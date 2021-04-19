محمد بن سلمان رفض هذا الطلب الذي تقدمت به أسر الأمراء المعتقلين في أماكن سرية بالمملكة

لا زال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يتجاهل طلب عوائل أمراء معتقلين في سجونه السرية، أن تتم زيارتهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبحسب ما كشف مصدر مطلع لموقع “ويكليكس السعودية”، بأن عوائل أمراء معتقلين لدى ابن سلمان، طلبوا تمكينهم من زيارتهم. ورؤيتهم بمناسبة رمضان، عبر رسالة إلى الملك سلمان، مطالبين إياه بالضغط على نجله من أجل السماح لهم بزيارة الأمراء.

الملك سلمان قام بتحويل الطلب لولي العهد

وكشف المصدر بأن الملك سلمان قام بتحويل الطلب لولي العهد الذي يحكم البلاد فعليا، وهو بدوره رفضه.

ولم يبد بن سلمان تعاطيه مع تدخلات بعض الأمراء الكبار للسماح لهم بالزيارة كما أبدى تعنته برفض طلبهم.

وفي شهر ديسمبر كانون الأول الماضي، اتفقت عائلات الأمراء على توجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشرح فيها معاناة الأمراء المعتقلين داخل أماكن سرية في المملكة.

حيث بشّر فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية عوائل الأمراء المعتقلين بخطوات ربما تضغط من أجل الإفراج عنهم.

وكانت تصريحات “بايدن” خلال دعايته الانتخابية ضد القمع والاعتقالات التي ينفذها بن سلمان، قد دفعت بعض عائلات الأمراء. المعتقلين أن يباشروا خطوات احتجاجية جماعية من أجل الإفراج عن أبنائهم.

رسالة عوائل المعتقلين للرئيس الامريكي

وقامت بعدها عائلات الأمراء المعتقلين بتوجيه رسالة عاجلة لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد قبل البدء بتنصيبه مطلع العام القادم.

وشهدت المملكة عدة موجات من الاعتقال خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها في مارس/ آذار 2020 عندما تم اعتقال حوالي. عشرة من أفراد الأسرة البارزين

وكان اعتقال الأمير سلمان بن عبد العزيز 37 عاماً ووالده في 2018، هو الذي تسبب بحالة من التضامن الدولي، مما فجر حملة للإفراج عنهما.

ويشار إلى أنه لا تعرف أسباب اعتقال الأمير الذي كان يفضل القيام بأعمال خيرية وتبرعات ببعض ثروته لقضايا اجتماعية.

كما شملت الاعتقالات التي تمت منذ مارس الأمير أحمد شقيق الملك الحاكم، ومحمد بن نايف، الذي كان ولي العهد وتمت الإطاحة. به عام 2017 واتهموا بالخيانة.

وفي آذار مارس، شملت الاعتقالات أبناء وزير الداخلية السابق سعد الجبري مستشار بن نايف، ولم يتم رؤية الأطفال أبناء الجابري منذ اعتقالهم.

ويتم الضغط على الجبري من خلال أطفاله من أجل العودة من كندا إلى المملكة، حيث يعيش في المنفى منذ 2017.

آل سعود

وكان الخبير القانوني والمحامي الدولي الدكتور محمود رفعت، كشف عن وجود تحركات داخل الاسرة الحاكمة في السعودية، لإزاحة ولي العهد محمد بن سلمان من منصبه.

وقال المحامي الدولي محمود رفعت في تغريدة رصدتها وطن سرب، :” أوكد أنه توجد مجموعة من أمراء آل سعود تتأهب منذ شهور لإزاحة محمد بن سلمان “.

وأضاف رفعت أن هذه المجموعة مقبولة دولياً بصورة كبيرة. حسب قوله. واعداً بكشف تفاصيل إضافية.

مجلس تنسيقي و3 أمراء

وكان الناشط السعودي عبدالرحمن السهيمي، كشف مؤخراً عن تشكيل مجلس تنسيقي للمعارضة السعودية يضم ثلاثة أمراء من العائلة الحاكمة. يهدف إلى إزاحة الأمير محمد بن سلمان عن ولاية العهد.

وقال السهيمي في تسجيل بث على موقع يوتيوب إن المجلس تنسيقي للمعارضة السعودية ويضم 18 عضوا منهم ثلاثة أمراء. مشددا على أن هذا المجلس لا يدعو إلى اعتصامات ولا إلى عصيان مدني ولا إلى حمل السلاح، وإنما سيقتصر عمله على مراسلات. لدول العالم والهيئات الرسمية والدولية.

وأضاف أنه تمت مخاطبة البرلمانات الإسلامية والدول الخليجية، وكذلك أعضاء في الكونغرس الأميركي، بالإضافة إلى أعضاء في البرلمان الأوروبي.

وأوضح أنهم يتجهون إلى دعم الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود في ولاية العهد، على أسس تكون فيها السعودية دولة مؤسسات. ومملكة دستورية، وأن يكون فيها برلمان منتخب.

وأضاف الناشط السعودي “نطالب الملك سلمان بإزاحة ولده من كل المناصب بما فيها ولاية العهد، وأن يكلف بها الأمير أحمد بن عبد العزيز”. وأكد على وجود 17 دولة إسلامية “مؤيدة لتوجهنا، ولكن ننتظر أن تكون البداية من الملك سلمان”.

تقرير الاستخبارات الامريكية

ورفعت الإدارة الامريكية، السرية عن تقرير الاستخبارات حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، كاشفة وقوف محمد بن سلمان. وراء إعطاء أوامر اعتقال أو قتل خاشقجي.

قال تقرير الاستخبارات الوطنية الأميركية المكوّن من أربع صفحات والذي رفعت عنه السرية، “توصلنا إلى استنتاج مفاده أن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان أجاز عملية في اسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي”.

وأضاف أنّ “ولي العهد اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة وأيد بصورة عامة اللجوء إلى تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته”.

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