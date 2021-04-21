“شاهد” ريال مدريد ينتفض في وجه قادش ويعتلي عرش الليغا من جديد

نجح حامل اللقب السابق فريق ريال مدريد الإسباني من التغلب على المستضيف فريق قادش بثلاثة أهداف نظيفة دون رد. في إطار منافسات الأسبوع ال 31 من الدوري الإسباني للدرجة الممتازة.

ليستعيد صدارة الدوري بشكل مؤقت من جاره المتصدر أتلتيكو مدريد. قبيل مواجهته القادمة أمام فريق هويسكا.

قادش 0 × 3 ريال مدريد | اهداف المباراة pic.twitter.com/nPasfdTMEl — ويليام الهلالي☆ (@Willia_m1) April 21, 2021

ضربة الجزاء وهدف ريال مدريد

وأحرز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هداف فريق ريال مدريد الإسباني في الدقيقة ال 30 من عمر زمن المباراة عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، ليسجلها اللاعب على يمين حارس مرمى شباك فريق قادش الإسباني.

كما وعاد فريق ريال مدريد الإسباني ليسجل الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة ال 33 عن طريق اللاعب ألفارو أودريوزولا بعد عرضية جميلة من هداف فريق ريال مدريد خلال الموسم الجاري كريم بنزيما.

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ريال مدريد والهدف الثالث

فيما سجل رجل المباراة الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة ال 40 مع قرب نهاية منتصف الشوط الأول.

ومع مجريات الشوط الثاني حافظ فريق ريال مدريد على نتيجة المباراة، مع إهدار الفرص في المباراة. لينجح في ذلك طيلة دقائق المباراة. وانتهاء المباراة بنظافة شباك حارس مرمى فريق ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا.

بنزيما والرقم القياسي مع ريال مدريد

ووصل اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما. إلى الأسطورة راؤول جونراليس التهديفي مع فريق ريال مدريد ضد 35 فريق في الليغا الإسبانية. التي نجح من خلالها اللاعب الوصول إليه خلال الموسم الجاري.

فيما رفع رصيده من تسجيل الأهداف خلال منافسات الدوري الإسباني بعد تسجيله في مباراة قادش 21 هدفًا للموسم الثالث على التوالي. ليواصل اللاعب صناعة الأرقام القياسية في صفوف فريق الملكي الإسباني.

تشكيلة ريال مدريد الإسباني

واعتمد المدرب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان 48 عاماً على تشكيلة أساسية أمام منافسه قادش الإسباني. حيث سيكون في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

كما في مركز خط الدفاع جاء كلاً من: الإسباني ناتشو. لوكاس فاسكيز. ميليتاو.

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وفي خط الوسط لعب كلاً من: أيسكو. فالفيردي. ألفارو أودريوزولا. ومارسيلو

بينما جاء في هجوم الفريق كلاً من: البرازيلي فينيسيوس جونيور. والإسباني ماركو أسينسيو. إلى جانب إشراك الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بن بنزيما.

غيابات نجوم ريال مدريد عن المباراة

فيما غاب العديد من النجوم في صفوف الفريق عن المباراة كلاً من: قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس. والنجم البلجيكي إيدين هازارد. وكذلك الإسباني داني كرفخال. ولوكاس فاسكيز. وميندي بسبب الإصابة.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد فريق ريال مدريد برصيد 70 نقطة بعد يليه فريق أتلتيكو مدريد متساويًا بنفس النقاط في ترتيب منافسات الدوري الإسباني.

صعود ريال مدريد وإشبيلية

بينما جاء فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الثالث برصيد 67 نقطة. أما في المركز الرابع جاء فريق برشلونة برصيد 65 نقطة.

🔥 2⃣3⃣ – Leo Messi 🔥

🔥 2⃣1⃣ – BENZEMA 🔥

🔥 2⃣0⃣ – Gerard Moreno 🔥

🔥 1⃣9⃣ – Luis Suarez 🔥

🔥 1⃣7⃣ – En-Nesyri 🔥 Can @Benzema dethrone Messi at the top of the scoring charts? 👑#LaLigaSantander pic.twitter.com/FD1iHPK1BD — LaLiga English (@LaLigaEN) April 22, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال بتيس برصيد 49 نقطة، متساويًا مع فريق فياريال بنفس النقاط. فيما جاء في المركز السابع من الترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 47 نقطة.

فيما جاء في المركز الثامن فريق أوساسونا برصيد 40 نقطة، بينما جاء فريق في مركزين التاسع والعاشر فريق أتلتيك بيلباو وغرناطة برصيد 39 نقطة.

ترتيب قادش في الدوري

فيما يحتل المنافس قادش برصيد 36 نقطة في المركز الثالث عشر من جدول الترتيب. بفارق نقطة حيدة عن صاحب المركز الثاني عشر فريق أوساسونا.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 23 هدفاً.

👔🎙️ #زيدان: "أنا سعيد من أجل الفريق. لم يكن الأمر سهلاً، لقد لعبنا خارج أرضنا وكان علينا تسجيل ثلاث نقاط اليوم وهذا ما فعلناه. لعبنا مباراة قوية من جميع الجوانب. سعيد بالنقاط الثلاث لأن في النهاية هذا ما يهم." #قادش_ريال_مدريد pic.twitter.com/ujq35mj13W — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 21, 2021

فيما جاء في وصافة الترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا، بفارق هدفين عن المتصدر ليونيل ميسي.

بينما جاء الإسباني في ثالث الترتيب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا. بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز الذي أصيب مؤخرًا في الفخذ. فيما لم تحدد مدة غيابه عن المشاركة مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني.

ترتيب المغربي النصيري بعد هدفه الأخير

كما جاء المهاجم المغربي يوسف النصيري برصيد 17 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري 2020-2021.

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