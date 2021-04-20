بعد أن أذاقهم شعره الويلات.. الشاعر القطري محمد بن الذيب يزور الإمارات ويثير جدلاً واسعاً

أثار الشاعر القطري محمد بن الذيب موجة جدل واسعة بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب زيارته للإمارات لأول مرة عقب اتفاق العلا.

ابن الذيب في أبو ظبي

وكانت البداية حين نشر الإعلامي الإماراتي عبدالله بن دفنا، فيديو عبر حسابه الرسمي على “سناب شات”، يوثق وجود محمد بن الذيب في أحد مجالس الشعر بأبو ظبي.

وعلق عبدالله بن دفنا على الفيديو: “مرحبا بالشاعر الكبير محمد بن الذيب في مجلسنا في أبو ظبي، زيارة عزيزة على قلوبنا من صديقنا الغالي”.

وأعاد بن دفنا نشر الفيديو عبر “تويتر” مرفقاً إياه بتغريدة كتب فيها: “تشرفنا بزيارة الشاعر وصديق الغالي محمد ابن الذيب في مجلسنا ومرحبابك بين اخوانك يابوحمدان”.

تشرفنا بزيارة الشاعر وصديق الغالي محمد ابن الذيب في مجلسنا ومرحبابك بين اخوانك يابوحمدان pic.twitter.com/vgngGfW2el — عبدالله بن دفنا (@bn_dfna) April 19, 2021

محمد بن الذيب بضيافة بن دفنا

وتحت هاشتاج #ابن_الذيب_بضيافه_بن_دفنا، اندلعت حالة من الجدل والضجة بين المغردين بسبب زيارة محمد بن الذيب إلى الإمارات، ما بين مُرحب وما بين معارض.

اقرأ أيضاً: “على شوارب لحيتك بس يا حيف”.. “شاهد” القطري ابن الذيب “اخو رجال” يمسح الارض بكرامة ابن زايد ويشكر الكويت

وخرج عبدالله بن دفنا بفيديو بعد الهجوم الذي تعرض له من بعض الإماراتيين والسعوديين لاستقباله محمد بن الذيب، وقال: “أول ما تدخل دولة الإمارات مكتوب مرحبا بك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل من دخل هذه الدار يبشر بالكرامة والطيب والمحبة ومرحبا به”.

بن دفنا يهدد

وتابع بن دفنا: “طالما دخل الإمارات مرحبا به، الإمارات مجمع التسامح والطيب والمحبة والكرامة، يكرمون ضيوفهم وليس غريباً على عيال زايد، ومن يقول غير هذا الكلام ليس من عيال زايد”.

الأمارات ترحب بضيوفها وتقدر الجميع

وهذا نهج زايد وعيال زايد

ودارنا من دونها برواحنا pic.twitter.com/NiKzTVZO7J — عبدالله بن دفنا (@bn_dfna) April 19, 2021

ودافع بن دفنا عن محمد بن الذيب قائلاً: “الرجال لم يخطئ في حق الإمارات وحكامها بكلمة، ودايما يذكر خير الإمارات وحكام الإمارات، ولا أحد يزايد على ولائي ومحبتي وأنا لا أزايد على أحد”.

وكتب عبدالله بن دفنا في تغريدة أخرى مهدداً باللجوء إلى القانون: “رسالة لكل عاقل أي شخص تستقبله الدولة ووجوده قانوني لا يحق لأحد تهيج خطاب الكراهية ضده ومن كان له حق يطالب به بالطرق القانونية”.

رساله لكل عاقل أي شخص تستقبله الدوله ووجوده قانوني لا يحق لأحد تهيج خطاب الكراهيه ضده ومن كان له حق يطالب به بالطرق القانونيه — عبدالله بن دفنا (@bn_dfna) April 20, 2021

ابن الذيب يهاجم المطبعين

وكان آخر قصائد ابن الذيب قبل انتهاء الخلاف الخليجي في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، قصيدةً تحدى بها دول الحصار، وهاجم المُطبعين مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مُباشر، مشيداً بموقف بلاده.

وظهر “ابن الذيب” بفيديو وهو يجلس في منزله وبيده عكازه، ويبدأ بإلقاء أبيات شعرية جاء فيها: ”

وسط البحر لكن ماحصلت دانه.. وأنا على قارب بليا مجاديف

وأثار رزقي عند ربي ضمانة.. لقيتها وأنا معودة على السيف

غني يا تل أبيب يا ليل دانة.. لو إنه عيون القدس حُمر ومذاريف”.

وتابع “ابن الذيب”: “تاريخ يا الإسلام بعنفوانه.. معرف نفسه مايحتاج تعريف، لو مدعين طامعها في هوانا.. تدفع بذلك باهظات التكاليف، وترامب لو ماهو بحاتم زمانه.. برابرة أم بخيت جاته على الكيف، من ضانها سدد حلاله وهو ضانه يرعى مع ضان الخواجات في الريف”.

وهاجم ابن الذيب المُطبعين قائلاً: “الشرخة فيهم ماهو في الاسطوانة الغالية على قلوب المواليف، التركي يروعهم بأردوغانه.. والفارسي يكشف ورا زيفهم زيف، واحنا تحت ربي وستره وأمانه.. ونفوسنا ماتقبل الضيم وتعيف”.

واستطرد “ابن الذيب”: “حتى إنت يا شيبوب خنت الأمانة.. على شوارب لحيتك بس ياحيف، من مات عنتر قمت تركب حصانه.. وتسل سيفه وإنت ماتعرف السيف، عود على حمارك بلاش اللعانة.. والسيف رده خل عنك السواليف، مانخبر في يدك إلا خيزرانة مستوردة من مصنع الليف”.

وتابع: “ياليف بهينك ببيت شديدة الإهانة بحبكة كديميس وبفكرة خليف، ولاتزعل من الشاعر ومن لسانه .. لو كانلك في وسط بطنه معاريف، من قوي حسب رسول الديانة.. خير عند الله من مؤمن ضعيف، وتاريخ جدانك مافي استهانة.. بالدين ولا العرض وارجع للأرشيف”.

وتحدث “ابن الذيب” عن موقف بلاده، وموقف الكويت والضغوط السياسية المُمارسة عليها قائلاً: “يوسف ماطاوع بالمذلة إخوانه.. لو يزعلون ويقطعون المصاريف، خانوه والله جل شانه.. ماخانه عقب السجن رقاه روسه المشاريف، مابه مطر والبر مات أقحوانه.. ياربي عبادك لخيرك ملاهيف، واستر على القطب الشمالي مكانه.. خايف يذوب إن مرته جمرة الصيف”.

اعتزال ابن الذيب

وكان “ابن الذيب” قد أعلن اعتزاله الشعر بعد الضجة التي أثارها إلقاء شعر يرثي فيه اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بعد مقتله بضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وظهر “ابن الذيب” بفيديو الاعتزال يقول: “بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الأعزاء من قبل ومن بعد لن أطيل عليكم، وبناء على طلب شخص عزيز وغالي علي قررت اعتزال الشعر تماما”.

وتابع ابن الذيب قائلا: “لن أعود ولن أرجع عن هذا القرار إلا بطلب من ذات الشخص سائلا المولى عز وجل أن يحفظ دول الخليج والأمة الإسلامية ويحمق أذناب الحكومات والمنافقين وأصحاب اللا مبادئ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك