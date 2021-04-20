حكم جديد بحق هيا الشعيبي بعد فضيحة الفيديو المخل الذي نشرته على “سناب شات”!

قررت محكمة الجنايات في الكويت، الامتناع عن عقاب الفنانة هيا الشعيبي نشرت فيديو إباحي عبر تطبيق “سناب شات” على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصادرة هاتف هيا الشعيبي دون معاقبتها

وذكر حساب “أمن ومحاكم” المختص بالأحداث الأمنية والأحكام القضائية في الكويت، أن محكمة الجنايات اكتفت بمصادرة هاتف الممثلة فقط دون معاقبتها.

محكمة الجنايات تمتنع عن عقاب ممثلة نشرت فيديو إباحي في سناب شات مع مصادرة الهاتف pic.twitter.com/jYJLIeCnSc — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) April 20, 2021

ولم يذكر حساب “أمن ومحاكم” اسم الممثلة، لكن حساب “شاهين” الكويتي كشف أن المقصودة هي الفنانة الكويتية هيا الشعيبي.

View this post on Instagram A post shared by شاهين (@sah_965)

إخلاء سبيل هيا الشعيبي

وكانت محكمة كويتية قد أصدرت حكمها في الثالث من مارس وحسمت الجدل بقضية هيا الشعيبي مع المقطع الإباحي.

وقررت حينها محكمة الجنايات الكويتية، إخلاء سبيل الشعيبي بكفالة مالية بقيمة 500 دينار.

وذلك بعد أن وجهت لها تهمة نشر مقطع فيديو خادش للحياء عبر حسابها في ”سناب شات“.

اقرأ ايضاً: جريمة صباح السالم تهز الكويت في نهار رمضان .. خطف وقتل فتاة بوحشية والسبب صادم!

ويشار إلى أنه تم إخلاء سبيل الفنانة الكويتية عقب مثولها أمام المحكمة لحضور الجلسة إثر التهمة الموجهة إليها. منذ شهر نوفمبر من العام 2020.

ويشار أيضاً إلى أنه في أكتوبر الماضي، أخلت النيابة العامة في الكويت سبيل هيا الشعيبي بكفالة قدرها 2000 دينار بعد التحقيق معها في القضية ذاتها.

مقطع فيديو مخل!

وكان المقطع المخل الذي نشرته هيا الشعيبي حينها أظهر رجلا يمسك عضوه الذكري وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر. فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه.

وأكدت هيا الشعيبي في السابق أنّ حسابها على “سناب شات” تعرض للاختراق.

وتحدثت هيا عن أسباب ابتعادھا عن السوشال میدیا بعد الإفراج عنها.

وقالت الفنانة إنھا قررت أن تبتعد عن المشاكل وتشتري راحة بالھا وتعطي الأولویة في الوقت الحالي لأولادها وبیتھا.

وكانت الشعيبي نشرت أيضا مجموعة محادثات تؤكد تعرض حسابها للتهكير من قبل شخصية تعرفها.

وقالت إن هذه الشخصية تعمدت اختراق الحساب لتشويه سمعتها، بحسب ما جاء في المحادثات المنشورة آنذاك.

“السجن أصعب تجربة”

وكانت قضية منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، قد أعادت ذكريات السجن لهيا الشعيبي، ما جعلها تدخل في نوبة بكاء أثناء حديثها عن القضية.

وقالت هيا الشعيبي بفيديو عبر “سناب شات”، أن السجن أصعب تجربة قد يمر بها الإنسان. خاصة لو كان مظلوماً.

وأشادت هيا الشعيبي بما قالته الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري، وقالت:”اشتقت لك كثيراً يا زينب، وما قلتيه. عن حلا الترك صحيح، ولكن تبقى الأم أماً مهما حدث”.

وتابعت: “أنت مثلي، وحين مشينا في مجال الفن فكرنا بأمهاتنا وإخواننا وكيف نرد لهم الجميل، بدليل أن إخوتي يحبوني. جداً ولا يرضون لي الذل، لذلك ضحيت من أجلهم”.

رسالة جديدة لحلا الترك

وأضافت هيا الشعيبي: “السجن ليس جيداً في حق الأم، كيف تريدينها ألا تتكلم وهي قلبها يؤلمها لأن ابنتها ستدخلها. السجن؟ من جرب السجن سيشعر بها لأنه لا يوجد أصعب منه، خاصة حين يكون مظلوماً، فما بالك أن تضع الابنة أمها بالسجن؟ يا كبرها لدى الله”.

واقترحت هيا الشعيبي على حلا الترك أن تشتري عطراً لوالدتها وتهديها إياه، مضيفة: “أتمنى أن تبشرينا بشارة. تُسعد قلوبنا كلنا، لأنني أنا فعلًا قلبي يؤلمني لأنها أم، ولو كانت ابنتي بنفس الموقف لن أغفر لها، لماذا أفضح أمي؟”.

واختتمت الشعيبي حديثها عن حلا الترك قائلة: “كلنا نعلم أنها مسكينة وضائعة وسط الأهل، لكن لا أضع. أمي في السجن، صعبة دخلة السجن، ليست هينة، وسنة بأكلمها لماذا؟ لأجل النقود!”.

غياب هيا الشعيبي

وفي سياق آخر، كشفت الشعيبي سرّ غيابها عن الشاشة في الموسم الدرامي لشهر رمضان الحالي 2021، وقالت إن البعض ابتعد عن تقديم عروض لها دون أن تعرف السبب.

وقالت الشعيبي في مقابلة تلفزيونية إن الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعيّ يسألها عن سبب غيابها عنهم وهي لا تعرف سبب عدم تلقيها عروضا كالعادة لتقديم برامج في رمضان.

وذكرت أنها لا تحب مطلقا أن تطرق الأبواب لتسأل عن سبب عدم الاستعانة بها أو استبدالها بغيرها.

وأضافت الممثلة الكويتية أنها ستظل موجودة مع محبيها من خلال صفحاتها على مواقع التواصل المختلفة ولن تغيب.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك