الزمالك يطلب من فرجاني ساسي حسم أمره وسط العروض المغرية للرحيل

لم يحسم اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي 29 عامًا لاعب الوسط في فريق الزمالك المصري أمره بعد مع إدارة النادي في البقاء أو الرحيل مع نهاية الموسم الجاري. وسط العروض المغرية المقدم للاعب في أندية الخليج العربي للانضمام إلى صفوفها.

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فرجانى خارج عن السيطرة@FerjaniSassi pic.twitter.com/aR4tGHxN4g — Ahmed kewan – احمد كيوان (@AhmedKewan100) February 17, 2021

الزمالك وفرجاني ساسي

كما وأكدت تقارير صحفية مصرية، بأن إدارة الزمالك المصري قد طلبت من اللاعب التونسي فرجاني ساسي حسم أمره قبل نهاية الموسم الجاري في تجديد عقده أو الرحيل عن النادي.

انظروا من أتى اليوم لدعم فريقنا قبل مباراة الغد؟ 😍 عديّ فرجاني ساسي 🙋‍♂️@FerjaniSassi #الزمالك_أولًا_واخيرًا pic.twitter.com/ZKUZY4Pmmg — Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 9, 2021

وأردفت التقارير الصحيفة نقلاً عن مصدر في نادي الزمالك المصري، قد طلبوا من اللاعب حسم أمره أو التجميد حتى نهاية الموسم الجاري، من أجل التركيز على جميع اللاعبين المستمرين في فريق الزمالك المصري.

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الزمالك ومهلة فرجاني ساسي

كما وأضافت التقارير بأن إدارة فريق الزمالك المصري قد أعطت للاعب مهلة حتى نهاية الأسبوع. للرد بشكل نهائي، حتى يتمكن من تجهيز عقده مع الزمالك والتوقيع. كما أن عدم حسم أمر اللاعب سيكون غير جيد بالنسبة للجميع في الفريق.

فرجاني ساسي والخلاف مع الزمالك

كما واضطرت اللجنة المكلفة في التفاوض مع اللاعب التونسي ساسي في ظل رفض اللاعب التجديد مع الزمالك والتوقيع على العقود الجديد مع القلعة البيضاء.

Look forward and focus💪 pic.twitter.com/zQLnja5P30 — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) March 30, 2021

لتأجيل ملف تجديد اللاعبين إلى ما بعد انتهاء خوض مبارياته مع الفريق في دوري أبطال أفريقيا 2021م. بالإضافة إلى أن الخلاف بين مسؤولي الزمالك واللاعب ساسي ووكيله على ثلاثة محاور أساسية تقف العائق أمام تجديد عقده مرة أخرى.

مدة التعاقد مع فرجاني ساسي

كما ورفض وكيل أعمال اللاعب ساسي التوقيع لموسمين قادمين في نهاية عام 2024م، وتمسكه بضرورة أن يكون العقد لمدة ثلاثة مواسم قادمة. وليس لموسمين.

حتى يعطي الأمر مزيد من الاستقرار المعنوي والمادي. أمام موسمين سيجعله أقل استقراراً خلال الفترة القليلة القادمة. وفق ما أفادت به وسائل الإعلام المصرية.

العرض الخليجي

وتلقى اللاعب التونسي فرجاني ساسي، عرض مغري من قبل أحد الأندية الخليجية من أجل التعاقد مع اللاعب. خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

في ظل تألق اللاعب مع فريق الزمالك المصري، ومنتخب بلاده تونس التي يشارك في صفوفه. ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2021م.

أشرف قاسم عبر قناة أون تايم سبورتس 🗣 💬"أشعر برغبة ساسي بالبقاء في الزمالك" pic.twitter.com/WceHr4RxTk — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 30, 2021

كما وتلقى في وقت سابق عرض من نادي الدحيل القطري قبل بطولة كأس العالم للأندية نهاية شهر يناير الماضي. لكنه لم يكن جدي وبشكل فعلي مع اللاعب فرجاني ساسي. من أجل ضمه في صفوف الفريق.

العقد الجديد والضرائب المفروضة

فيما يواجه في ثالث العراقيل التي تواجه أمام تجديد العقد بين إدارة الزمالك المصري واللاعب فرجاني ساسي. هي الرغبة من اللاعب من نسبة الضرائب. وهو ما ترفضه إدارة الزمالك. الذي يسعى إلى أن يجعل بنود عقده مع ساسي واضحة وغير مخالف لقوانين انتقاله في الاتفاق.

كما وتشهد الأيام القادمة حسم الموقف النهائي بين إدارة الزمالك واللاعب فرجاني ساسي. من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي أو الإعلان الرسمي. فإما أن تنجح الزمالك في التوصل أو الفشل ورحيل اللاعب عن صفوف فريق الزمالك المصري.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 33 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

الأهلي والزمالك والصراع على الصدارة

كما وجاء فريق الأهلي في وصافة ترتيب الدوري بفارق ثلاثة نقاط مع المتصدر الزمالك المصري بعد بفوز في مباراة القمة أمام المتصدر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة.

ترتيب المصري والاتحاد السكندري

ويأتي في المركز الثالث المصري البورسعيدي برصيد 29 نقطة. أما في المركز الرابع يحتل الاتحاد السكندري برصيد 28 نقطة.

وجاء في المركز الخامس فريق بيراميدز في الترتيب برصيد 27 نقطة. بفارق نقطة وحيدة مع فريق مصر المقاصة الذي يحتل المركز السادس برصيد 26 نقطة في جدول الترتيب.

كما في المركز السابع فريق سيراميكا كليوباترا المصري برصيد 25 نقطة. بينما فريق سموحة برصيد 24 نقطة في المركز الثامن. متساويًا بذلك مع أصحاب المركزين التاسع والعاشر الجونة وإنبي بنفس النقاط.

هدافي الدوري المصري

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري خلال منافسات الموسم الجاري 2020-2021، مهاجم فريق طلائع الجيش أحمد سمير برصيد 9 أهداف.

بفارق هدف وحيد عن وصافة ترتيب صدارة هدافي الدوري حسام حسن مهاجم فريق سموحة المصري متساويًا مع اللاعب في صفوف المصري البوسعيدي عمر كمال.

ميدو عبر قناة النهار🗣 💬ساسي يشعرك بأن الكرة سهلة. pic.twitter.com/oZjGO0F2Yv — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 22, 2020

بينما جاء في المركز الثالث مهاجم فريق الزمالك المصري يوسف إبراهيم الشهير ب “يوسف أوباما” برصيد 7 أهداف، متساويًا مع اللاعب أحمد ياسر ريان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا.

وفي المركز الخامس من الترتيب جاء عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش المصري برصيد 6 أهداف، متساوياً مع كلاً من: لاعب مصر المقاصة شيمليس بيكلي. ولاعب الاتحاج السكندري رزاق سيسيه. ورمضان صبحي مهاجم فريق بيراميدز المصري.

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