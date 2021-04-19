“وحياة جزمة أبويا لجيب حقه”.. رامز جلال في ورطة بعد تحرشه بفنانة في الرياض

يبدو أن برنامج رامز جلال الرمضاني الجديد “رامز عقله طار”، والذي تم تصويره داخل مدينة ملاهي في الرياض سوف يعرضه للعديد من المشاكل والأزمات.

فبعد أزمة تحرشه بالفنانة والراقصة لورديانا في إحدى حلقاته كما اتهمه المحامي المصري طارق العوضي، وقع رامز في أزمة جديدة مع أسرة الفنان والموسيقار المصري أراكان فؤاد، والتي قررت مقاضاته.

وفي هذا السياق عبرت الفنانة المصرية، نادية مصطفى، عن استيائها من سخرية الفنان رامز جلال من زوجها الفنان، أركان فؤاد.

نادية مصطفى و رامز جلال

وقالت نادية خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، المذاع على شاشة القناة الأولى، إنه “في الوقت الذي تحارب فيه الدولة فكرة. التنمر والتحرش يأتي برنامج يصرف الملايين للتحريض على التنمر والتحرش، وأن ذلك خفة دم.”

وأكدت الفنانة المصرية في الوقت ذاته أنها ليس لديها مانع في الهزار بشرط أن يكون الطرفان سعداء بذلك، وليس أحد الأطراف. سعيد والآخر يتعذب بسبب هذا الهزار.

وأضافت زوجة أركان فؤاد، أن زوجها فنان محترم وكل الناس تشهد له بالاحترام، ولم يخطئ في حق أحد.

وتابعت: “احنا كعيلة في حالنا وماشيين جنب الحيطة ومحترمين نفسنا، فنلاقي ولا لينا ولا علينا في سياق عبارة فيها تريقة على ضيف على كرشه ولبسه ثم يختم حديثه بقوله “ما أنت لازم تقع عشان لابس جزمة أركان فؤاد”.

واستطردت مستنكرة ما فعله رامز جلال: “أنا مفهمتش إيه الفكرة والإيفيه وإيه اللي يضحك؟ العبارة دي جت في سياق تريقة وأثرت عليا ومنمتش طول الليل.”

وأكملت نادية مصطفى:”وطالما فيه إساءة يبقى لازم نقف عندها، وكلمت بعدها كبيرنا الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وقولت له هتجيب حق نادية مصطفى وأركان فؤاد إزاي؟”

مضيفة:”أنا منمتش طول الليل وأركان مستاء ومتضايق وبنتي كتبت على الفيس وحياة جزمة أبويا لجيب حقه، أنا عاوزة أي حاجة غير إن رامز يعرف قيمة أركان وأنه غلط في حقه ويعتذر له”.

ابنة أراكان فؤاد تتوعد رامز جلال

وكانت فيروز ابنة الفنان أركان فؤاد، عبرت عن غضبها من إدراج اسم والدها في الحلقة للسخرية منه، وذلك في إطار تعقيبه على شكل الحذاء الذي كان يرتديه مطرب المهرجانات، حمو بيكا، ولفت رامز إلى أنه يشبه الأحذية التي يرتديها أركان فؤاد.

وأكدت فيروز أركان فؤاد عبر حسابها على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي عقب انتهاء بث الحلقة على فضائية “إم بي سي مصر”: أن “ما حدث لن يمر وسنرفع قضية على رامز جلال”.

فيما ناشدت نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، التدخل سريعا من أجل حل الأزمة.

وقالت في منشورها: “ياريت نقيب الممثلين المحترم أشرف زكي، الذي أنا أحبه وأحترمه جدا، يعلم رامز جلال إن في احترام وتقدير للناس الكبيرة المحترمة اللي عمرها ما غلطت ولا اتقال عليها نصف كلمة.. السخرية من الناس والسخافة ليست هزارا ولا تضحك”.

كما شددت ابنة أركان فؤاد في منشور آخر لها،الجمعة، قائلة بعضب: “وحياه جزمة أبويا مش هنسكت”.

ويأتي تعليق ابنة أركان فؤاد على ما جاء في الحلقة الثالثة من برنامج المقالب “رامز عقله طار”.

رامز جلال تحرش بلورديانا

هذا وكشف محام مصري شهير عن أن ما فعله الفنان رامز جلال، خلال إحدى حلقاته ببرنامج “رامز عقله طار” في السعودية مع الفنانة والراقصة لورديانا، يعد تحرشا صريخا.

وبحسب صحيفة “أخبار اليوم” المصرية، فإن المحامي بالنقض والدستورية العليا طارق العوضي، أكد أن ما فعله الفنان رامز جلال. في الحلقة الثالثة من برنامجه “رامز عقله طار” خلال استضافته الراقصة لورديانا ومغني المهرجانات حمو بيكا يعد تحرشا صريحا.

هذا وأوضح طارق العوضي “وجب على البرنامج أن ينوه بأن تلك الفكرة أو اللعب مجرد واقعة في الخيال وليست لها علاقة بالواقع.”

كما أكد المحامي المصري أن كل موسم لرامز جلال يفعل شيئا في برنامج المقالب “الذي لا يراعي مشاعر الجمهور في شهر رمضان الكريم.” حسب وصفه.

موضحا أنها مقالب ليست خادعة للمشاهدين.

إلى ذلك تابع العوضي، أن الفنان رامز جلال بتلك الأفعال، التي يقوم بتقليدها عدد كبير من المشاهدين يعد تحرشا.

الراقصة لورديانا وحمو بيكا يشعلان “رامز عقله طار”

ويشار إلى أنه، الخميس، الماضي وقع كل من الفنان الشعبي حمو بيكا والراقصة لورديانا، ضحية الحلقة الثالثة من برنامج المقالب. الرمضاني “رامز عقله طار”، والذي يقدمه بشكل سنوي الفنان رامز جلال على شاشة “إم بي سي مصر”.

وبمتابعة الحلقة على قناة “إم بي سي مصر” بيوتيوب فقد تمكن رامز جلال من إيقاع حمو بيكا في فخ مقالبه بواسطة الفنانة لورديانا. والتي وصفها بـ«الصاروخ»، قائلا: «هزة وسطها لا تقدر بمال».

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك