ماذا تفعل زوجة ميسي “أنتونيلا” من أجل بقاء زوجها في برشلونة؟!

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عامًا، في فريق برشلونة الإسباني “أنتونيلا روكوزو”. تبحث عن منزل جديد للعائلة خلال الفترة الحالية.

زوجة ميسي والمكان الراقي

كما وأردفت الصحيفة الإسبانية، بأن زوجة ميسي “أنتونيلا”. تبحث عن منزل جديد. في مدينة “غراف” القريبة من مدينة برشلونة. من أجل التغيير وإيجاد المكان الراقي بعيدًا عن الازدحام.

فكرة بقاء ميسي مع برشلونة

وأفادت الصحيفة، بأن تركيز زوجة ميسي هو إيجاد مكان جديد في برشلونة في هذا الوقت. يعزز فكرة استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني واحتمال تجديد عقده مع نهاية الموسم الحالي.

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عقد ميسي مع برشلونة

كما ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق برشلونة الإسباني، في شهر يونيو/ حزيران المقبل من العام الجاري 2021. فيما لم يقرر اللاعب بعد البقاء أو الرحيل عن فريق برشلونة الإسباني.

لا يصدق🤯

هدف ميسي الليلة في نهائي كأس ملك إسبانيا، متعة لا تنتهي من الليو🤩🔥 pic.twitter.com/15iPGdtDCD — E P L W O R L D (@EPLworld) April 18, 2021

ميسي والتتويج بكأس الملك

ونجح فريق برشلونة الإسباني لتحقيق لقب كأس ملك إسبانيا. يوم السبت الماضي، بعد فوزه على منافسه أتلتيك بلباو، برباعية نظيفة دون رد.

هدفي ميسي

كما ونجح النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” مهاجم فريق برشلونة الإسباني، من تسجيل هدفي في شباك أتلتيك بيلباو في الدقيقتين ال68 وال72. بطريقة رائعة جاءت كلا الهدفين بتسديدة قوية من داخل منطقة علامة الجزاء.

هناك لاعب واحد في تاريخ كرة القدم يستطيع ان يفعل كل شيء .. اسمه ليونيل ميسي ..pic.twitter.com/Jt8kjebp8W — احمد عسيري (@ahmadassiri1) April 17, 2021

رغم محاولة الفريق المنافس أتلتيك بيلباو من الوصول إلى مرمى فريق برشلونة الإسباني. لكنه فشل في تحقيق أي من الأهداف خلال المباراة النهائية على لقب كأس ملك إسبانيا 2020-2021.

المرة ال31 لفريق برشلونة

كما ونجح فريق برشلونة الإسباني من التتويج بكأس ملك إسبانيا للمرة ال31. بعد فشله خلال الموسم من السباق في منافسات دوري أبطال أوروبا.

🎥 رفع الأسطورة ميسي لكاس الملك 😍👑 pic.twitter.com/7SHMKWXhrh — MESSI MEDIA 🎥 (@TM_10_MEDIA) April 17, 2021

والصراع القوي مع غريمه التقليدي ريال مدريد والمتصدر أتلتيكو مدريد على لقب الدوري المحلي “الليغا” الذي لم يحسم بعد.

فكرة البقاء

كما ووفقاً للوسائل الإسبانية، فإن قائد الفريق ميسي. قد أبلغ بالفعل رئيس النادي لبورتا. في فكرة البقاء داخل صفوف الفريق إلى أن يقرر اعتزال عالم كرة القدم. لكنه حدد ثلاثة شروط لبقائه. حتى لا يشعر بالندم على قراره حينما يفكر في الاعتزال بعد عامين أو ثلاثة أعوام. وانهاء مسيرته الاحترافية الكروية.

22 لاعبين يأخذون ميسي قدوة لهم و صاحب التأثير الأكبر في مسيرتهم ❤️🤎#ميسي pic.twitter.com/gSgWkmeR2B — جَمال عُثمان ✨ (@jamal_0thman) April 17, 2021

شروط ميسي للبقاء

وأوضحت تلك التقارير الإسبانية. بأن ليونيل ميسي قد طلب في شرطه الأول، تعزيز القوة الضاربة للفريق بصفقة من الطراز العالمي. إلى جانب الاستمرار في تصعيد سياسة ألمع جواهر أكاديمية نادي برشلونة ” لاماسيا”. مع ضرورة الإبقاء على أسماء شابة مثل أنسو فاتي. بيدري.

طريقة التعامل في برشلونة

كما وطلب اللاعب الأرجنتيني ميسي. أن يكون التواصل مع المدرب الهولندي “رونالد كومان”، بشكل مباشر. حيث أن اللاعب يشعر بالإحباط من طريقة التعامل الذي يفعلها المدربون السابقون. وهو ما سبب التوتر داخل الفريق، من خلال التواصل معهم عن طريق سكرتير الفني للفريق الكتالوني.

كما ورد ميسي على أن الحفاظ على العلاقة الجيدة بين المدرب كومان واللاعبين في صفوف الفريق “البلوغرانا”. إلى جانب تعزيز الحوارات الإيجابية مع الرئيس خوان لابورتا. والسكرتير الفني للنادي رومان بلانز مع اللاعبين.

تعهد لابورتا وميسي

وقد صرح في وقت سابق رئيس برشلونة الجديد “خوان لابورتا” عبر وسائل الاعلام الإسبانية خلال الحملة الانتخابية له، قائلاً: ” لو فزت في بالانتخابات، سأسعى إلى إبقاء اللاعب ليونيل ميسي داخل فريق برشلونة. وعلاقتي وطيدة مع “البرغوث” تصل لحد الصداقة”.

منذ ظهور الأسطورة ليونيل ميسي : • 🇦🇷 الأسطورة ليو ميسي : 35 بطولة 🔝 • 🇩🇪 بايرن ميونيخ : 32 بطولة

• 🇪🇸 ريال مدريد : 21 بطولة

• 🇮🇹 يوفنتوس : 21 بطولة

• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 مانشستر يونايتد : 20 بطولة

• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ليفربول : 8 بطولات 👑🐐 pic.twitter.com/NuRAHB5s9r — Messi World (@M10GOAT) April 17, 2021

كما وتولى المرشح لابورتا رئاسة نادي برشلونة الإسباني. خلال الفترة (2003-2010). والتي شهدت انتعاشة الفريق الانتعاش في فترته على صعيد الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد برصيد 70 نقطة بعد تعادله مع منافسه ريال بتيس بهدف لكل منها. يليه فريق ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة برصيد 67 نقطة، بعد تعثره أمام فريق خيتافي في الجولة ال32 من منافسات الدوري الإسباني.

الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني. في المركز الثالث من الترتيب بعد خسارة الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد برصيد 65 نقطة.

إشبيلية وفياريال في الدوري

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية الذي نجح في الانتصار على منافسه ريال سوسيداد في مباراته الأخيرة برصيد 64 نقطة.

👑 إحصائية الأسطورة ليو ميسي في مسيرته : – 913 مُباراة

– 736 هدف

– 308 أسيست

– 35 لقب

– 55 ركلة حرة

– 54 هاتريك

– 6 حذاء ذهبي

– 6 الكرة الذهبية

– 6 الأفضل من الفيفاء

– 2 الأفضل في أوروبا pic.twitter.com/0BWLC3cQMB — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) April 17, 2021

بفارق نقطة وحيدة عن فريق برشلونة الإسباني. وفي المركز الخامس بالترتيب فريق فياريال برصيد 49 نقطة، كما وجاء فريق ريال بتيس بفارق نقطة وحيدة برصيد 48 نقطة.

ترتيب غرناطة وليفانتي

فيما جاء في المركز السابع فريق ريال سوسيداد بفارق نقطة وحيدة في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة. كما وجاء في المركز الثامن من الترتيب فريق غرناطة الإسباني برصيد 39 نقطة. كما وجاء فريق ليفانتي بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

Opta | الأهداف من خارج منطقة الجزاء منذ 2013/14 : 🇦🇷 الأسطورة ليونيل ميسي – 59 هدف 🔝 🇩🇰 كريستيان إيريكسن – 24 هدف

🇧🇷 فيليب كوتينهو – 24 هدف

🇹🇷 هاكان تشان اوغلو – 24 هدف

🇵🇹 كريستيانو رونالدو – 23 هدف ميسي في مستوى آخر عن بقية اللاعبين 🐐 pic.twitter.com/3dFrQYoQ3a — Messi World (@M10GOAT) April 18, 2021

أما في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يأتي فريق سيلتا فيغو بفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز التاسع سيلتا فيغو برصيد 37 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإسباني 2020-2021.

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