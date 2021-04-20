فايز المالكي واسيل عمران
فايز المالكي واسيل عمران
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“لقمة العيش صعبة”.. وصلة رقص لفايز المالكي وأسيل عمران تثير ضجة كبيرة!

كتب وطن
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أثار الفنان السعودي فايز المالكي جدلاً واسعاً بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وصلة رقص جريئة مع مواطنته الفنانة أسيل عمران.

وصلة رقص على “شوقر دادي”

ويظهر فايز المالكي في مشهد من مسلسل “ممنوع التجول”، وهو يؤدي وصلة رقص مع أسيل عمران على أغنية “شوقر دادي”.

وتعرض فايز المالكي لموجة انتقادات من قبل الناشطين الذين رأوا أنه أهان نفسه بهذا الابتذال، وأنه يناقض برقصه الأعمال الخيرية التي يشتهر بها، فجاء في التعليقات: “مادري تلقاها من اسيل ولا تمثيلها البارد ولا المشهد الكرنغ ولا فايز اللي صدمك بالدور “.

وعمم آخر في تعليقه حول الممثلين السعوديين، وكتب: “في رمضان الحالي معظم شيوخ الفن السعودي أثبتوا لياقتهم في هز الكتلة السفلية”.

مغردون يستنكرون

وكتبت مغردة: “استغفرالله هذا وهو قبل شوي متبرع بيوت للمساكين كذا يسوي”.

ووافقها الرأي آخر وكتب: “استغفر الله هذا فاعل الخير”.

وعلق آخر على دور الممثل السعودي ناصر القصبي في نفس المسلسل، وكتب: “فايز المالكي وناصر القصبي خلاص انتهى زمانهم اصلا فيه احد يتابع ذي الاشياء الحين”.

بينما لمح آخر إلى أن فايز المالكي اضطر إلى تقديم الابتذال من أجل النقود، وكتب: “لقمة العيش صعبة”.

وسخر آخر من تناقض فايز المالكي، وكتب: “فايز بصراحه انت الانسان الوحيد اللي قاعد اشوفه يشتغل على الدنيا والآخره”.

ووصفت أخرى المشهد بـ”الرخيص” وكتبت: “يعني كذا اوبن مايند ؟ الله على الرخص بس الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم”.

وكتب آخر: “هذا الي مفروض يعرض كترفيه وثقافة وخصوصا برمضان”.

مشهد إيحائي يفجر الغضب

وسبق أن أثارت الحلقة السادسة من المسلسل حالة من الجدل بسبب إحدى اللقطات التي اعتبرها الجمهور تحمل إيحاءً مرفوضاً.

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ويجسد ناصر القصبي في الحلقة دور شيخ سعودي مُسن يعلم بإصابته بفيروس كورونا، فيعتقد أنه سيموت ويقرر أن يلتزم الأعمال الصالحة.

ويقدم جار ناصر القصبي، النصح له من أجل التوبة، وبعد تنفيذ ثلاثة وصيات أخلف في الرابعة، وقرر عدم إكمال ذلك بسبب تحول حالته إلى محصن.

ويظهر ناصر القصبي في المشهد وهو يرقص داخل منزله على نغمات أغنية “يا نقادة” بعد تحول حالته الصحية في تطبيق “توكلنا” إلى محصن، بعد أن كان مهددًا بالموت.

وتظهر في المشهد، زوجة ناصر القصبي الجديدة الشابة وهي تقف على باب غرفة النوم، بينما هو يشير إليها بعصاه من أجل الدخول، وهو ما اعتبره المغردون إيحاءً أثار غضبهم.

ناصر القصبي.. حطوا أبوهم في الفرزير!

كما أثار الفنان ناصر القصبي جدلاً سابقاً بسبب مشهد في الحلقة الثانية من المسلسل، ويظهر في المشهد مع الفنان علي الحميدي وفاطمة الحوسني، وهم يحملون جثة والدهم ويدخلون بها إلى المطبخ، ويضعونها. على أريكة تمهيدا لوضعها داخل الفريزر.

وبعد أن قام أبطال المسلسل الثلاثة بتفريغ محتويات الفريزر لكي يتمكنوا من وضع جثة والدهم به، فشلت محاولتهم بسبب حجم الفريزر الصغير الذي لم يستوعب الجثة بكاملها.

وأحدث المشهد حالة من الجدل على “السوشيال ميديا” لاعتبار أنه يستخف بموقف الموت المهيب كما يقلل من احترام الآباء.

واستنكرت عضو مجلس الشورى السعودي، كوثر الأربش، المشهد واعتبرته غير مقبول ومتناقضا مع كل مبدأ إنساني وإخلاقي. كما أشارت إلى غير مناسب للأطفال ولا يجوز استخدام الموات كمادة للضحك، وكذلك لا يجوز التعامل مع الآباء بهذا الاستخفاف.

ممنوع التجول مسلسل سعودي

وتدور أحداث المسلسل السعودي “ممنوع التجول” في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول ما يعيشه العالم. الآن من تداعيات فيروس كورونا. وما فرضه على المجتمعات من تغيرات بأسلوب ساخر.

“ممنوع التجول” يُعرَض بعد الإفطار مباشرة على قناة mbc، وكذلك على منصة شاهد.نت، وهو من بطولة ناصر القصبي. بمشاركة مجموعة من نجوم الكوميديا في السعودية والخليج.

وهم: فايز المالكي، عبد الإله السناني، حبيب الحبيب، راشد الشمراني، إلهام علي، أسيل عمران، فاطمة الحوسني. ماجد مطرب فواز.

وإلى جانب هؤلاء، بشير الغنيم، عبدالمجيد الرهيدي، علي الحميدي، خالد الفراج، عبدالله المزيني. علي الشهابي. ريماس منصور، وهبة الحسين.

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