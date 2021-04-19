توتنهام يعلن إقالة مدربه “مورينيو” وماذا عن ارتباط ذلك بدوري السوبر الأوروبي الجديد؟!

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي في بيان رسمي لها اليوم الإثنين. إقالة مدرب فريقه البرتغالي “جوزيه مورينيو” 58 عامًا. بعد قضاءه ما يقارب موسم ونصف في صفوف الفريق. بسبب النتائج السلبية الذي قدمها الفريق خلال منافسات الموسم الجاري.

سوء النتائج مع توتنهام

كما وكشفت العديد من الصحف والمواقع البريطانية، قرار إدارة فريق توتنهام بإقالة المدرب “جوزيه مورينيو”. بسبب سوء النتائج وابتعاد الفريق عن مقاعد دوري أبطال أوروبا. فيما سيتم الإعلان بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

🚨 مراسل beIN SPORTS: توتنهام يقيل جوزيه مورينيو من منصبه pic.twitter.com/DbARDaMzRH — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) April 19, 2021

المدرب المؤقت مع توتنهام

وقد أفاد الصحفي جون بيرسي، بأن المدرب الجديد المؤقت الإنجليزي ريان ميسون. سيتولى مهمة تدريب فريق توتنهام “السبيرز” حتى نهاية الموسم الجاري. بدلًا من البرتغالي جوزيه مورينيو. في ظل فقدان فريق توتنهام خطر فقدان أحد المراكز الأربعة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021.

اللاعب ميسون اعتزله كرة القدم

كما ويعد رايان ماسون البالغ من العمر 29 عامًا الأصغر من 8 لاعبين حاليين في صفوف فريق توتنهام، وهم هوجو لوريس وجو هارت وتوبي ألديرفيرلد وداني روز ومات دوهيرتي وموسى سيسوكو وجاريث بيل وإريك لاميلا. الذين يلعبون في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي.

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وأعلن في فبراير عام 2018 اعتزاله كرة القدم نهائيًا وهو في عمر 27 عامًا، وذلك بعد إصابته العنيفة التي تعرض لها خلال مباراة هال سيتي وتشيلسي في منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

إقالة جوزيه مورينيو من تدريب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم pic.twitter.com/PRCIGUDtn7 — Reuters | عربي (@araReuters) April 19, 2021

ماسون والتجربة المؤقتة مع توتنهام

كما وسبق الإنجليزي لماسون، أن لعب مع معظم الجيل الحالي لفريق توتنهام خلال الفترة ما بين عام 2009 إلى أغسطس 2016، مع إعارات عديدة لعب من خلالها اللاعب مع عدد من النوادي في الدوري الإنجليزي.

وخاض المدرب ماسون الذي كان يلعب في مركز خط الوسط 70 مباراة مع فريق توتنهام “السيبرز” . أحرز من خلالها 4 أهداف وصناعة 4 آخرين.

نتائج توتنهام مع المدرب مورينيو

ولم يذق فريق توتنهام طعم الفوز في آخر ثلاثة مباريات في الدوري الممتاز. بعد تعادله أمام نيوكاسل يونايتد. والخسارة أمام مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”. قبل أن يتعادل في مباراة الأخيرة مع فريق إيفرتون بهدفين لكل منهما.

لا صحة لما يشاع عن أن إقالة جوزيه مورينيو تمت بسبب رفضه المشاركة في دوري السوبر الأوروبي . pic.twitter.com/56C0WzQXfX — E P L W O R L D (@EPLworld) April 19, 2021

كما لم ينجح فريق توتنهام من البقاء في منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم. بعد تعرضه للخسارة أمام فريق دينامو زغرب في دور الثمن النهائي من المسابقة. والتي انتهت بثلاثة أهدف نظيفة دون رد. والتي جمعت كلا الفريقين في دولة كرواتيا.

مورينيو ورفض تدريب توتنهام

وأفادت تقارير صحفية إنجليزية، نقلاً عن رئيس الرياضة الأوروبية “ترافر أزول”، قائلاً: ” أنه تم إقالة مورينيو صباح اليوم الإثنين .

تقارير: مورينيو رفض أن يقود تمرين توتنهام لاحتجاجه على مشاركة النادي في بطولة دوري السوبر الأوروبي pic.twitter.com/kFa6ED57oh — Yallakora (@Yallakoranow) April 19, 2021

بعد رفضه النزول لأرضية ملعب التدريبات مع فريقه. بعد مشاركة توتنهام في مقترح دوري السوبر الأوروبي مع النوادي ال12 الكبار في القارة الأوروبية”.

الرواية الأخرى لطرد مورينيو من توتنهام

كما وقال الصحفي فابريزيو رومانو، إن ” إقالة جوزيه مورينيو ليست مرتبطة بدروي السوبر الأوروبي الجديد، ولم يرفض المدرب أبدًا القيام بتدريب الفريق اليوم، لقد تم طرده بسبب النتائج ولا شيء آخر”.

مهاجم توتنهام هاري كين

وقال هداف فريق توتنهام الإنجليزي “السيبرز” هاري كين، في تغريده له عقب إقالة مدرب الفريق مورينيو، قائلاً: ” شكرًا لك على كل شيء بوس، من دواعي سروري أن أعمل معًا. كما أتمنى لك كل التوفيق في الفصل القادم”.

الرفيق جوزيه مورينيو وضع في جيبه 25 مليون باوند بعد اقالته من توتنهام. مورينيو كان قبلها قد حصد 63 مليون باوند بسبب اقالته من تشيلسي مرتين وريال مدريد ومانشستر يونايتد. ما يرفع المجموع الى 88 مليون باوند حصدها بسبب اقالاته. pic.twitter.com/6wWMCfPu15 — حسين وهبي Hussein Wehbe (@hsenwehbe) April 19, 2021

الانضمام إلى صفوف توتنهام

كما جاء المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو صاحب الخبرة الطويلة مع النوادي الأوربية من أبرزهم ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد. لكن فشل في قيادة فريق توتنهام “الإنجليزي”. منذ انضمامه في نوفمبر عام 2019م، خلفًا لمدرب باريس سان جيرمان الحالي الأرجنتيني “ماوريسيو بوكيتينو”.

ترتيب الدوري الإنجليزي

على الرغم من الخسارة الأخير إلا أن المتصدر المان سيتي ينفرد في صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” برصيد 74 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 63 نقطة.

صعود وست هام وتراجع أرسنال

بعد فوزه على فريق برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد. بفارق أربع نقاط عن منافسه فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة. متساويًا مع فريق وست هام في المركز الرابع من الترتيب بنفس النقاط.

عاجل رسميًا 🚨

توتنهام يعلن إقالة مورينيو من تدريب الفريق 🔚🧢

موسم غير جيد قدمه سبيشال وان 💔

سابع الدوري 😰

ودع الدوري الأوروبي ❌

ودع كأس الاتحاد ❌ pic.twitter.com/fPVBS4JXQT — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) April 19, 2021

وفي المركز الخامس يحتل فريق تشيلسي برصيد 54 نقطة. بينما جاء صعد من جديد فريق ليفربول الإنجليزي إلى خامس ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة. متساويًا مع صاحب المركز السادس وست هام بنفس النقاط.

توتنهام والترتيب السابع

أما في المركز السابع جاء فريق توتنهام برصيد 50 نقطة. كما جاء فريق إيفرتون في المركز الثامن برصيد 49 نقطة. أما في المركز التاسع جاء فريق أرسنال برصيد 45 نقطة من ترتيب الدوري الممتاز.

بينما جاء في المركز العاشر للترتيب فريق ليدز بونايتد بنفس النقاط متساويًا مع فريق أرسنال الإنجليزي. في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2020-2021.

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