أحد القيادات الأمنية بالكويت توجه لموقع حادث سير للتحقيق فكانت صدمة عمره

نشرت وسائل إعلام كويتية تفاصيل حادثة غريبة ومؤثرة، بدأت بحادث سير في محافظة حولي.

ووفق صحيفة “القبس” المحلية فقد تفاجأ أحد القيادات الأمنية في الكويت بوفاة والدته بحادث سير، أثناء قيامه بجولة أمنية في المحافظة.

والقيادة الأمنية المقصودة هو مدير أمن محافظة حولي، اللواء عبد الله العلي.

وكان اللواء عبدالله يجري جولة أمنية، عندما وقع حادث تصادم ثلاثي بالقرب منه.

ليتوجه العلي إلى موقع الحادث للتعامل مع الواقعة، فشاهد والدته المسنة داخل إحدى المركبات الثلاث برفقة السائق الآسيوي وتعاني من توقف في القلب جراء التصادم.

اقرأ أيضاً: إعلامي كويتي يدافع عن أحمد الشقيري بعد صورته المثيرة.. فلماذا قال أشعر بالخجل والعار!

هذا وحاول مدير أمن حولي جاهدا بمساعدة رجال الأمن انعاشها، إلا أنها فارقت الحياة بين يديه.

يذكر أن حادث التصادم الثلاثي وقع عندما اصطدمت سيارة رباعية الدفع كانت تقودها مقيمة مصرية بقوة بمركبة أمامها يقودها مقيم آسيوي وبرفقته مواطنة كويتية مسنة.

ونتيجة شدة الاصطدام الخلفي اندفعت المركبة لمسافة بعيدة واصطدمت بمركبة ثالثة.

انهيار ملحق سكني في الكويت على رؤوس قاطنيه

وضمن سياق الحوادث التي شهدتها الكويت في شهر رمضان، فقد انهار قبل أيام ملحق يضم عائلة مكونة من 3 أشخاص في منطقة الرميثية بمحافظة حولي.

عائلة آسيوية تحت الأنقاض

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن”، لحظة هروع رجال الأمن والإسعافات. والدفاع المدني إلى المكان الذي تحول إلى أنقاض، بينما حشر أفراد العائلة تحته.

انهيار ملحق يضم عائلة مكونة من 3 أشخاص محشورين تحت الأنقاض في منطقة الرميثية #الكويت pic.twitter.com/DZN6Jz3a5P — جريدتكم (@ImeGrop) April 17, 2021

هذا وقد تمكنت فرق الإطفاء من انتشال العائلة الذي تبين أنها آسيوية الجنسية، وجميعهم في حالة مستقرة.

انهيار في جزء تدعيم المنزل تسبب بالكارثة

وأوضحت إدارة العلاقات العامة في قوة الإطفاء، بحسب ما نقلت صحيفة “الراي” الكويتية حينها أن غرفة العمليات. تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انهيار جزء من منزل في منطقة الرميثية.

وتم توجيه فرق الإطفاء من مراكز البدع والإنقاذ الفني إلى المكان، وعند الوصول تبين أن الإنهيار وقع في جزء. من تدعيم منزل قيد الإنشاء ماتسبب في انهيار ملحق يضم عائلة مكونة من 3 أشخاص وكانوا محشورين تحت الأنقاض.

وأشارت الإدارة إلى إن فرق الإطفاء تمكنت من انتشال العائلة المحشورة وتم تسليمها للطوارئ الطبية، وقد. باشرت فرق التحقيق بعملها للوصول إلى كل التفاصيل المتعلقة بالحادث.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك