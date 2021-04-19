نوادي أوروبية كبيرة تتمرد بإطلاق دوري جديد والاتحاد الأوروبي يهددهم بعقوبات قاسية

في حادثة تمرد من قبل النوادي الأوروبية الكبيرة. من أجل إطلاق دوري السوبر الأوروبي الخاص لهم والذي يهدد دوري أبطال أوروبا “Champions League”، بقيادة رئيس ريال مدريد الإسباني “فلورنتينو بيريز”.

رئيس الإتحاد الإيطالي : أي نادي سينضم إلى دوري السوبر الأوروبي سيكون خارج الإتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) 🤔 pic.twitter.com/KcYzltgZyJ — دوري السوبر الاوروبي (@Official_ac_n) April 19, 2021

المعارضة الشديدة

على الرغم من وجود المعارضة الشديدة على النطاق الواسع من قبل الاتحادات الأوروبية والفيفا العالمية لكرة القدم. بالخروج عن قواعد وقرارات المنظمة للاتحادات والتي تهدهم بعقوبات قاسية.

كما وأعلن 12 نادي أوروبي كبير في القارة الأوروبية. بإطلاق دوري انفصالي أطلق عليه ” دوري السوبر الأوروبي”. حيث يشارك فيه كلاً من: ” ريال مدريد، مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، مانشستر يونايتد، الميلان، أتلتيكو مدريد، برشلونة، توتنهام، تشيلسي، انتر ميلان، يوفنتوس”.

🚨 عاجل | إعلان 12 ناديا أوروبيا تأسيس دوري السوبر الأوروبي بقيادة فلورنتينو بيريث pic.twitter.com/pC959X9MWs — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) April 18, 2021

موقف الحكومة البريطانية

كما قال رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” في تصريح صحفي نشرته وكالة رويترز للأنباء اليوم الإثنين، قائلاً: ” إنني سأبذل كل جهد مستطاع من أجل منع إقامة دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم. بعد قدوم 12 ناديًا أوروبيًا على إطلاق دوري منفصل”.

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وأردف جونسون، ” سننظر فيما يمكننا القيام به من خلال التعاون مع سلطات كرة القدم، من أجل ضمان عدم تنظيم الدوري بالطريقة المطروحة حاليًا”. مضيفًا: ” لا أعتقد أن هذه الأخبار طيبة للجمهور، كما لا أعتقد أنها أخبار طيبة لكرة القدم في البلاد”.

كل فكرة كروية عظيمه في اوروبا تأتي من رؤوساء ريال مدريد ، بالماضي دوري الابطال من سانتياغو برنابيو ، والان السوبر الاوروبي الممتاز من فلورنتينو بيريز .. pic.twitter.com/JAmwBu4XpQ — عمر الشبرم ㉞ ⓭ (@omar_alshbrm) April 18, 2021

دوري السوبر الأوروبي وقرار الفيفا

وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم العالمية “الفيفا”. يوم الأحد الماضي. رفضه إقامة البطولة خارج إطار كرة القدم الدولية. كما وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”.

🚨🚨 مايك كيجان (ديلي ميل): فكرة دوري السوبر الأوروبي هي من بنات افكار فلورينتينو بيريز، وبيريز سيكون هو رئيس مجلس الإدارة المسؤول عن البطولة. pic.twitter.com/BDgKzLQGlG — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 18, 2021

بالعقوبات القاسية ضد كل الأندية واللاعبين الذين سيشاركون في بطولة دوري السوبر الأوروبي المفتوحة. تصل إلى منع الأندية المعنية من اللعب في أي من المسابقات المحلية أو الأوروبية. وكذلك منع اللاعبين في تلك النوادي من المشاركة مع منتخبات بلادهم.

بطولة دوري السوبر الأوروبي

ومن المقرر أن تقام المنافسات على شكل دوري بمشاركة 20 فريقًا، من بينها 15 فريقًا المؤسسين لذلك الدوري. بالإضافة إلى 5 فرق ستكون متغيرة. حيث ستشارك كل موسم من خلال دعوة القائمين على ذلك الدوري. كما ستكون دعوتهم بناءً على أدائهم الموسمي في بطولاتهم في الدوريات المحلية.

ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي يرد بقوة: حرمان اللاعبين الذين يشاركون في دوري السوبر الأوروبي من المشاركة في بطولتي كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم 🏆 pic.twitter.com/d01eb6tg4A — Yallakora (@Yallakoranow) April 19, 2021

دوري السوبر وآلية تقسيم المسابقة

كما ستجرى تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعتين، وستضم المجموعة الأولى 10 من الفرق، مع تأهل أربع من الفرق الأوائل في كل مجموعة إلى منافسات دور الربع النهائي.

#دوري_السوبر_الاوروبي البقاء للاقوى سترجع كوره القدم لمجراها الصحيح pic.twitter.com/t1Q4DfS1SL — برفسور (@mHmd4081) April 19, 2021

فيما ستكون منافسات النصف النهائي من البطولة. التي ستكون بنظام الذهاب والإياب. مع مباراة نهائية واحدة. وهو ما يشبه النظام الجديد. الذي أقرره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في دوري أبطال أوروبا.

موعد بطولة دوري السوبر الأوروبي

كما وتم الإعلان أن المنافسات ستكون منتصف كل أسبوع. بداية شهر أغسطس من كل عام. كما ستجري المباريات في مواعيد من المفترض أن تعلب فيها مباريات دوري أبطال أوروبا “Champions League”.

الأندية المؤسسة لبطولة دوري السوبر الأوروبي

وتضم بطولة الدوري كبار الأندية في القارة الأوروبية ال12. وهم: ” ريال مدريد الإسباني، أرسنال الإنجليزي، أتلتيكو مدريد الإسباني، تشيلسي الإنجليزي، برشلونة الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، ليفربول الإنجليزي، مانشستر سيتي الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

🚨 الميرور: أي لاعب سيشارك في دوري السوبر الأوروبي سيتم حرمانه من المشاركة في قطر 2022. بيريز رداً على منع اللاعبين من المشاركة في قطر 2022 🎙 : لا بأس! سنصنع كأس العالم الخاص بنا. pic.twitter.com/aX0GEuDvrk — Celebs World (@Celebrities_Wo) April 18, 2021

كما ورفضت الأندية الألمانية والفرنسية الانضمام في تلك البطولة المنفصلة عن الاتحاد الأوروبي، فيما لم تعلن بعد فريق بارين ميونيخ الألماني. وباريس سان جيرمان الانضمام إلى تلك البطولة.

وسط الرفض من قبل الاتحادات في القارة الأوروبية بشأن تنظيم بطولة منفصلة لكبار الأندية، مع تأييدهم لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في معاقبة كل الأندية المشاركة في تلك المسابقة.

الاتحاد وعقوبة المشاركة في السوبر الأوروبي

كما وأعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ألسكندر تشيفرين” في تصريح صحفي، قائلاً: ” اللاعبون الذين سيشاركون في دوري السوبر الأوروبي، سيتم منعهم من اللعب في كأس العالم وكأس أمم أوروبا. ولن يتم السماح لهم بتمثيل منتخباتهم”.

🚨 – عاجل : شركة ميديا برو الإسبانية فازت بمناقصة حقوق البث التلفزيوني للدوري السوبر الأوروبي للفترة 2021-2024 pic.twitter.com/1VC0psrBxo — دوري السوبر الاوروبي (@Official_ac_n) April 19, 2021

وأردف، ” الأندية التي وافقت على الدوري الأوروبي الممتاز بصقت في وجه مشجعي كرة القدم”.

الاتحاد الإسباني وموقفه من الدوري السوبر الأوروبي

فيما قال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم “لويس روبياليس”، قائلاً: ” الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو الوسيلة الوحيدة القادرة على هيكلة تحول كرة القدم”.

وأضاف روبياليس، “سنستمر في الاستماع إلى الجميع والسعي إلى تحقيق الصالح العام. وليس فقط مصالح أشخاص قلة”.

نوادي إسبانية تدين خطوة السوبر الأوروبي

وفي ذات السياق أعلن نادي فالنسيا الإسباني في بيان رسمي له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الاقتراح المعلن بإقامة بطولة أوروبية ووصفتها ب “الانفصالية والنخبوية”، ضد مبادئ التنافس والاستحقاق الرياضي.

“عار عليكم، ارقد في سلام يا ليفربول" جماهير #ليفربول تظهر اعتراضها على #دوري_السوبر_الاوروبي أمام الأنفيلد pic.twitter.com/Jxk2GLjHtR — دوري السوبر الاوروبي (@Official_ac_n) April 19, 2021

كما وأدان نادي فياريال الإسباني بشدة الاقتراح المعلن بإنشاء مسابقة أوروبية. كما وصفتها بالانفصالية، وأنه سوف يؤثر ذلك على كرة القدم بشكل عام.

حقوق البث التلفزيوني لدروي السوبر

كما وأفادت تقارير إسبانية صحفية، أن شركة “ميديا برو الإسبانية”. قد فازت بمناقصة نقل حقوق البث المباشر التلفزيوني لمسابقة السوبر الأوروبي الجديد. خلال الفترة 2021-2024.

🚨 – عاجل من نيويورك تايمز : بايرن ميونخ لن ينضم الى السوبر الأوروبي نهائيا pic.twitter.com/F23tVqOAKu — دوري السوبر الاوروبي (@Official_ac_n) April 19, 2021

ومن الجدير بالذكر، فإن رئيس ريال مدريد الإسباني “فلورنتينو بيريز”. كان يضغط من أجل الضغط نحو إنشاء البطولة منذ عام 2009م. وفقًا لشبكة سكاي سبورت.

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