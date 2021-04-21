إلهام شاهين لا تمانع تقديم مشاهد جريئة في هذا السن .. وتفضح رانيا يوسف!

أكدت الفنانة المصرية إلهام شاهين، أن تقدمها في العمر لا يعيقها عن تقديم الأدوار الجريئة طالما اقتنعت به.

السن ليس عائقاً أمام الجرأة

وقالت إلهام شاهين خلال استضافتها عبر برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه إيناس الدغيدي على فضائية “القاهرة والناس”: “لا أعتبر السن عائقاً أمام الأدوار الجريئة، على الرغم من أنها تناسب الشباب أكثر”.

وأشارت إلهام شاهين إلى أنها قدمت أدوارًا جريئة في عدة أعمال، وهو الأمر الذي يجعلها لا تمانع بتقديمها حاليًا أيضاً طالما اقتنعت بالدور، مضيفة: “أنا مقتنعة بفني وبالقيمة التي أقدمها، ولا أخش من تقديم أي دور خاصة بعد دوري في سوق المتعة الذي أعتبره أعظم وأهم أدواري”.

وتحدثت إلهام شاهين عن تصرفات مواطنتها الفنانة رانيا يوسف وإثارتها المستمرة للجدل، وقالت: “رانيا تقوم بتصرفات فيها لفت نظر أو فيها شخص يريد أن يلفت النظر“.

رانيا يوسف تتعمد لفت الأنظار

وأوضحت إلهام شاهين أن علاقتها برانيا يوسف جيدة، وهو ما جعلها تنصحها بالابتعاد عن إثارة الجدل، مضيفة: “قلت لها لا تفعلي ذلك، ووقفت معها في أزمة الفستان الذي قالوا إنه بدون بطانة لأنه فعلاً قد يحدث هذا الأمر، وأنا لدي فستان وحصلت معي، وممكن مع المشي والحركة ترتفع البطانة، فقلت ربما فعلاً لم تقصد”.

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وجددت إلهام شاهين نصيحتها لرانيا يوسف قائلة: “ابتعدي عن لفت النظر، هي ممثلة رائعة ومثلت معي في فيم ريجاتا والحرافيش، وأتمنى ألا تركز على الأشياء الملفتة للنظر”.

إلهام شاهين تكشف أكثر موقف محرج لها

وردت إلهام شاهين على سؤال أكثر موقف محرج تعرضت له، وقالت: “أكثر موقف محرج تعرضت له، كنت على المسرح وسحاب الفستان انكسر أثناء الرقص والاستعراض، وهذه كانت مصيبة”.

وأضافت: “السحاب كان طويلاً، فبقيت طبعا أمشي على المسرح بالعرض، ووضعت يدي وراء ظهري لأمسك بها السحاب وأكمل الاستعراض والغناء وكل شيء”.

وأجابت إلهام شاهين عن سؤال شيخ الحارة حول الجوائز التي حصلت عليها بعد دفع مقابل مادي، وقالت: “لم أحصل على جوائز بالكوسة”؛ ليذكرها بالجائزة التي حصلت عليها بقيمة 100 ألف جنيه لمدة 3 سنوات متتالية.

“زميلة حاقدة” اتهمت إلهام شاهين بشراء الجوائز

وأوضحت إلهام شاهين أن إحدى الفنانات كتبت مقالًا عن دفع إلهام مبلغ 100 ألف جنيه مقابل الحصول على جائزة مهرجان التليفزيون للعام الثالث على التوالي.

وتابعت: “تلك النجمة كانت تتنافس معي في السباق الدرامي لشهر رمضان، خلال تلك السنة، وتوقعت أن أحصل على الجائزة لسنتين إضافيتين، فقمت بالرد عليها بأنني إذا تم تخيري بين الـ100 ألف جنيه والجائزة، سأختار النقود، لماذا أدفع؟”.

ورفضت “شاهين” الإفصاح عن اسم الفنانة وانفعلت على شيخ الحارة حين حاول ذكر اسمها، وقالت: “هي زميلة لا تحب الخير، وهذا يكفي لأنه عيب، أنا أعيب على من يجرحون في زملائهم ولا تقول اسمها من فضلك، وهي الآن لا تمثل، فلننساها إذاً”.

ولمح شيخ الحارة إلى أن المقصودة هي الفنانة المصرية آثار الحكيم، حيث طرح سؤالاً على إلهام شاهين قائلاً: “أخبارك إيه مع آثار الحكيم”.

وردت الفنانة المصرية: “أنت فعلاً سخيف، لا يوجد أخبار ما بيننا لا اتصال أو مناسبة لأنه لا توجد صداقة قوية هي مجرد زمالة، وخليك في حالك”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة المصرية، مسلسل “حتة مني”، من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي.

وضم المسلسل خمس حلقات، وشارك في بطولته كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس وغيرهم.

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