شرطية بلباس “لا يصلح” في الحرم تثير ضجة .. وهذا رأي صالح الفوزان

لاوّل مرّة، نشرت وزارة الداخلية السعودية صوراً تظهر فتاة تعمل ضمن الشرطة النسائية في الحرم المكي الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة ومتباينة بين السعوديين .

وتُظهر الصور شرطية سعودية بالزيّ العسكري، وتضع كمامة على وجهها ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أمام الكعبة، فيما قال البعض إنّ اسمها “عهود” .

جدل .. وآراء متباينة

صور الشرطية السعودية، حظيت بانتشار واسع، تزامناً مع تعليقاتٍ متباينة، بين من أشاد بالخطوة، وآخرون عبّروا عن رفضهم لتواجد النساء ضمن الأمن داخل الحرم المكي .

وكتبت مغرّدة تحمل اسم “داعية إلى الله” معلقةً على وجود شرطية أمام الكعبة: “إنا لله وانا إليه راجعون ايش هذا. يا رب اغفر لنا و واصبر علينا . نحن بنات المعهد نحجب نفسنا حتى لا يظهر ذرة من جسدنا هذا هو الدين الذين تعلمنا. أيضا هذا هو المكان المسجد الذي تعلمنا الحجاب الكاملة و انتن ماذا تفعلين؟ والله انا مفجوعة”.

إنا لله وانا إليه راجعون ايش هذا 😭😭😭😭😭😩😩😩😩😩😭😩😩😩😩😡😡😡😡😡😡يا رب اغفر لنا و واصبر علينا 😭😭😭😭نحن بنات المعهد نحجب نفسنا حتى لا يظهر ذرة من جسدنا هذا هو الدين الذين تعلمنا أيضا هذا هو المكان المسجد الذي تعلمنا الحجاب الكاملة و انتن ماذا تفعلين؟ والله انا مفجوعة — داعية إلى الله (@h72LrXxb1Z07M7u) April 19, 2021

فيما كتب مغرّد آخر: “ياناس انا خدمت في مجال أمن الحج اكثر من ٢٨ سنة. وكان معنا نساء موظفات طوال خدمتنا. وكان وجودهم مهم فيه حالات تستوجب تدخلهم وتعاملهم مع الحالة. وكانوا ناجحات ومميزات. وش معنى الحين صرتو تنتقدونهم. عجيب امركم ترى ماتغير شي فقط لبسو الزي العسكري وهم بالاساس موجودات وموظفات”.

ياناس انا خدمت في مجال أمن الحج اكثر من ٢٨ سنة وكان معنا نساء موظفات طوال خدمتنا وكان وجودهم مهم فيه حالات تستوجب تدخلهم وتعاملهم مع الحالة وكانو ناجحات ومميزات وش معنى اللحين صرتو تنتقدونهم عجيب امركم ترى ماتغير شي فقط لبسو الزي العسكري وهم بالاساس موجودات وموظفات — ﮼محمد،بن،شارع،الغويري 🇸🇦MBS (@alfreedom88) April 19, 2021

“أفضل للتعامل مع النساء”

واستغرب ثالثٌ من كلام البعض وغضبهم من وجود شرطية في الحرم، وقال: “من الاماكن المفترض يتواجدون امثالهن منذ زمن هو الحرم. هناك من تخجل انت تخاطب رجل أمن وهي في امس الحاجه لعونه او لإرشادها الى مقصدها. لكنها لاتستطيع حشمتاً وعفه. لذلك انا كمواطن اشكر عهود الأمن والله يكتب اجرك بأمثالك نفخر”.

استغرب كلام البعض وغضبهم بوجود إمراة أمن متواجده في الحرم.

من الاماكن المفترض يتواجدون امثالهن منذ زمن هو الحرم هناك من تخجل انت تخاطب رجل أمن وهي في امس الحاجه لعونه او لإرشادها الى مقصدها لكنها لاتستطيع حشمتاً وعفه لذلك انا كمواطن اشكر عهود الأمن والله يكتب اجرك بأمثالك نفخر🇸🇦 — ﮼علي،جابر (@3liwa88) April 19, 2021

وكتب أحد المغردين تعليقاً قال فيه: “ما فيها شئ عمل شريف وما هناك خوف عليهم. وهذا افضل للتعامل مع النساء. والحمد لله القوات متواجدة بانواعها في خدمة الحرمين الشريفين. ونسال الله يديم الأمن والإيمان لجميع المسلمين”.

مافيها شئ عمل شريف وماهناك خوف

عليهم وهذا افضل للتعامل مع النساء

والحمد لله القوات متواجدة بانواعها في

خدمة الحرمين الشريفين ونسال الله

يديم الأمن والإيمان لجميع المسلمين — سعد بن سعيّد المالكي (@abn_saeid) April 19, 2021

ووافقهما الرأي آخر قائلاً: “انا برأي الشخصي ارى ضرورة وجود النساء في الحرم لسببين : تقديم المساعدة لمحتاجينها من النساء وضبط المخالفات الصادرة من النساء بالشكل والصورة المطلوبة”.

انا برأي الشخصي ارى ضرورة وجود النساء في الحرم لسببين : تقديم المساعدة لمحتاجينها من النساء وضبط المخالفات الصادرة من النساء بالشكل والصورة المطلوبة 👍🏻 — 🔶عمـار بن نـاصر (@3mar__in) April 19, 2021

“لباس لا يصلح داخل الحرم”

ورآى آخر، أنّه يفترض أن تتقيد المرأة بالزي الاسلامي وعدم لبس بناطيل وبلوزات مخصره تبرز مفاتنها في الحرم. “وفوق هذا كله ماهي متغطية وما احد يقبل يشوف زوجته بهذا الشكل امام اخوانه او اهله ماهو عاد بالحرم”.

بالحرم وتنظم الامن يفترض ان تتقيد المراءة بالزي الاسلامي وعدم لبس بناطيل وبلوزات مخصره تبرز مفاتن المراءة وفوق هذا كله ماهي متغطية وما احد يقبل يشوف زوجته بهذا الشكل امام اخوانه او اهله ماهو عاد بالحرم — فواز الشمري (@FwOaZala) April 19, 2021

واتفق معه في الرأي آخر وكتب مغرداً: “من وجهة نظري انا ارى ان اللبس لا يصلح في الحرم اين البالطو الفضفاض والنقاب الساتر. هذا حرم الله لا يجوز فيه اظهار المفاتن. ولبسها نوعا ما ضيق يحدد المفاتن مما تثير فتنة المعتمرين والمصلين. يا ليت يكون اللبس فضفاض والنقاب المعروف الذي يليق بحرمة المكان. والله يقوي بناتنا على فعل الخير”

من وجهة نظري انا ارى ان اللبس لايصلح في الحرم اين البالطو الفضفاض والنقاب الساتر هذا حرم الله لايجوز فيه اظهار المفاتن ولبسها نوعا ما ضيق يحدد المفاتن مما تثير فتنة المعتمرين والمصلين ياليت يكون اللبس فضفاض والنقاب المعروف الذي يليق بحرمة المكان

ولله يقوي بناتنا على فعل الخير — السنيوره (@gmmmr15) April 20, 2021

رأي صالح الفوزان

وفي السياق، تداول بعض المغردين مقطع فيديو يبين رأي عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ صالح الفوزان في عمل النساء في الجيش و الشرطة بعد نشر صور شرطية أمام الكعبة .

ويقول الشيخ صالح الفوزان لا يجوز تجنيد المرأة بحالٍ من الأحوال لا في قتال ولا في الأمن ولا في أيّ شيء.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء: “أما انّها تخرج مع الجنود لمداواة الجرحى وسقي الماء فلا بأس في ذلك.”

وأشار “الفوزان” إلى أن بعض الصحابيات كنّ يخرجن مع الرسول عليه الصلاة والسلام لتأمين الماء ولتضميد الجرحى ومداواتهم، مضيفاً: “اما أنها تجنّد فلا يجوز ذلك. وهو من فعل الكفار وليس من فعل المسلمين”.

وأكمل يقول: “المرأة حرة، وضعيفة، لا تقدر على ما يقدر عليه الرجل من الصبر والجلد والقوة، ولا يحصل بها المقصود لضعفها”.

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وأورد صالح الفوزان الحديث النبوي: “لا يفلح قوم ولوّا أمرهم امرأة”.

واوضح عضو هيئة كبار العلماء في السعودية: “أن تشارك النساء الرجال وتختلط بهم أو ان تتولى اعمال الرجال فهذا أمر يجوز. واذا فعلت المراة هذا فهي متشبهة بالرجال”.

وقال “الفوزان” إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام لعن المترجلات، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال.

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