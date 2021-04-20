صراخ شديد ورعب محمد عبدالرحمن في الحلقة الثامنة من “رامز عقله طار”

حل الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ”توتا”، كضيف للحلقة الثامنة من برنامج رامز عقله طار، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، ويتم عرضه عبر قناة “إم بي سي مصر”.

محمد عبدالرحمن ورامز جلال

وظهر الفنان رامز جلال خلال حلقته الثامنة اليوم، الثلاثاء، بإطلالة كاجوال، مرتدياً جامبسوت باللون الأسود ونسق أسفله تيشرت باللون الأبيض.

كما وارتدى رامز اكسسوارات مكونة من سلسلة ومجموعة خواتم بأحرف اسمه، ومعهم نظارة باللون الأسود.

كعادته قدم رامز ضيفه بمقدمة كوميدية تمهيداً لمراحل “المقلب” الذي سيفعله به، على غرار من سبقه من نجوم وفنانين.

ويعتبر هذا الموسم لهذا العام ذا طبيعة مختلفة لرامز جلال عما سبقه من مواسم في كل رمضان من السنوات الماضية.

وكان رامز جلال قد أعلن عن انتهاء التصوير لجميع حلقات برنامجه رامز عقله طار، وعددها 29 حلقه، مدة الحلقة الواحدة 22 دقيقة.

ويعرض خلال الحلقات جميع فقرات الضيف في البرنامج، حيث يتعرض الضحية إلى مجموعة من التحديات والمغامرات التي تختبر قوة التحمل حتى يقع في مقلب رامز جلال.

وتم تصوير البرنامج في مدينة الملاهي الترفيهية الكبرى في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

ووقع العديد من نجوم الفن والرياضة والغناء ضحايا لرامز جلال في برنامجه لهذا العام، كان منهم المطرب أحمد سعد والفنانة دينا الشربيني، والفنانة ويزو والفنانة سمية الخشاب ولاعب الأهلي محمد أفشة وحارس المرمى جنش والفنانة كندة علوش والفنان حمادة هلال والفنانة ريم مصطفى والفنان محمد هنيدي.

رامز جلال وفهد المولد

وأمس حل في برنامج الفنان المصري رامز جلال “رامز عقله طار”، مهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد.

وظهر رامز جلال بإطلالة فريدة خلال هذه الحلقة، مرتدياً كارديجان باللون الأسود وعليه نقوشات حمراء، ومعه بنطلون وحذاء باللون الأسود.

واختار رامز جلال أن يرتدي إلى جانب تلك الملابس مجموعة اكسسوارات مكونة من سلسلة، إضافة إلى مجموعة خواتم بأحرف اسمه، ونظارة باللون الأسود.

وتعرض مهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد لإصابة خلال حلقة اليوم من برنامج المقالب “رامز عقله طار” على قناة MBC مصر.

وأصابه الفنان رامز جلال بطلقة مؤلمة خلال لعبة حرب الألوان لكنه واصل اللعب.

ويشار إلى أن رامز جلال كان قد أعلن أنه انتهى من تصوير جميع حلقات برنامجه لهذا العام، تحت عنوان رامز عقله طار، وعددها 29 حلقة، مدة الحلقة الواحدة 22 دقيقة.

و يتعرض الضحية إلى مجموعة من التحديات والمغامرات التي تختبر قوة التحمل حتى يقع في مقلب رامز جلال.

إيقاف “غازي مجننهم”

رضخت فضائية المهرية اليمنية لمطالب الجمهور، وقامت بإيقاف برنامج مقالب “غازي مجننهم”، والذي كانت تعرضه عبر شاشتها مع بدء شهر رمضان.

وبعد عرض الحلقة الثالثة من البرنامج، أصدرت قناة المهرية اليمنية بياناً عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” جاء فيه: “نزولا عند رغبة الجمهور الكريم، قررت إدارة قناة (المهرية) إيقاف برنامج (غازي مجننهم) احتراما لذائقة الجمهور، ولتكتمل حكايتنا الرمضانية”.

وتقوم فكرة برنامج “غازي مجننهم” على استدعاء فنانين ونجوم دراما يمنيين ثم تعريضهم لمواقف خطيرة غير متوقعة، بهدف صنع إثارة وتسلية، وهو محاكاة لبرامج الفنان المصري رامز جلال.

إهانة للمرضى النفسيين

وأثار برنامج “غازي مجننهم” غضب الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين اتهموه بأنه يهين المرضى النفسيين ويسيء إليهم لدرجة التجريح، عدا أنه يستخدم أساليب عنيفة مع ضيوفه مثل الصعق بالكهرباء.

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وكتب أحد الناشطين: “برنامج #غازي_مجننهم الاسم سارقه من رامز والمقلب من فيفي عبده ، اوعى من فيفتشي ههه والنكت بايخه قد يكون فيه فكره لكن نزوله وتقليده لرامز بالصاعق بايخه قوي قوي”.

وكتبت الناشطة عبير السقاف: “برنامج #غازي_مجننهم على قناة المهرية برنامج بايخ جدا ويسيئ للقناة اكثر من مايحسن إليها انصحكم بإيقافه”.

أول رد من غازي حميد على ايقاف برنامجه

من جهته، أكد الإعلامي اليمني غازي حميد بعد إيقاف برنامجه، أن فكرته كانت إنسانية بالدرجة الأولى.

وكتب حميد بمنشور عبر صفحته على “فيسبوك”: ” “فكرة البرنامج كانت هادفة وإنسانية 100% قبل ما تكون ترفيهية، وفي كل أعمالنا نحاول أن تكون هادفة و إنسانية قبل الترفيه ولكن نقدمها بطريقتنا كما وضحنا بداية كل حلقة”.

وتابع غازي حميد: “في هذا الموسم حبينا نسلط الضوء على أكثر فئة متضررة من الحروب والأزمات والفقر؛ مرضى خارج كشوفات المستشفيات والمؤسسات الصحية ومستبعدين من اهتمامات المؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية الإغاثية والإنسانية”.

واستطرد: “مرضى خلف الاضواء قست عليهم الظروف وصدمتهم أحداث السنوات الأخيرة بسبب فقدان أقارب أو ضياع مستقبل أو بسبب العجز والقهر والفقر أو أحداث مرعبة عاشوها .. وهم المرضى النفسيين”.

رامز عقله طار

وفي سياق آخر، أعلن رامز جلال الانتهاء من تصوير جميع حلقات برنامج المقالب رامز عقله طار، وعددها 29 حلقة مدة الحلقة. الواحدة 22 دقيقة.

ويعرض فيها جميع فقرات الضيف في البرنامج، حيث يتعرض الضحية إلى مجموعة من التحديات والمغامرات التي تختبر قوة التحمل. حتى يقع في مقلب رامز جلال.

وتم تصوير البرنامج في مدينة الملاهي الترفيهية الكبرى في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية.

ويذاع برنامج المقالب “رامز عقله طار”، في تمام الساعة السادسة و26 دقيقة مع موعد أذان المغرب يوميًا خلال شهر رمضان، على قناة “إم بي سي مصر”.

بيان هيئة الترفيه السعودية

إلى ذلك أصدرت الهيئة العامة للترفيه السعودية، بيانا عاجلا بشأن كواليس برنامج «رامز عقله طار»، الذي ترعاه الهيئة هذا العام.

وذكرت الهيئة في بيانها أن «حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه. الجديد على عنصر مفاجأة الضيف».

موسم الرياض في السعودية

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهٍ ضمن «موسم الرياض».

وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء. من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع. التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

ولفت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية.

حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل. الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية.

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