“السوبر ليغ” فشل قد أن يبدأ بعد انسحاب الأندية الإنجليزية وترحيب أوروبي بالخطوة

أعلنت النوادي الإنجليزية في بيانات رسمية لها الليلة الماضية، انسحابها الكامل من بطولة دوري “السوبرليغ”. المخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

📹 جماهير تشيلسي لحظة سماعهم لخبر انسحاب النادي من بطولة السوبر ليغ. pic.twitter.com/19nUcmVqWc — CFC Media (@CFC4World_Media) April 20, 2021

بعد يومين من إعلانهم الانضمام إليه، بعد موجة الانتقادات والصدى الواسع للضغط على النوادي الإنجليزية من أجل الخروج منه.

النوادي الإنجليزية والسوبرليغ

كما وأفادت تقارير صحفية بريطانية، انسحاب الفرق الإنجليزية الستة من بطولة الدوري الأوروبي الممتاز “السوبر ليغ” وهم فريق مانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام. وكذلك كان أخر الأندية المنسحبة فريق تشيلسي الإنجليزي.

وقال نادي تشيلسي “البلوز” في بيان صحفي له اليوم الخميس، ” النادي يمكنه التأكيد في البدء بكافة الإجراءات من أجل الانسحاب الرسمي من بطولة المجموعة المطورة لخطط دوري السوبر الأوروبي”.

🚨 وُجب التنويه | • ميلان ويوفنتوس لم يُعلنو مُغادرة السوبر ليغ ولكن أفصحوا عن صعوبة إقامته في الوقت الحالي.. pic.twitter.com/NnJuEA4lTo — السوبر ليغ (@ArabicTSL) April 21, 2021

وأردف النادي، ” كان لدينا الوقت الكافي للتفكير في المسألة بشكل كامل، وقررنا أن استمرار المشاركة في هذا المخطط لن يكون في مصلحة نادي تشيلسي ومشجعيه ومجتمع كرة القدم”.

الميلان والانتر الإيطالي والسوبرليغ

كما وأشارت تقارير صحفية. عن انسحاب فريق الانتر ميلان وجاره الميلان الإيطالي من بطولة الدوري الأوروبي الممتاز “السوبر ليغ”، وعزم نادي برشلونة عن التراجع عن تلك الخطوة. رغم تحفظه على ذلك.

تجميد مشروع السوبر ليغ

وبخروج النوادي الإنجليزية الستة من الدوري الأوروبي الممتاز. وتفكير النوادي الأخرى في الانسحاب خلال الساعات القادمة، سيتوقف مشروع بطولة “السوبرليغ” .

بعد يوميين على قرار تأسيسه. بعد حالة الانتقادات والغضب الواسعة لدى الاتحادات العالمية لكرة القدم. وكذلك جماهير الفرق المشاركة في البطولة.

💥ESPN | فريقان فقط لم ينسحبوا من السوبرليغ لحد الان (ريال مدريد وبرشلونة). pic.twitter.com/w2FBHXpaSY — Blancos Global (@Blancos_Global) April 21, 2021

الذين خرجوا إلى الشوارع للتنديد بتلك الخطوة ومطالبة نواديهم الانسحاب من بطولة “السوبر ليغ”. لتنجح تلك الضغوطات التي رافقها مساندة الحكومة البريطانية بالسعي الجاد من أجل إفشال المشروع.

الوضع السيئ للأندية الأوروبية

وفي مقابلة مع رئيس ريال مدريد ” فلورنتينو بيريز” عبر برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير، أوضح إن انطلاق دوري السوبر الأوروبي الجديد سوف تحسن الكثير من اقتصاد الأندية في قارة أوروبا. كما ويجب على الأندية الرئيسة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا تقديم حل للوضع السيئ الذي تعيشه كرة القدم.

⚠️ رســــمـــيًــا | انسحاب جميع الأندية الإنجليزية من بطولة السوبرليغ.. pic.twitter.com/uFthyR6MGv — السوبر ليغ (@ArabicTSL) April 20, 2021

وبين بيريز، أنه توصل من خلال بطولة الدوري الأوروبي الممتاز التخفيف من الدخل الضائع والضائقة المالية التي تمر بها الأندية الأوروبية، كما أنه عليك تحقيق الربح من خلال إنشاء بطولة أكثر تنافسية. وكذلك إنقاذ الأندية من الضائقة المالية.

ريال مدريد وبيريز

وأكد رئيس الريال “بيريز”، إن نادي ريال مدريد خسر الكثير من المال ونحن في وضع سيئ للغاية، كما أن الأندية الكبرى في إسبانيا وإنجلترا تتوصل إلى استنتاجات حول إصلاح كرة القدم، وريال مدريد خسر وحده 400 مليون يورو ولم يتم فعل شيء تجاه ذلك.

رئيس الريال بيريز وتغير قواعد كرة القدم

واستكمل بيريز خلال مقابلة التلفزيونية عبر أحد القنوات الإسبانية اليوم الثلاثاء، قائلاً: ” كرة القدم يجب أن تتغير، ويجب أن تتطور مثل كل صناعة في العالم، في بحاجة إلى التكيف والتغيير مع الأجيال الجديدة، مردفاً أن الأجيال التي تتراوح أعمارهم ما بين 16-24 عامًا من المشجعين لا يهتمون بكرة القدم”.

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وأردف، “علينا تغيير شيء ما يجعل هذه الرياضة أكثر جاذبية على المستوى العالمي. وهذا ما فعلناه مع ملعب سنتاغيو برنابيو. كما أنني كل ما أفعله لصالح كرة القدم وليس العكس”.

بطولة السوبر ليغ وبيريز

وأضاف رئيس ريال مدريد ورئيس بطولة الدوري السوبر الأوروبي الجديد بيريز، ” الدوري الممتاز سيحقق المزيد من الأموال وإنها أكثر جاذبية، والدوري الأوروبي الممتاز مثل دوري أبطال أوروبا، إذا فزت باللقب فإنك تتحصل على 120-130 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. لكن مع دوري السوبر ستكسب المزيد من المال”.

بيدريرول : سقطت السوبرليغ وفاز قطر والإمارات والميليونير أبراهيموفتش pic.twitter.com/mH4CSPYtLu — الكرة الإسبانية (@futbol_espagnol) April 20, 2021

بيريز والرد على تهديدات الاتحاد الأوروبي

وتابع بيريز، ” لن يتم إخراج ريال مدريد ومان سيتي وتشيلسي من دوري أبطال أوروبا وأنا متأكد من ذلك، كما أن تلك الخطوة نريد إنقاذ كرة القدم لمدة 20 عامًا قادمة. بطولة السوبر ليج ستفعل ذلك”.

كما وختم بيريز، قائلاً: ” أن الشيء الجذاب في كرة القدم هو اللعب بين الأندية الكبيرة، وتزاد قيمة التلفزيون، ويتم توليد المزيد من الدخل. ليس للأثرياء فقط، هم من يريدون دوري السوبر، ونحن نعمل على لإنقاذ كرة القدم في لحظة حرجة، كما أن دوري أبطال أوروبا جذاب من دور الربع النهائي، فلا أحد يهتم بالمباريات التي تلعب قبل”.

موقف الحكومة البريطانية

كما قال رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” في تصريح صحفي نشرته وكالة رويترز للأنباء اليوم الإثنين، قائلاً: ” إنني سأبذل كل جهد مستطاع من أجل منع إقامة دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم. بعد قدوم 12 ناديًا أوروبيًا على إطلاق دوري منفصل”.

🚨 عـــــــــاجـــــــل 🚨 ⚠️ بيان رسمي من السوبرليغ: " تم اقتراح تأسيس مسابقة جديدة بسبب أن النظام الحالي لا يعمل. المقترح يدعم تطور كرة القدم الأوروبية بزيادة المصادر المالية والإستقرار الإقتصادي." pic.twitter.com/KPgUmt3EvN — السوبر ليغ (@ArabicTSL) April 20, 2021

وأردف جونسون، ” سننظر فيما يمكننا القيام به من خلال التعاون مع سلطات كرة القدم، من أجل ضمان عدم تنظيم الدوري بالطريقة المطروحة حاليًا”. مضيفًا: ” لا أعتقد أن هذه الأخبار طيبة للجمهور، كما لا أعتقد أنها أخبار طيبة لكرة القدم في البلاد”.

دوري السوبر الأوروبي وقرار الفيفا

وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم العالمية “الفيفا”. يوم الأحد الماضي. رفضه إقامة البطولة خارج إطار كرة القدم الدولية. كما وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”.

بالعقوبات القاسية ضد كل الأندية واللاعبين الذين سيشاركون في بطولة دوري السوبر الأوروبي المفتوحة. تصل إلى منع الأندية المعنية من اللعب في أي من المسابقات المحلية أو الأوروبية. وكذلك منع اللاعبين في تلك النوادي من المشاركة مع منتخبات بلادهم.

بطولة دوري السوبر ليغ

ومن المقرر أن تقام المنافسات على شكل دوري بمشاركة 20 فريقًا، من بينها 15 فريقًا المؤسسين لذلك الدوري. بالإضافة إلى 5 فرق ستكون متغيرة. حيث ستشارك كل موسم من خلال دعوة القائمين على ذلك الدوري. كما ستكون دعوتهم بناءً على أدائهم الموسمي في بطولاتهم في الدوريات المحلية.

🚨نادي يوفنتوس يعلن انسحابه بشكل رسمي من السوبرليغ. pic.twitter.com/nPNLjtIX7M — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 21, 2021

الأندية المؤسسة لبطولة دوري السوبر الأوروبي

وتضم بطولة الدوري كبار الأندية في القارة الأوروبية ال12. وهم: ” ريال مدريد الإسباني، أرسنال الإنجليزي، أتلتيكو مدريد الإسباني، تشيلسي الإنجليزي، برشلونة الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، ليفربول الإنجليزي، مانشستر سيتي الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

رسمياً اتلتيكو مدريد خارج السوبرليغ pic.twitter.com/GHUAcNVNRN — E P L W O R L D (@EPLworld) April 21, 2021

كما ورفضت الأندية الألمانية والفرنسية الانضمام في تلك البطولة المنفصلة عن الاتحاد الأوروبي، فيما لم تعلن بعد فريق بارين ميونيخ الألماني. وباريس سان جيرمان الانضمام إلى تلك البطولة.

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