موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة منافسه فريق قادش، في إطار منافسات الجولة ال31 من الدوري الإسباني للدرجة الممتازة خارج قواعده. والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب الأخير المستضيف “رامون دي كارانزا”.

كما ويسعى فريق ريال مدريد إلى مواصلة تقليص الفارق مع متصدر دوري “الليغا” الإسبانية فريق أتلتيكو مدريد “البلانكوس”. في ظل تعثره الأخير أمام فريق خيتافي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

موعد مباراة ريال مدريد في مواجهة خيتافي

كما وستقام هذه المباراة بين كلا المنافسين على ملعب الفريق المستضيف فريق قادش أمام منافسه الضيف ريال مدريد مساء يوم الأربعاء عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”. وفلسطين. ولبنان وسوريا. ودولة قطر والكويت والبحرين.

أما عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر. وليبيا. والسودان. بينما ستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث مباراة ريال مدريد الإسباني ومنافسه خيتافي على شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

كما وتنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مواجهة ريال مدريد وقاش

وسيعلق على مجريات اللقاء بين فريق ريال مدريد ونظيره قادش الإسباني المعلق في شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية المعلق السوادني سوار الذهب.

تشكيلة ريال مدريد الإسباني

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان 48 عاماً على تشكيلة أساسية أمام منافسه قادش الإسباني. حيث سيكون في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

كما سيأتي في مركز خط الدفاع سيكون كلاً من: الإسباني ناتشو . لوكاس فاسكيز. ومارسيلو. ميليتاو. وعودة داني كرفخال.

وفي خط الوسط، سيلعب كلاً من: أيسكو. فالفيردي. كاسيمرو. بالنسو. ألفيش.

📋✅ إليكم قائمة الفريق لمباراتنا ضد قاديش! #قاديش_ريال_مدريد pic.twitter.com/kPVQUGZvSv — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 20, 2021

بينما سيأتي في هجوم الفريق كلاً من: البرازيلي فينيسيوس جونيور. والإسباني ماركو أسينسيو. إلى جانب إشراك الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بن بنزيما.

غيابات ريال مدريد عن المواجهة

فيما سيغيب عن المباراة كلاً من: قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس. والنجم البلجيكي إيدين هازارد. ولوكاس فاسكيز. وميندي بسبب الإصابة. كما سيغيب المدافع الفرنسي رافائيل فاران بسبب إعلان إصابته بفيروس كورونا.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد برصيد 70 نقطة بعد تعادله مع منافسه ريال بتيس بهدف لكل منها. يليه فريق ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة برصيد 67 نقطة، بعد تعثره أمام فريق خيتافي في الجولة ال32 من منافسات الدوري الإسباني.

الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني. في المركز الثالث من الترتيب بعد خسارة الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد برصيد 65 نقطة.

إشبيلية وفياريال في الدوري

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية الذي نجح في الانتصار على منافسه ريال سوسيداد في مباراته الأخيرة برصيد 64 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق برشلونة الإسباني. وفي المركز الخامس بالترتيب فريق فياريال برصيد 49 نقطة، كما وجاء فريق ريال بتيس بفارق نقطة وحيدة برصيد 48 نقطة.

ترتيب غرناطة وليفانتي

فيما جاء في المركز السابع فريق ريال سوسيداد بفارق نقطة وحيدة في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة. كما وجاء في المركز الثامن من الترتيب فريق غرناطة الإسباني برصيد 39 نقطة. كما وجاء فريق ليفانتي بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

أما في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يأتي فريق سيلتا فيغو بفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز التاسع سيلتا فيغو برصيد 37 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإسباني 2020-2021.

ترتيب قادش في الدوري

فيما يحتل المنافس قادش برصيد 36 نقطة في المركز الثالث عشر من جدول الترتيب. بفارق نقطة حيدة عن صاحب المركز الثاني عشر فريق أوساسونا.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 23 هدفاً.

بينما جاء الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال في وصافة الترتيب بفارق ثلاثة عن الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 20 هدفًا.

غياب الثنائي توني كروس @ToniKroos ولوكا مودريتش عن مواجهة ريال مدريد @realmadridarab أمام قادش @Cadiz_CFArab الأربعاء في الدوري الإسباني @LaLigaArab وعودة الثنائي رافاييل فاران وداني كارفاخال @DaniCarvajal92 إلى لائحة الفريق#الدوري_الاسباني #ريال_مدريد pic.twitter.com/f2jF0uuqWV — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) April 20, 2021

فيما جاء في ترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 19 هدفًا. متساويًا الأوروغواياني لويس سواريز الذي أصيب مؤخرًا في الفخذ. فيما لم تحدد مدة غيابه عن المشاركة مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني.

زيدان :"هازارد وكروس لن يتواجدا غدا ضد قادش". pic.twitter.com/7RTtOXbnyM — COPE (@COPE_AR) April 20, 2021

ترتيب المغربي النصيري بعد هدفه الأخير

كما جاء المهاجم المغربي يوسف النصيري برصيد 16 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري 2020-2021.

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