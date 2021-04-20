“لقمة العيش صعبة”.. وصلة رقص لفايز المالكي وأسيل عمران تثير ضجة كبيرة!

أثار الفنان السعودي فايز المالكي جدلاً واسعاً بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وصلة رقص جريئة مع مواطنته الفنانة أسيل عمران.

وصلة رقص على “شوقر دادي”

ويظهر فايز المالكي في مشهد من مسلسل “ممنوع التجول”، وهو يؤدي وصلة رقص مع أسيل عمران على أغنية “شوقر دادي”.

فايز المالكي وأسيل عمران في وصلة رقص على انغام أغنية "شوقر دادي" في ممنوع التجول .. pic.twitter.com/lKpN6InqBT — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 19, 2021

وتعرض فايز المالكي لموجة انتقادات من قبل الناشطين الذين رأوا أنه أهان نفسه بهذا الابتذال، وأنه يناقض برقصه الأعمال الخيرية التي يشتهر بها، فجاء في التعليقات: “مادري تلقاها من اسيل ولا تمثيلها البارد ولا المشهد الكرنغ ولا فايز اللي صدمك بالدور “.

مادري تلقاها من اسيل ولا تمثيلها البارد ولا المشهد الكرنغ ولا فايز اللي صدمك بالدور 🤢 — 🇦🇪🖤 (@itscandy1100) April 19, 2021

وعمم آخر في تعليقه حول الممثلين السعوديين، وكتب: “في رمضان الحالي معظم شيوخ الفن السعودي أثبتوا لياقتهم في هز الكتلة السفلية”.

في رمضان الحالي معظم شيوخ الفن السعودي أثبتوا لياقتهم في هز الكتلة السفلية — Saud_Ali_Alshammari (@Saud___shammari) April 19, 2021

مغردون يستنكرون

وكتبت مغردة: “استغفرالله هذا وهو قبل شوي متبرع بيوت للمساكين كذا يسوي”.

استغفرالله هذا واهو قبل شوي متبرع بيوت للمساكين كذا يسوي — SARA…✨مقيده (@x_sara_2011) April 19, 2021

ووافقها الرأي آخر وكتب: “استغفر الله هذا فاعل الخير”.

استغفر الله هذا فاعل الخير — الوافي ✨ (@alwafi2889) April 19, 2021

وعلق آخر على دور الممثل السعودي ناصر القصبي في نفس المسلسل، وكتب: “فايز المالكي وناصر القصبي خلاص انتهى زمانهم اصلا فيه احد يتابع ذي الاشياء الحين”.

فايز المالكي وناصر القصبي خلاص انتهى زمانهم اصلا فيه احد يتابع ذي الاشياء الحين 🤣 — Ahmad…. (@_Ahmad__A__) April 20, 2021

بينما لمح آخر إلى أن فايز المالكي اضطر إلى تقديم الابتذال من أجل النقود، وكتب: “لقمة العيش صعبة”.

لقمة العيش صعبه — ABDULQDER (@3BDULM) April 19, 2021

وسخر آخر من تناقض فايز المالكي، وكتب: “فايز بصراحه انت الانسان الوحيد اللي قاعد اشوفه يشتغل على الدنيا والآخره”.

فايز بصراحه انت الانسان الوحيد اللي قاعد اشوفه يشتغل على الدنيا والآخره 🤭😂@fayez_malki https://t.co/XNE6Cb9gZo — دواء الكحة (@dwa_alka7a) April 20, 2021

ووصفت أخرى المشهد بـ”الرخيص” وكتبت: “يعني كذا اوبن مايند ؟ الله على الرخص بس الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم”.

يعني كذا اوبن مايند ؟ الله ع الرخص بس الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم https://t.co/WY3kKwRswP — نُون . (@Qemtenan) April 19, 2021

وكتب آخر: “هذا الي مفروض يعرض كترفيه وثقافة وخصوصا برمضان”.

اي لان هذا الي مفروض يعرض كترفيه وثقافة وخصوصا برمضان https://t.co/volpdBVXxr — Saud 🌵 (@BetterCallSaud5) April 19, 2021

مشهد إيحائي يفجر الغضب

وسبق أن أثارت الحلقة السادسة من المسلسل حالة من الجدل بسبب إحدى اللقطات التي اعتبرها الجمهور تحمل إيحاءً مرفوضاً.

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ويجسد ناصر القصبي في الحلقة دور شيخ سعودي مُسن يعلم بإصابته بفيروس كورونا، فيعتقد أنه سيموت ويقرر أن يلتزم الأعمال الصالحة.

ويقدم جار ناصر القصبي، النصح له من أجل التوبة، وبعد تنفيذ ثلاثة وصيات أخلف في الرابعة، وقرر عدم إكمال ذلك بسبب تحول حالته إلى محصن.

ويظهر ناصر القصبي في المشهد وهو يرقص داخل منزله على نغمات أغنية “يا نقادة” بعد تحول حالته الصحية في تطبيق “توكلنا” إلى محصن، بعد أن كان مهددًا بالموت.

وتظهر في المشهد، زوجة ناصر القصبي الجديدة الشابة وهي تقف على باب غرفة النوم، بينما هو يشير إليها بعصاه من أجل الدخول، وهو ما اعتبره المغردون إيحاءً أثار غضبهم.

ناصر القصبي.. حطوا أبوهم في الفرزير!

كما أثار الفنان ناصر القصبي جدلاً سابقاً بسبب مشهد في الحلقة الثانية من المسلسل، ويظهر في المشهد مع الفنان علي الحميدي وفاطمة الحوسني، وهم يحملون جثة والدهم ويدخلون بها إلى المطبخ، ويضعونها. على أريكة تمهيدا لوضعها داخل الفريزر.

وبعد أن قام أبطال المسلسل الثلاثة بتفريغ محتويات الفريزر لكي يتمكنوا من وضع جثة والدهم به، فشلت محاولتهم بسبب حجم الفريزر الصغير الذي لم يستوعب الجثة بكاملها.

وأحدث المشهد حالة من الجدل على “السوشيال ميديا” لاعتبار أنه يستخف بموقف الموت المهيب كما يقلل من احترام الآباء.

واستنكرت عضو مجلس الشورى السعودي، كوثر الأربش، المشهد واعتبرته غير مقبول ومتناقضا مع كل مبدأ إنساني وإخلاقي. كما أشارت إلى غير مناسب للأطفال ولا يجوز استخدام الموات كمادة للضحك، وكذلك لا يجوز التعامل مع الآباء بهذا الاستخفاف.

ممنوع التجول مسلسل سعودي

وتدور أحداث المسلسل السعودي “ممنوع التجول” في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول ما يعيشه العالم. الآن من تداعيات فيروس كورونا. وما فرضه على المجتمعات من تغيرات بأسلوب ساخر.

“ممنوع التجول” يُعرَض بعد الإفطار مباشرة على قناة mbc، وكذلك على منصة شاهد.نت، وهو من بطولة ناصر القصبي. بمشاركة مجموعة من نجوم الكوميديا في السعودية والخليج.

وهم: فايز المالكي، عبد الإله السناني، حبيب الحبيب، راشد الشمراني، إلهام علي، أسيل عمران، فاطمة الحوسني. ماجد مطرب فواز.

وإلى جانب هؤلاء، بشير الغنيم، عبدالمجيد الرهيدي، علي الحميدي، خالد الفراج، عبدالله المزيني. علي الشهابي. ريماس منصور، وهبة الحسين.

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