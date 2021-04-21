مباراة الأهلي وسموحة
مباراة الأهلي وسموحة
Videoرياضة

الأهلي المصري يفقد النقاط الثمينة بتعثره أمام سموحة في الوقت القاتل

كتب وطن
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سقط حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري في أول خسارة له في الدوري المصري للدرجة الممتازة، أمام فريق سموحة المصري في المباراة المؤجلة من الأسبوع ال 11 بهدفين مقابل هدف وحيد. ليفشل في انتزاع الصدارة من غريمه التقليدي الزمالك المصري.

هدف التقدم في شباك الأهلي

ونجح فريق سموحة من إحراز هدف اللقاء الأول في المباراة في شباك منافسه الأهلي المصري “القرن” الذي جمع الفريقين على ملعب ” استاد السلام”. في الدقيقة ال 11 من المباراة عن طريق محمد مجدي.

الأهلي وهدف تقليص الفارق

كما ونجح فريق الأهلي من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال 33 من المباراة عن طريق المهاجم المصري حسين الشحات، سددها في شباك الضيف فريق سموحة. لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين المنافسين.

هدف سموحة في الوقت القاتل

ومع مجريات أحداث الشوط الثاني من اللقاء، نجح فريق سموحة من خطف النقاط الثلاثة المهمة لفريق الأهلي المصري في الدقيقة ال 93 من الوقت القاتل. بواسطة مهاجم الفريق حسام حسن.

قبل نهاية المباراة بين المنافسين. لينتهي اللقاء بفوز فريق سموحة وخسارة فريق الأهلي الأولى له في الدوري المصري الممتاز خلال منافسات الموسم الجاري.

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تشكيلة فريق الأهلي

كما ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عاماً، أمام منافسه سموحة المصري التالي: في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، لعب كلاً من: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

وفي مركز خط الوسط  جاء كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي قفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

أما في خط هجوم الفريق اعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

غياب معلول

بينما غاب عن تلك المواجهة كلاً من: لاعب الظهير الأيسر في الفريق التونسي علي معلول والتي أجرى من خلالها عملية جراحية بسبب الإصابة.

التي تعرض لها خلال مواجهات الفريق في منافسات كأس العالم للأندية، أمام الفريق الألماني البايرن ميوينخ.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 33 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

الأهلي والوصافة

كما وجاء فريق الأهلي في وصافة ترتيب الدوري بفارق ثلاثة نقاط مع المتصدر الزمالك المصري بعد بفوز في مباراة القمة أمام المتصدر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة.

ترتيب المصري والاتحاد السكندري

ويأتي في المركز الثالث المصري البورسعيدي برصيد 29 نقطة. أما في المركز الرابع يحتل الاتحاد السكندري برصيد 28 نقطة.

وجاء في المركز الخامس فريق سموحة في الترتيب برصيد 27 نقطة. متساويًا بذلك مع فريق بيراميدز بنفس النقاط في المركز السادس من الترتيب.

بينما جاء في المركز السابع فريق مصر المقاصة برصيد 26 نقطة في جدول الترتيب. كما في المركز السابع فريق سيراميكا كليوباترا المصري برصيد 25 نقطة.

فيما  جاء فريق الجونة وإنبي في المركزين التاسع  والعاشر برصيد 24 نقطة  من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

هدافي الدوري المصري

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري خلال منافسات الموسم الجاري 2020-2021، مهاجم فريق طلائع الجيش أحمد سمير برصيد 9 أهداف.

متساويًا مع وصافة ترتيب صدارة هدافي الدوري حسام حسن مهاجم فريق سموحة المصري الذي سجل هدفه الأخير في شباك فريق الأهلي المصري.

كما وسجل عمر كمال لاعب المصري البوسعيدي. بينما جاء في المركز الثالث مهاجم فريق الزمالك المصري يوسف إبراهيم الشهير ب “يوسف أوباما” برصيد 7 أهداف، متساويًا مع اللاعب أحمد ياسر ريان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا.

وفي المركز الخامس من الترتيب جاء عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش المصري برصيد 6 أهداف، متساوياً مع كلاً من: لاعب مصر المقاصة شيمليس بيكلي. ولاعب الاتحاج السكندري رزاق سيسيه. ورمضان صبحي مهاجم فريق بيراميدز المصري.

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