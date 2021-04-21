المغرب .. “اكسر صيامك مقابل خمسين درهم” .. تحدي يتسبب بغضب عارم!

تسبب مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بموجة من الجدل بين المغردين والنشطاء، لما حمله من إساءة للدين الإسلامي الحنيف وشعيرة الصيام.

مقطع الفيديو المتداول والمثير للجدل كان عبارة عن تجربة اجتماعية يعرض بها أحد الأشخاص على المارة بالطريق أن يفطر في نهار رمضان في المغرب، مقابل مبلغ 50 درهما.

وكانت المفاجأة حين وافق بعض الأشخاص على أن يفطر في نهار رمضان مقابل هذا المبلغ الزهيد.

غضب في المغرب

وطالب مغردون عبر مواقع التواصل من السلطات في المغرب بضرورة ضبط وإحضار كافة المتورطين في هذا المقطع، نظراً لكم الإساءة التي حمله للدين الإسلامي وللمجتمع في المغرب.

وجاءت هذه الحملة بعد أيام من تداول مقطع فيديو لشاب سوري أثار الجدل، بإطلاقه مقلب في عدد من الصائمين بأوروبا. والتي أسماها “اسكر صيامك واربح آيفون”.

الشاب السوري يوسف قباني جرب أن يختبر بعض المسلمين في العاصمة البريطانية لندن، وأن يدفعهم لكسر. صيامهم مقابل ربح جهاز “آيفون”.

وتقوم فتاة غير محجبة بمساعدة يوسف قباني، حيث تتوجه بسؤال شبان مسلمين عما إذا كانوا صائمين. ثم تخبرهم بالتحدي الذي سيربحون خلاله هاتف آيفون.

وتقدم الفتاة للشبان زجاجة مياه ليشربوا بعض رشفات فقط منها مقابل الهاتف.

كانت المفاجأة أن جميع من ظهروا في مقطع الفيديو الذي قارب 20 دقيقة، لم يقبلوا التحدي، ورفضوا بحزمٍ. أن يكسروا صيامهم.

وكان رد فعل بعضهم حازماً بالدرجة نفسها عندما شاهدوا شاباً مسلماً (يوسف) يقبل التحدي ويمسك زجاجة. الماء ليشرب ويكسر صيامه.

وحاول الشباب الـ4 الذين ظهروا في الفيديو، منعه من الإفطار سواء بالحديث معه أو بسحب زجاجة المياه من يده.

حتى أن أحدهم وعده بأن يشتري له هاتفاً إن كان هذا السبب الوحيد لكسر صيامه، وأخذ يذكِّره بأنَّ عمل خير. صغير قد يُدخل الجنة، وعمل إثم صغير قد يُدخل النار.

مشاهدات عالية

الفيديو الذي حقق أكثر من 800 ألف مشاهدة في أقل من 48 ساعة على نشره، حاز تفاعلاً إيجابياً واسعاً في التعليقات. وبين من نشروه على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

كما أعجب بهذا المقطع 70 ألف مستخدم مقابل 1300.

إذ أبدى آخرون استياءهم من رد الفعل المبالَغ فيه من الجمهور الذين سحبوا زجاجة المياه عنوة.

حتى إن برنامج “جعفر توك” الذي تقدمه النسخة العربية من قناة DW الألمانية، أفرد تقريراً قصيراً عن الاستياء. من مقطع الفيديو.

من هو يوسف قباني؟

الشاب اسمه يوسف قباني، وهو سوري يعيش في لندن ويتحدث الإنجليزية بطلاقة، أسس قناته على يوتيوب في فبراير/شباط 2018.

وجمع على القناة أكثر من 1.55 مليون مشترك، وقد حصل على درع يوتيوب الفضية والذهبية بعد جمعه أكثر من 100 مليون مشاهدة. لإجمالي فيديوهاته على يوتيوب، التي جاوزت 50 فيديو.

ابن الـ19 عاماً عرَّف نفسه إبان إنشائه القناة، بأنه سوري من الشام ويحب الشهرة والتمثيل.

ويستخدم يوسف أيضاً تطبيق TikTok، حيث يتابعه مليون ونصف المليون أيضاً، ويستخدم إنستغرام حيث. يتابعه نحو 131 ألفاً، وكذلك يملك حساباً على سناب شات.

وقدَّم يوسف فيديوهات لمقالب في أشخاص يعرفهم أو لا يعرفهم، قبل أن يركز على إظهار طابع ديني في التحديات التي يقدمها.

مثل مواقف يلتقي فيها شخص ملحد مع مسلم، أو دخول فتاة ملحدة للمسجد، إضافة إلى عدد آخر من المقاطع التمثيلية.

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