من هي فاتن علي نهار المرشحة لمنافسة بشار بانتخابات سوريا وما حقيقة صورها الفاتنة المنتشرة؟

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي باسم فاتن علي نهار، والتي تناقلت وسائل إعلام أنها سيدة سورية رشحت نفسها للانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا لمنافسة بشار الأسد على مقعد الرئاسة.

المرشحة لانتخابات رئاسة الجمهورية

فاتن علي نهار طلب

تولد دمشق ١٩٧١ pic.twitter.com/EJmG6w1I6I — Shadow_2212 (@2212_shadow) April 20, 2021

وعقب انتشار خبر ترشح فاتن علي نهار، بدأت عدة صفحات وحسابات محلية، بتداول صورة لفتاة شابة قيل إنها تعود لفاتن المرشحة الثالثة للانتخابات المنتظرة.

المرشحة لرئاسة سورية المحتلة

الزبلعجية فاتن علي نهار بنت اللواء الزبلعجي علي نهار

مدير إدارة الاستطلاع pic.twitter.com/emSidHR9bQ — محمد ابو اصطيفhz (@mh197351) April 20, 2021

حقيقة صورة فاتن علي نهار

لكن عدد من المتابعين أكدوا أن هذه الصورة تعود لشابة روسية تم تداول صورتها عام 2017، قيل إنها “لفتاة روسية كانت تعمل في مجال (الصيدلة)، وقامت بإنهاء حياتها لأسباب عاطفية”.

كما قام متابعين بمشاركة منشور لصفحة، يعود تاريخه إلى عام 2019، قد شارك فيها صورة الفتاة وسرد قصتها.

أول سيدة تترشح لرئاسة سوريا

هذا أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حموده صباغ أن المجلس تلقى كتاباً من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار، طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية وهو ثالث طلب ترشيح يصل المجلس.

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وذكر رئيس مجلس الشعب أنه “ورد إلى المجلس كتاب المحكمة الدستورية العليا رقم /3/ص ر تاريخ 19-4-2021 المتضمن الطلب المقدم من فاتن بنت علي نهار والدتها مها تولد دمشق 17-10-1971.

مسجلة بالقيد شمالية خانة “265” بترشيح نفسها لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية وقد سجل الطلب لدى المجلس في السجل الخاص برقم 3 تاريخ 19-4-2021 بعد انتهاء جلسة الأمس.

وأضاف: كما ورد إلى المجلس طلب فاتن بنت علي نهار المتضمن رغبتها في ترشيح نفسها إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية.

“راجية فيه عرض رغبتها على أعضاء مجلس الشعب لتأييد طلب ترشيحها من قبلهم خطياً وقد سجل الطلب في السجل الخاص رقم 3 تاريخ 20-4-2021.”

ويعد طلب نهار، وهي من الشخصيات غير المعروفة شعبيا في البلاد، ثالث طلب ترشيح يصل المجلس.

وكان صباغ أعلن أمس فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وتلقى كتابين من المحكمة الدستورية بتقديم عبد الله سلوم عبد الله، ومحمد فراس ياسين رجوح طلبين إلى المحكمة بترشيح نفسيهما لمنصب رئيس الجمهورية.

يذكر أن كل من تنطبق عليه الشروط المحددة في الدستور يمكنه أن يتقدم بطلب ترشيح.

إلا أنه لا يعد مرشحا لانتخابات الرئاسة إلا إذا حصل على تأييد من 35 عضواً من أعضاء مجلس الشعب.

ووفقاً لصفحات سورية محلية، فإن فاتن بنت علي نهار هي من مواليد 1971 وحاصلة على شهادة الحقوق من جامعة دمشق.

وتعمل محامية منذ عام 2009 ومنتسبة لنقابة المحامين فرع القنيطرة.

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