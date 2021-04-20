صحف بريطانية تكشف عن قرب انسحاب تشيلسي ومانشستر سيتي من “السوبر ليغ”

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الثلاثاء، بأن نادي تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزي. يفكران بشكل جدي بالانسحاب من دوري السوبر الأوروبي. عقب الانتقادات الواسعة بهذا القرار، بعد يومين فقط من إعلانهما الانضمام إلى الدوري الجديد.

تشيلسي وتقديم الوثائق بالانسحاب

كما وأفادت صحيفة “ذي صن” البريطانية. على عزم نادي تشيلسي (البلوز) الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي. وأنها تقوم بإعداد الوثائق الازمة للتقدم بهذا الطلب خلال الساعات القادمة.

Chelsea stars concerned over ESL plans and threats over being kicked out of CL https://t.co/gpjCnCE1lr — Sun Sport (@SunSport) April 20, 2021

مانشستر سيتي والتفكير بالخروج

وذكرت صحيفة “التليغراف” البريطانية، أن نادي مانشستر سيتي يدرس كذلك الانسحاب من البطولة. التي يبدو أنها بدأت تتعرض لضربات داخل صفوف النادي عقب هذا القرار.

كما وأعلن المان سيتي بشكل رسمي اتخاذ كافة الاجراءات من أجل الانسحاب من مجموعة المنضمين إلى دوري بطولة السوبر الأوروبي.

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لكن وحتى الآن لم يعلن تشيلسي ومانشستر سيتي بشكل رسمي. لتأكيد تلك التقارير الصحفية. وسيكون ذلك أول النوادي الإنجليزية المنسحبة من بطولة السوبر الأوروبي الجديد.

مظاهرات تشيلسي قبيل مباراته

وقد تأخرت مباراة تشيلسي وبرايتون لمدة 15 دقيقة. عقب تأخر وصول حافلة نادي تشيلسي إلى المعلب اللندني. حيث قامت جماهير النادي الغاضبة على قرار انضمام نادي تشيلسي إلى بطولة السوبر الأوروبي الجديد المخالفة والمنفصلة عن الاتحاد الأوروبي والفيفا العالمية.

Telegraph Sport understands that Manchester City are the next club expected to follow suit in a move that would surely see the collapse of ESL breakaway | @Matt_Law_DT https://t.co/f6v7PxrzwI — Telegraph Sport (@TelegraphSport) April 20, 2021

انسحاب تشيلسي ومانشستر سيتي

كما أن انسحاب نادي تشيلسي والمان سيتي. يعد الخطوة الأولى في فشل بطولة دوري السوبر الأوروبي. الذي لقيّ الاستهجان الواسع والتنديد به. من قبل الاتحادات والفيفا وكذل الاتحاد الأوروبي “اليويفا” لكرة القدم.

رئيس الاتحاد الأوروبي مانشستر سيتي

كما وغرد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ألسكندر تشيفرين”، عقب قرار مانشستر سيتي بالانسحاب، قائلاً: ” يسعدني أن أرحب بعودة مانشستر سيتي إلى أسرة كرة القدم الأوروبية”.

دوري السوبر الأوروبي وقرار الفيفا

وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم العالمية “الفيفا”. يوم الأحد الماضي. رفضه إقامة البطولة خارج إطار كرة القدم الدولية. كما وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”.

Chelsea and Man City quit European Super League | @MartinLipton https://t.co/NAs1aeVcSt pic.twitter.com/6uz1rEkxzb — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 20, 2021

بالعقوبات القاسية ضد كل الأندية واللاعبين الذين سيشاركون في بطولة دوري السوبر الأوروبي المفتوحة. تصل إلى منع الأندية المعنية من اللعب في أي من المسابقات المحلية أو الأوروبية. وكذلك منع اللاعبين في تلك النوادي من المشاركة مع منتخبات بلادهم.

بطولة دوري السوبر الأوروبي

ومن المقرر أن تقام المنافسات على شكل دوري بمشاركة 20 فريقًا، من بينها 15 فريقًا المؤسسين لذلك الدوري. بالإضافة إلى 5 فرق ستكون متغيرة. حيث ستشارك كل موسم من خلال دعوة القائمين على ذلك الدوري. كما ستكون دعوتهم بناءً على أدائهم الموسمي في بطولاتهم في الدوريات المحلية.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨- فلورينتينو بيريز 🎙:

"بدون دوري السوبر الأوروبي ، ستمىوت كرة القدم قبل عام 2024 ستمىوت الأندية الكبيرة والصغيرة". pic.twitter.com/pqhrGbJ4o1 — السوبر ليغ (@TSLArabia) April 19, 2021

دوري السوبر وآلية تقسيم المسابقة

كما ستجرى تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعتين، وستضم المجموعة الأولى 10 من الفرق، مع تأهل أربع من الفرق الأوائل في كل مجموعة إلى منافسات دور الربع النهائي.

🚨 عــاجـــل 🚨 فابريزيو رومانو: لا يوجد أي شيء مؤكد عن استقالة أنييلي، رئيس يوفنتوس مازال رئيسًا للنادي الإيطالي ونائبًا لبطولة دوري السوبر الاوروبي. pic.twitter.com/6xHbFzr1ei — السوبر ليغ (@ArabicTSL) April 20, 2021

فيما ستكون منافسات النصف النهائي من البطولة. التي ستكون بنظام الذهاب والإياب. مع مباراة نهائية واحدة. وهو ما يشبه النظام الجديد. الذي أقرره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في دوري أبطال أوروبا.

موعد بطولة دوري السوبر ليغ

كما وتم الإعلان أن المنافسات ستكون منتصف كل أسبوع. بداية شهر أغسطس من كل عام. كما ستجري المباريات في مواعيد من المفترض أن تعلب فيها مباريات دوري أبطال أوروبا “Champions League”.

الأندية المؤسسة لبطولة دوري السوبر ليغ

وتضم بطولة الدوري كبار الأندية في القارة الأوروبية ال12. وهم: ” ريال مدريد الإسباني، أرسنال الإنجليزي، أتلتيكو مدريد الإسباني، تشيلسي الإنجليزي، برشلونة الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، ليفربول الإنجليزي، مانشستر سيتي الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

🎙️ فلورنتينو بيريز : "لو لم نتفق مع الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، فلن نتراجع.. نحن نريد دوري السوبر الأوروبي." pic.twitter.com/rHYP2hLJiJ — السوبر ليغ (@ArabicTSL) April 19, 2021

كما ورفضت الأندية الألمانية والفرنسية الانضمام في تلك البطولة المنفصلة عن الاتحاد الأوروبي، فيما لم تعلن بعد فريق بارين ميونيخ الألماني. وباريس سان جيرمان الانضمام إلى تلك البطولة.

وسط الرفض من قبل الاتحادات في القارة الأوروبية بشأن تنظيم بطولة منفصلة لكبار الأندية، مع تأييدهم لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في معاقبة كل الأندية المشاركة في تلك المسابقة.

الاتحاد وعقوبة المشاركة في السوبر ليغ

كما وأعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ألسكندر تشيفرين” في تصريح صحفي، قائلاً: ” اللاعبون الذين سيشاركون في دوري السوبر الأوروبي، سيتم منعهم من اللعب في كأس العالم وكأس أمم أوروبا. ولن يتم السماح لهم بتمثيل منتخباتهم”.

عاجل MD | برشلونة يُحافظ على موقعه في السوبر الاوروبي ولا يُفكر بالإنسحاب وما زالوا يعتقدوا انها فرصة عظيمة . .🚨 pic.twitter.com/q8UayLx6lS — FCB World (@FCBW_A7) April 20, 2021

وأردف، ” الأندية التي وافقت على الدوري الأوروبي الممتاز بصقت في وجه مشجعي كرة القدم”.

الاتحاد الإسباني وموقفه من الدوري

فيما قال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم “لويس روبياليس”، قائلاً: ” الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو الوسيلة الوحيدة القادرة على هيكلة تحول كرة القدم”.

وأضاف روبياليس، “سنستمر في الاستماع إلى الجميع والسعي إلى تحقيق الصالح العام. وليس فقط مصالح أشخاص قلة”.

نوادي إسبانية تدين خطوة بطولة السوبر ليغ

وفي ذات السياق أعلن نادي فالنسيا الإسباني في بيان رسمي له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الاقتراح المعلن بإقامة بطولة أوروبية ووصفتها ب “الانفصالية والنخبوية”، ضد مبادئ التنافس والاستحقاق الرياضي.

🎙️ ألكسندر تشيفرين (رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم): "نحن نرحب بعودة مانشستر سيتي إلى عائلة كرة القدم الأوروبية. لقد أظهر النادي ذكاءً باهرًا باستماعه إلى الأصوات الكثيرة وأهمها أصوات جماهيرهم." pic.twitter.com/81aY86iURV — السوبر ليغ (@ArabicTSL) April 20, 2021

كما وأدان نادي فياريال الإسباني بشدة الاقتراح المعلن بإنشاء مسابقة أوروبية. كما وصفتها بالانفصالية، وأنه سوف يؤثر ذلك على كرة القدم بشكل عام.

حقوق البث التلفزيوني

كما وأفادت تقارير إسبانية صحفية، أن شركة “ميديا برو الإسبانية”. قد فازت بمناقصة نقل حقوق البث المباشر التلفزيوني لمسابقة السوبر الأوروبي الجديد. خلال الفترة 2021-2024.

ومن الجدير بالذكر، فإن رئيس ريال مدريد الإسباني “فلورنتينو بيريز”. كان يضغط من أجل الضغط نحو إنشاء البطولة منذ عام 2009م. وفقًا لشبكة سكاي سبورت.

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