أحجار كريمة وكيك مرصع بالذهب.. ماذا فعلت أحلام في عيد ميلاد ابنتها لولوة؟!

عادت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، إلى استعراض ثروتها وهذه المرة عبر عيد ميلاد ابنتها لولوة الهاجري التي أتمت الـ11 عاماً.

مجوهرات مرصعة بأحجار كريمة

ونشرت أحلام مقاطع فيديو وصور لحفل عيد الميلاد عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، ظهرت خلاله ابنتها لولوة بفستان أميرات ديزني، والتي نسقتها مع مجوهرات مرصعة بالأحجار الكريمة.

كما أظهر الفيديو ديكورات الحفل الباهظة، وقوالب الكيك العديدة المطلية بالذهب، والتي تم تحضيرها وتنسيقها بشكل يلائم الديكور.

اقرأ أيضاً: أحلام تستقبل الشيف بوراك في منزلها غافلته لسرقة هذا الشيء منه!

وعلقت أحلام على الفيديو قائلة: ” كل عام وانتي قلبي بنتي وروحي ربي يسعدك ويوفقك ويطرح فيك البركه والصلاح وجعلني اشوفك في اعلا المناصب واذوق برك انا وابوك واخوانك ويحميك يا حبيبتي لولو”.

View this post on Instagram A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)

روحانيات أحلام في رمضان

وظهرت أحلام بآخر الفيديو وهي تقول: “اشتقت لكم، اليوم ظهرت بسبب عيد ميلاد لولو، استغلوا رمضان في الروحانيات”.

وتابعت: “هل تعلمون أنني أقوم بإمامة التراويح وقيام الليل؟ أصلي أنا وبناتي جماعة حتى المغرب، فجميعنا محجورين، استغلوا رمضان في هذه التجمعات، وقوموا الليل من الآن لا تنتظروا العشر الأواخر”.

View this post on Instagram A post shared by بيفور السعودية 🇸🇦 (@be4andaftar__ksa)

انتقادات لبذخ أحلام

وتعرضت أحلام إلى انتقادات من قبل متابعيها بسبب المبالغة فكتب أحدهم: ” كل عام وهي بالف خير … حبيبتي احلام ليش كل مناسباتك اوفر وهوسة ومبالغة ترى الجمال مو بالكثرة والهوسة، تعلمي الستايل البسيط المتواضع المُريح للعين”.

وتابع: “قبل فترة ايضا انت وصديقتك عيد ميلادها مسوية عشر قوالب كيك واحتفالك بالالبوم ايضا عشر او اكثر، الجمال مو بالكثرة والصرف …كبار النجوم واكثرهم غنى بمناسباتهم تكون كيكة وحدة ويحتفلون واجواء بسيطة جميلة … الا انت بكل مناسبة لازم عشر قوالب كيك مطلية بالذهب، نصيحة تعلمي الحياة صح وعيشيها صح… الحياة البسيطة حلوة”.

وعلقت أخرى: ” حفلة عيد الميلاد بسيطه في كل مكان الا عندنا كانها زواج الله يهديكم هذا بذخ واسراف والاسراف حرام اتقوو الله”.

وسخر آخر: ” ماشاءالله حفلة لولو تسدد قرضي في البنك”.

أحلام تهنئ ابن سلمان بمولوده الجديد

وفي سياقٍ آخر، قامت احلام ب بتهنئة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على استقباله لمولود خامس، والذي أسماه عبد العزيز تيمنا بجده الملك عبد العزيز آل سعود.

ونشرت أحلام صورة تجمع الملك سلمان بنجله محمد، وعلقت عليها: “أبارك لسمو سيدي ولي العهد بقدوم المولود الأمير عبد العزيز بن محمد بن سلمان، واللهم بارك له بما وهبته واجعله من الصالحين وارزقه بر والديه واحفظه واجعله قرة عين لهما”.

ابارك لسمو سيدي #ولي_العهد بقدوم المولود الامير #عبدالعزيز_بن_محمد_بن_سلمان واللهم بارك له بما وهبته وأجعله من الصالحين و ارزقه بر والديه واحفظه واجعله قرة عين لهما 💚 pic.twitter.com/eV98e7BnJM — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) April 17, 2021

هدية أحلام لزوجة السلطان هيثم بن طارق

وكانت الفنانة الاماراتية قد قدمت أغنية “الجليلة” إهداء لزوجة السلطان هيثم بن طارق في عيد ميلادها قبل أيام.

والاغنية من كلمات حسان العبيدلي، وألحان ماجد المخيني، وتوزيع هشام السكران، ومكس جاسم محمد

كلمات الأغنية كالتالي:

بنت السلاطين/ شمس السلطنه

يا “عهَد” تاجك سلايل “بوسعيد”جوهره حرّه من الكنز تليدجدّك امعرب ولاهلك في عُمانحاضر مشرّف وتاريخٍ مجيد

–يا الجليله.. قَدْر واخلاق وسموّ عزوتك سلطان معْ صاحب سموّ”هيثم” الوافي ونجلك “ذي يزن”عزّ ورّث للوطن مجد وعلوّ–

دام عزك يا عزيزه في المقام

يا عهَد بنت السلاطين الكرام

لي بنوا للسلطنه مجدٍ أكيد

سادةٍ من ذخر سادات وإمام

يا السنا الوضّاح يا نور المكان

يحفظك ربي على طول الزمان

درةٍ للتاج والعقد الفريد

تبتسم من نور طلّتها عُمان

حبنا لك حب صادق نعلنه

والقلوب تبوح قبل الألسنه

يا الجليلة عسى عزك يدوم

شمعة السلطان.. شمس السلطنه

أحلام مع الشيف بوراك

هذا وقد استقبلت احلام، الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، في منزلها ليطهو لها الطعام بطريقته المميزة التي اشتهر بها.

ونشرت عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي عبر تطبيق “انستجرام” مقطع فيديو يوثق لحظة استعداد الشيف بوراك لقلب حلة الطعام، فتقوم الفنانة بمغافلته وسرقة قطعة من ورق العنب.

ثم يقوم الشيف بوراك بقلب الحلة على طريقته الشهيرة، ويقوم بإطعام أحلام بنفسه.

View this post on Instagram A post shared by 🇵🇸👸AHLAMALSHAMSI👸🇵🇸 (@gaza_ahlamalshamsi1)

ونشرت لولوة الهاجري عدداً من المقاطع والصور عبر حسابها على “انستجرام”، استعرضت خلاله الخبز الذي قام الشيف بوراك بصناعته وطباعة اسمها عليه.

View this post on Instagram A post shared by 🌹Lulu🌹 (@lulu_hajri)

View this post on Instagram A post shared by 🌹Lulu🌹 (@lulu_hajri)

وعلقت لولوة: “هذه على الأغلب كانت أفضل تجربة مررت بها”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك