هل عادت هند القحطاني إلى الحجاب.. شاهد كيف ظهرت الناشطة السعودية برفقة ابنتها؟

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها بالحجاب.

هند القحطاني وابنتها بالحجاب

ونشرت هند القحطاني فيديو عبر حسابها الشخصي على “سناب شات”، وهي ترتدي العباءة وغطاء الرأس، وتظهر ابنتها الكبرى رؤى أيضاً بالعباءة دون غطاء رأس.

وتقول هند القحطاني بالفيديو: “عباية رؤى تجنن، خلوني أوريكم كيف عبايتها، ارجعي لورا شوي خليهم يشوفوا العباية”.

#هند_القحطاني_تعود_للحجاب This is why it is trending pic.twitter.com/a7ZE3daZQm — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ (@AbtTag) April 18, 2021

وتصدر هاشتاج هند_القحطاني_تعود_للحجاب، التريند الأول في السعودية، تباينت خلاله ردود الأفعال حول ظهور هند بالحجاب، فمنهم من أكد أنه مجرد إعلان لماركة عباءات، ومنهم من توقع أنها ارتدته بمناسبة شهر رمضان.

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هند القحطاني تعود للحجاب

وجاء في التعليقات: “حتى لو مو اعلان اسألكم بالله انتو تشوفون دا حجاب ؟؟؟ انا خلاص غسلت يدي”.

حتى لو مو اعلان اسألكم بالله انتو تشوفون دا حجاب ؟؟؟ انا خلاص غسلت يدي — عُهود | كود نُوم (@o8ilx_) April 18, 2021

وكتبت أخرى منوهة لظهور معاذ ابنها في الفيديو بطريقة غير لائقة: “أي حجاب تبي تعلن لعباية الله يعين معاذي على تصويرها، رحمته والله”.

اي حجاب تبي تعلن لعبايه الله يعين معاذي على تصويرها 😂رحمته والله — بنت الملوك💙💛 (@hanan35168406) April 18, 2021

وعلق آخر ساخراً: “هل هذا حجاب الآن ؟ الله يستر علينا ويهديها”.

ذا حجاب ذحين ؟ الله يستر علينا ويهديها — _ds001 (@__Dinasalah) April 19, 2021

ونشر آخر صورة أخرى لهند القحطاني وابنتها، وقد قامتا بتغيير ملابسهما، مع تعليق حول خصومات على الملابس، ما يعني أن العباءة كانت مجرد إعلان، وعلقت المغردة ساخرة: ” ياعمري المتحجبين”.

السفور مصدر رزق

وسبق أن أبدت القحطاني رأيها بالحجاب، وتحدثت بفيديو سابق عن سبب تركيز المشهورات بمواقع التواصل بتقديم نصائح للمتابعات بشأن ارتداء الحجاب وعدم تركه. وعلاقته بالشهرة وكسب الأموال.

وقالت هند حينها: “هل تعلمون لماذا دائماً. المشهورات يركزن على قصة الحجاب”.

وتابعت هند القحطاني: “ودائماً يقلن إنه شرف عظيم لم تحصل عليه حتى اللحظة، وتطلب منكم أن تدعو لها بأن يتوب الله عيها”.

واستطردت: “لن تفعل، مستحيل أن تتحجب لأن سفورها مصدر رزقها”.

وتحدثت هند القحطاني عن نفسها قائلة: “حتى أنا لو لم أخلع الحجاب لما عرفني أحد”.

وتابعت: “لدينا مثل في الجنوب يقول ما أحد درى عن سعيدة في سوق الحطب”.

لو كنت محجبة لما عرفتوني!

وأضافت القحطاني: “لو أنني محجبة وحتى لو خرجت بصوتي، لن أكون معروفة، في خضم الزحمة والمشاهير الكثير، لن يعرفني أحد”.

وكشفت القحطاني سراً حول المشهورات اللواتي يدعون جمهورهم إلى الحجاب.

وقالت: “عزيزاتي، هذه النوعية مريضات بالحسد، يخافون أن تخلعن الحجاب وتسحبون البساط من تحت أرجلهن”.

وأضافت: ” لأن أغلب بناتنا ملكات جمال، فتخاف إذا صرتي سفور تكونين تحت الأضواء وهي يأفل نجمها، لذلك تنصحك بالحجاب”.

ريم عبدالله تقلد هند القحطاني

وكانت الفنانة السعودية ريم عبدالله قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتقليدها لهند القحطاني في برنامج “استديو 21” الذي يعرض على قناة MBC1.

وظهرت ريم عبدالله وهي تؤدي أحد فيديوهات هند القحطاني الشهيرة، وقلدت إيماءاتها الجسدية ونبرة صوتها، ما جعلها تتصدر التريند عبر “تويتر”.

من جانبها، ردت القحطاني تقليد ريم عبدالله، ونشرت صورة توثق تصدر اسمها في قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا على “تويتر”، وعلقت: “أجمل وأظرف من يقلدني”.

وردت ريم عبدالله عليها: “لما تتعامل مع ناس راقية وتتقبل المزح بأخوة وبنية صادقة الرد بيكون كذا”.

#ريم_عبدالله #هند_القحطاني

لما تتعامل مع ناس راقية وتتقبل المزح بأخوة وبنية صادقة بيكون الرد كذا 👇🏻👇🏻..

شكراً للمبدعة هند القحطاني على سعة الصدر والذوق الراقي 🥰#جحفلة_المتربصين pic.twitter.com/nuboR3nuDq — ريم عبدالله (@ReemAbdullah) April 14, 2021

هند القحطاني بدون مكياج

وعادت هند قبل أسابيع إلى ممارسة نشاطها الاعتيادي في الإعلانات، والظهور عبر السوشيال ميديا، بعد وفاة والدها.

ونشرت الناشطة السعودية فيديو عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، تسوق خلاله لمنتج تجميلي خاص بالشعر، والمفاجأة أنها ظهرت بدون أي مساحيق تجميل، وكان وجهها مرهقاً وهادئاً على غير العادة.

وقالت هند بالفيديو: “إلى الذين يعانون من بطء نمو الشعر، ينمو الشعر بالشهر إلى 4.5 سم”.

رسالة هند لوالدتها

وكانت هند قد وجهت رسالة لوالدتھا بمناسبة يوم الأم، بعد أيام من وفاة والدها وإعلان قبيلتها براءتها رسمياً منها.

وقالت القحطاني: “تدرین یا أمي.. حضنك والنظر إلى ابتسامتك یعادل ما تحمله هذه الدنیا بأسرها من نعیم وملذات ومسرات”.

كما قالت في منشور آخر: “لا زلت یا أمي أحتفظ خاتمك اللي اعجبني بیدك.. وحلفتي یكون لي واعطیتني یاه.. لن أفرط فيه أبدا.. وإذا التقینا یوما ما.. سألبسه لتعلمي بانه اعظم ما أمتلك”.

وختمت: “اشتقت لك یا امي.. أمي الغالیة كوني بخیر”.

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