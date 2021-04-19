“شاهد” ليفربول يتعثر من جديد أمام ليدز يونايتد ويفقد الصعود بالدوري الممتاز

لم ينجح فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق الفوز على منافسه القوي ليدز يونايتد والصعود إلى المركز الرابع من ترتيب في الدوري الممتاز “البريميرليج”.

ليكتفي بالتعادل الإيجابي والخروج بنقطة وحيدة من المباراة المثيرة والقوية بين المنافسين، في منافسات الأسبوع ال 31 من دوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري.

هدف ساديو ماني وليفربول

كما واستطاع فريق ليفربول من هز شباك منافسه في الدقيقة ال 31 من عمر زمن المباراة عن طريق المهاجم السنغالي ساديو ماني بعد عرضية جميلة من داخل منطقة الجزاء. ليسددها اللاعب في شباك منافسه ليدز يونايتد.

Another big performance 💪🏻 it wasn’t easy… we earned it 👀💙💛 pic.twitter.com/4F9y3oyHTm — Illan Meslier (@MeslierIllan) April 19, 2021

وحاول فريق ليدز يونايتد من تهديد شباك ليفربول” الريدز” طيلة أحداث الشوط الأول. لينتهي الشوط بتقدم فريق الأخير بهدف نظيف دون رد مع انتهاء منتصف اللقاء بين المنافسين.

هدف تقليص الفارق في شباك ليفربول

ومع مجريات أحداث الشوط الثاني الذي شهد الاستحواذ والسيطرة لفريق ليدز يونايتد مع تراجع فريق ليفربول الإنجليزي في الأداء. لينجح في الدقائق الأخيرة قبل نهاية المباراة بعد النجاح في الوصول إلى مرمى شباك مرمى ليفربول وإهدار الفرص الكثرة.

نقطة لكل فريق على إيلاند رود. #ليدز_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 19, 2021

من تسجيل الهدف في الدقيقة ال87 عن طريق المدافع الإسباني في فريق ليدز يونايتد “دييغو يورينتي” 27 عامًا. لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

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ليفربول وفقد المشاركة في دوري الأبطال

وبهذه التعادل الرابع له في دوري الإنجليزي الممتاز. يفقد فريق “الريدز” الصعود في الدوري والوصول إلى المركز الرابع من الترتيب. الذي يسعى الفريق للحفاظ عليه. لضمان تأهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2021-2022.

تشكيلة ليفربول في ليدز يونايتد

كما ولعب في التشكيلة الأساسية الذي من المتوقع أن يعتمد عليها المدرب الألماني يورجن كلوب، في مركز حراسة المرمى، البرازيلي أليسون بيكر

في مركز خط الدفاع، جاء كلاً من: اللاعب الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، آندي روبرتسون، إلى جانب إشراك اللاعب البرازيلي فابينيو.

إليكم تشكيل الريدز لمواجهة ليدز يونايتد…🔴#ليدز_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 19, 2021

أما في مركز خط الوسط، كلاً من: اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم، والإسباني تياجو ألكانتارا، بالإضافة إلى الأسترالي جونز

69: أليسون يتعملق ويتصدى لتسديدة قريبة من هجوم ليدز من داخل منطقة الست ياردات. #ليدز_ليفربول 0 – 1 pic.twitter.com/wt8eNfQk4C — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 19, 2021

في خط هجوم الفريق، لعب ثلاثي هجوم الفريق اللاعب المصري محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني.

غيابات ليفربول

كما غاب عن التشكيلة المدافع الهولندي “فيرجيل فان ديك”. وكذلك اللاعب الإنجليزي “جوردان هندرسون”. إلى جانب اللاعبين جو غوميز والكاميروني “جويل ماتيب” بسبب الإصابة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

على الرغم من الخسارة الأخير إلا أن المتصدر المان سيتي ينفرد في صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” برصيد 74 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 66 نقطة.

صعود وست هام وتراجع أرسنال

بعد فوزه على فريق برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد. بفارق أربع نقاط عن منافسه فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة. بفارق نقطة مع فريق وست هام في المركز الرابع من الترتيب برصيد 55 نقطة من جدول الترتيب.

بامفورد وحديث تاريخي : ” إنه لأمر مدهش الأشياء التي يفعلونها عندما تتأثر جيوب بعض الأشخاص، من المؤسف أن الأمر ليس كذلك مع قضية عنصرية .“ pic.twitter.com/3Kg86KKbEH — ليدز يونايتد (@Leeds_50) April 19, 2021

وفي المركز الخامس يحتل فريق تشيلسي برصيد 54 نقطة. بينما جاء صعد من جديد فريق ليفربول الإنجليزي إلى سادس ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة. بعد التعادل الإيجابي مع فريق ليدز يونايتد في المباراة الأخيرة.

توتنهام والترتيب السابع

أما في المركز السابع جاء فريق توتنهام برصيد 50 نقطة. كما جاء فريق إيفرتون في المركز الثامن برصيد 49 نقطة. أما في المركز التاسع جاء فريق أرسنال برصيد 46 نقطة من ترتيب الدوري الممتاز.

بينما جاء في المركز العاشر للترتيب فريق ليدز بونايتد بنفس النقاط متساويًا مع فريق أرسنال الإنجليزي. في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2020-2021.

هدافي الدوري الإنجليزي

كما ويتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21 هدفًا.

🚨🚨 لاعبو ليدز يونايتد يرتدون قمصان موحدة بشعار دوي أبطال اوروبا، كُتب عليها:

" استحقها " pic.twitter.com/8Gh8sqyd6V — E P L W O R L D (@EPLworld) April 19, 2021

فيما يحتل نجم فريق ليفربول “الريدز” المصري محمد صلاح في وصافة الترتيب والمركز الثاني من الترتيب. بعد انفراده في صدارة ترتيب الدوري لهذا الموسم خلال الأشهر الماضية برصيد 19 هدفًا.

البرتغالي فيرنانديش مع مانشستر يونايتد

كما وجاء في المركز الثالث من ترتيب الدوري لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد البرتغالي ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

بفارق هدفين مع النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في المركز الرابع من الترتيب برصيد 14 هدفاً. ومتساوي مع باتريك بامفورد بنفس عدد الأهداف.

الكوري الجنوبي سون وترتيب المركز الخامس

أما في المركز الخامس جاء مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” الذي يقدم الأداء الجديد مع فريق توتنهام “السيبرز” برصيد 13 هدفًا بفارق نقطة وحيدة عن اللاعب ليوين مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي.

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