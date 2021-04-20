جريمة صباح السالم .. فتاة رفعت قضيّة شروع بالقتل على أحد الأشخاص وبعد إخلاء سبيله خطفها وقتلها بعدّة طعنات
جريمة صباح السالم .. فتاة رفعت قضيّة شروع بالقتل على أحد الأشخاص وبعد إخلاء سبيله خطفها وقتلها بعدّة طعنات
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جريمة صباح السالم تهز الكويت في نهار رمضان .. خطف وقتل فتاة بوحشية والسبب صادم!

كتب وطن
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هزت جريمة صباح السالم دولة الكويت مساء اليوم الثلاثاء، حيث راح ضحيتها مواطنة كويتية، إذ تمّ خطفها وقتلها بعدّة طعنات، بعدما رفعت على الجاني قضيّة شروع بالقتل .

وفي تفاصيل الجريمة فقد أقدم القاتل على طعن المواطنة عدة طعنات حتى أزهق روحها، ثم قام بنقلها إلى مستشفى العدان، وقام برمي جثتها أمام المستشفى وهرب.

ووثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى التي تم على بابها إلقاء جثة الضحية.

الجاني أصله مصري

وذكرت عدة حسابات أن الجاني أصله مصري وحاصل على الجنسية الكويتية، لأن والدته كويتية، ونشروا صورا لهويته.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على قاتل المواطن في منطقة صباح السالم بوقت قياسي ، حيث اعترف بتسديده طعنة نافذة لها بالصدر.

وشهد موقع تويتر تصدر وسم بعنوان “جريمة صباح السالم” غردوا خلاله بتغريدات غاضبة وناقمة ومطالبة بإنزال أشد العقوبات ضد المجرم الذي قام بجريمته في شهر رمضان المبارك ودون أي إنسانية ورادع.

جريمة صباح السالم .. تفاصيل

وكشف الكاتب مشعل النامي، في تغريدات له أن القاتل كان منذ عدة شهور يلاحق المقتولة ويريد الزواج منها رغماً عن أهلها الرافضين لزواجه منها.

وتم تسجيل قضية قبل 5 شهور وتم القبض عليها في حينها وحبسته النيابة احتياطيا لفترة طويلة وتم إحالة القضية للمحكمة وأفرج عنه بتعهد لحين محاكمته.

وتابع في تغريدة أخرى:”واليوم من دون أي مقدمات قام بخطفها وطعنها وألقى بها عند المستشفى ولاذ بالفرار وتم القبض عليه بعد ذلك بقليل ..رحم الله القتيلة وصبر أهلها”.

عقوبة القتل العمد

إلى ذلك دون المحامي مطلق المقين في تغريدة له شارك بها فيديو الجريمة:”عقوبة القتل العمد هي الاعدام او الحبس المؤبد والغرامه واذا اقترن القتل العمد بسبق الاصرار او بالترصد فا يعاقب الجاني ( بالاعدام ) وبالنسبه الى الخطف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة .”

وقال أحد المغردين معلقاً على الجريمة عبر الوسم: ” قال الشيخ سعود الشريم –إمام الحرم المكي- أن قتل نفس معصومة في شهر حرام تجتمع فيه 3 ظلمات موبقات هي:- ظلمة قتل معصوم، ظلمة قتله مظلومًا، وظلمة انتهاك حرمة الشهر، “ظلمات بعضها فوق بعض.”

فيما قال مغرد آخر: ” سالفة الطب النفسي وكلما واحد ارتكب جريمة قالوا مو بكامل قواه العقلية لازم تنتهي وتنلغي نهائياً المريض مكانه الطب النفسي مو ينترك يفتر بالشوارع المدمن مكانه العزل بعيد عن الابرياء كافي استهتار بارواح الناس .”

وعلق الكاتب مشعل حمد: “كل يوم جريمة بشعة تطفو للسطح بحق المجتمع وكل يوم مصرّين انها حالات استثنائية وان مجتمعاتكم مثالية !  نعم لتطبيق القصاص !!”

بينما قالت الكاتبة اروى الوقيان: “نحن كنساء لا نشعر بالامان حين تنتشر مثل جرائم القتل هذه، من سيحمينا؟ حين نشتكي لا نجد أي تجاوب، اليوم أنا أخاف على حياتي من المعاتيه بالشارع الذين يتعاطون جميع أنواع المخدرات أو يعانون من هوس معين قد يؤدي لإزهاق حياتي، القصاص مطلب !”.

الأمن يضبط القاتل 

وكانت منطقة صباح السالم في دولة الكويت قد شهدت جريمة قتل راح ضحيتها مواطنة بعد طعنها بآلة حادة.

وأفاد مصدر أمني كويتي بأن المواطنه القتيلة وصلت إلى مستشفى العدان عبر سيارة يقودها شخص يعتقد أنه الجاني لأنه أوصلها وهرب.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، أن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بقيام مواطن بخطف مواطنة من مركبتها وتوجه إلى جهة غير معلومة.

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وتابع البيان ان رجال الأمن توجهوا إلى موقع البلاغ، وأثناء ذلك ورد بلاغ آخر من مستشفى العدان يفيد بوفاة المجني عليها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من قبل قطاع الأمن الجنائي والذي قام بضبط الجاني في زمن قياسي.

وبمواجهة الجاني أقر واعترف أنه قام بتسديد طعنه واحده للمجني عليها نافذه بالصدر أدت إلى وفاتها.

وبناء عليه تم إحالة المتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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