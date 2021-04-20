إعلامي كويتي يدافع عن أحمد الشقيري بعد صورته المثيرة.. فلماذا قال أشعر بالخجل والعار!

هاجم الإعلامي الكويتي صالح الراشد، متابعي الإعلامي السعودي أحمد الشقيري، وذلك بسبب تصدره التريند بصورته العارية.

لا يوجد لوم على أحمد الشقيري

وقال صالح الراشد خلال برنامجه الرمضاني “وياكم” الذي يقدمه إلى جانب الفاشنيستا الكويتية دانة الطويرش: “لا يوجد أي لوم على أحمد الشقيري، اللوم على المتابعين والجمهور وكأنهم لم يصدقوا، الواحد لا يعلم ماذا يقول”.

وتابع صالح الراشد: “أشعر بالخجل وأنا أتكلم بهذا الموضوع، ولكن ما سأقوله، دائماً الناس يقولونه، أن المشاهير يفعلون ما بدا لهم وليس لديهم عادات وتقاليد”.

واستطرد صالح:” لكن حين ترون إعلامي مخضرم صارله سنوات وبرامجه هادفة جداً، هو حين ظهر بدون تيشيرت هذا لم يتعارض مع الدين الإسلامي لأنه هو رجل، كما أنه لم يقصد أن يستعرض، هو طالع يحكي عن محمية سمك وهو حب يستعرض شجاعته”.

تعليقات غزلية مخجلة

وأشار راشد الصالح إلى أن اللقطة التي ظهر بها أحمد الشقيري عارياً لم تتجاوز الثواني، مضيفاً: “قرأت تعليقات الناس سواء الشباب او البنات، كيف تكتبون بهذه الطريقة؟ التعليقات كانت غزلية. كأنهم ما صدقوا”.

وأضاف: “أنتم دائما كمشاهدين تقولون إننا كمذيعين يجب أن نقدم أشياء لها قيمة، ولكن أنتم تركتم كل الذي قدمه وأصبحتم تتحدثون عن جسده،هو لأنه محافظ على جسده بالنسبة لعمره ما شاء الله قعدتوا تتكلمون”.

أحمد الشقيري حديث الفتيات

يُشار إلى ان أحمد الشقيري كان قد تصدر حديث السوشال ميديا بعد ظهوره في أحد مقاطع برنامجه الجديد والذي يحمل اسم “سين” بدون تيشيرت لحظة تصدر الإعلامي السعودي أحمد الشقيري تريندات موقع “تويتر” في السعودية ولبنان والكويت ومصر.

جاء ذلك بعد الحلقة الرابعة من برنامج أحمد الشقيري الرمضاني الجديد “سين”، حيث قام بتعريف المشاهدين. على البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، من خلال الإستزراع السمكي، فغاص في البحر ليعرف المشاهدين أكثر.

وظهر أحمد الشقيري بصدرٍ عارٍ وهو يستعد للسباحة، وأظهر جسده الرياضي، ما جعله حديث الفتيات عبر “تويتر”.

وتصدر وسم #أحمد_الشقيري التريند عبر “تويتر”، اندلع خلاله جدلاً بين الفتيات اللواتي تغزلن بالمذيع السعودي، وما بين الشباب الذين اعتبروا الأمر تحرشاً.

برنامج “سين”

وكانت مجموعة قنوات mbc قد نشرت برومو برنامج أحمد الشقيري الذي يحمل اسم “سين”، ظهر خلاله الإعلامي السعودي وهو يقول: ” لما نمشي بهذه المسيرة ، نعرف أن الكل لازم يشارك فيه ، والتحسين لا يحدث في ضغط زر ، والصورة لا تتحدث عن كل ما وصلت إليه السعودية “.

ويسلط برنامج “سين” الضوء على حالة التطور والانفتاح الاقتصادي الذي شهدته السعودية خلال السنوات الأخيرة، والمشاريع التي تنفذها المملكة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.

تركي آل الشيخ والشقيري

ويركز برنامج “سين” على تعزيز فكرة السؤال، والبحث عن المعرفة من خلال طرح الأسئلة المهمة عن حقيقة الأشياء، وسيعرض قبل موعد الإفطار بقليل، كما أعلنت mbc.

وأشاد المغردون حينها بعودة أحمد الشقيري، وعبروا عن فرحتهم بذلك، خاصة أنهم سبق وأن طالبوا رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، بدعم الشقيري بدلاً من الفنان المصري رامز جلال، وذلك بعد ظهور المستشار في غرفة أسرار برنامج “رامز عقله طار”.

أحمد الشقيري

الجدير بالذكر أن أحمد الشقيري تزوج مرتين وحصل الطلاق مع الأولى، وهو متزوج الآن من السعودية رولا دشيشة، وأنجب الثنائي طفلين هما يوسف وإبراهيم.

وبجانب نشاطه الإعلامي، يملك أحمد الشقيري مشروعًا تجارياً خاصاً به ينفق منه على نفسه وعلى أسرته في بيع الأدوات المنزلية بالإضافة إلى أعماله الدعوية والتطوعية.

وغاب الشقيري عن تقديم برنامج خواطر منذ عام 2015، وذلك بعد 11 جزءا كان برنامجه ضمن الأشهر في المنطقة والأكثر متابعة، نظرا للقيم والمبادئ والأفكار التي كان يطرحها.

وانتشرت مؤخراً أنباء عن وفاة احمد الشقيري، الذي كان يقدم برنامج “خواطر” في المستشفى إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة.

وهرع المئات من محبي الإعلامي ومتابعيه للتقصي أكثر عن الخبر ومدى صحته. وفق ما تمّ تداوله

وبعد ساعات على انتشار الخبر، لم يصدر أي نفي عن الشقيري عبر صفحاته الرسمية على إنستغرام وتويتر، إلا أنه تم التواصل مع أسرته التي نفت بدورها خبر الوفاة، وأكدت أن الإعلامي حي يرزق وبصحة جيدة.

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