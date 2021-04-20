نكشف حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة

نشرت عشرات الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء انباء عن وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة بعد دخوله العناية المركزة بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد.

من جهته “الوليد مقداد” نجل خالد مقداد عبر حسابه الرسمي في انستغرام لينفي الشائعات المتداولة عن وفاة والده.

وقال الوليد مقداد ان صحة والده الفترة الماضية تراجعت لكنها استقرت وهو بخير. وعبر عن اسفه من انتشار الشائعات حول وفاة والده.

ودعا الوليد مقداد الى تجاهل تلك الشائعات عن والده والاعتماد فقط على المعلومات التي تصدر عن ابنائه.

كما قال ان والده خالد مقداد لا يزال في المستشفى.وطلب من الجمهور الدعاء لوالده .

من جانبه، اكد نجم قناة طيور الجنة ومدير البرامج والفعاليات ابراهيم السيلاوي ان امور خالد مقداد طيبة ولا صحة للشائعات عن وفاته.

وقبل ايام نشرت قناة طيور الجنة عبر حسابها في تويتر فيديو تضمن صورة لـ”مقداد” وهو على جهاز التنفس الاصطناعي في المستشفى والى جانبه نجله الآخر المعتصم بالله، مرفقة بدعاء له .

نسألكم الدعاء في هذا اليوم المبارك للأستاذ ( خالد مقداد ) بالشفاء العاجل 🙏 pic.twitter.com/fTBkwBjv9F — قناة طيور الجنة الفضائية (@toyortv) April 15, 2021

وبحسب معلومات “ويكيبيديا” فقد ولد خالد عبد الله جبريل مقداد في (1 يناير 1972-) في الكويت ويحمل الجنسية الأردنية .

وقد تخرج مقداد مهندسا للديكور، وأسس قناة طيور الجنة عام 1994 في عمان، وانتج الكثير من الاناشيد التي تُعنى بالطفل والوطن.

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كما افتتح قناة فضائية في 25 يناير/كانون الثاني 2008، وأسماها قناة طيور الجنة نسبة إلى فرقته الفنية وهو المدير العام للقناة بالإضافة لكونه مديراً للفرقة.

وعن حالته الاجتماعية، فهو متزوج من مروة حماد وأنجب سته أبناء هم: الوليد، المعتصم بالله، جنى، جاد، إياد، سند.

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