فتيات أخريات. ووصلت الوقاحة بأحدهم أن قام بشد شعر فتاة، وهو ما أشعر الإعلامية الكويتية بالصدمة.

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