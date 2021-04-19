رئيس ريال مدريد “بيريز”: السوبر ليغ سينقذ الأندية ماليًا والاتحاد الأوروبي “اليويفا” يريد الاحتكار

بعد الصراع الكبير والصدى الواسع الذي أحدثه رئيس ريال مدريد الإسباني “فلورنتينو بيريز” 73 عامًا عقب إعلانه عن انطلاق دوري جديد برفقة 12 نادي من كبار الأندية الأوروبية.

الذي أثار ذلك الجدل والنقد لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا العالمية على إثر تلك الخطوة الجديدة في عالم كرة القدم.

بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا لم يسلم من سهام بيريز 🔥 الحساب الإخباري @Blancos_Global pic.twitter.com/8elgAKkpSj — Blancos show (@ShowBlancos) April 20, 2021

الوضع السيئ للأندية الأوروبية

وفي مقابلة مع رئيس ريال مدريد ” فلورنتينو بيريز” عبر برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير، أوضح إن انطلاق دوري السوبر الأوروبي الجديد.

هذا الرجل لو كان في صفك غالبا ستفوز 👌🏻

العراب #فلورنتينو_بيريز pic.twitter.com/FrXpSH4yfa — فارس عوض (@farisf9) April 20, 2021

سوف تحسن الكثير من اقتصاد الأندية في قارة أوروبا. كما ويجب على الأندية الرئيسة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا تقديم حل للوضع السيئ الذي تعيشه كرة القدم.

وبين بيريز، أنه توصل من خلال بطولة الدوري الأوروبي الممتاز التخفيف من الدخل الضائع والضائقة المالية التي تمر بها الأندية الأوروبية، كما أنه عليك تحقيق الربح من خلال إنشاء بطولة أكثر تنافسية. وكذلك إنقاذ الأندية من الضائقة المالية.

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ريال مدريد وبيريز

وأكد رئيس الريال “بيريز”، إن نادي ريال مدريد خسر الكثير من المال ونحن في وضع سيئ للغاية، كما أن الأندية الكبرى في إسبانيا وإنجلترا تتوصل إلى استنتاجات حول إصلاح كرة القدم، وريال مدريد خسر وحده 400 مليون يورو ولم يتم فعل شيء تجاه ذلك.

رئيس الريال بيريز وتغير قواعد كرة القدم

واستكمل بيريز خلال مقابلة التلفزيونية عبر أحد القنوات الإسبانية اليوم الثلاثاء، قائلاً: ” كرة القدم يجب أن تتغير.

ويجب أن تتطور مثل كل صناعة في العالم، في بحاجة إلى التكيف والتغيير مع الأجيال الجديدة، مردفاً أن الأجيال التي تتراوح أعمارهم ما بين 16-24 عامًا من المشجعين لا يهتمون بكرة القدم”.

🎙️ فلورنتينو بيريز : "هل ستكون أول بطولة ستُقام – السوبر ليغ – هي البطولة الرابعة عشر لنادي ريال مدريد؟ لا ربما تكون الخامسة عشر لأننا مازلنا ننافس على الرابعة عشر في الوقت الحالي." pic.twitter.com/X0fw5fa2uO — السوبر ليغ (@ArabicTSL) April 19, 2021

وأردف، “علينا تغيير شيء ما يجعل هذه الرياضة أكثر جاذبية على المستوى العالمي. وهذا ما فعلناه مع ملعب سنتاغيو برنابيو. كما أنني كل ما أفعله لصالح كرة القدم وليس العكس”.

بطولة السوبر الأوروبي وبيريز

وأضاف رئيس ريال مدريد ورئيس بطولة الدوري السوبر الأوروبي الجديد بيريز، ” الدوري الممتاز سيحقق المزيد من الأموال وإنها أكثر جاذبية، والدوري الأوروبي الممتاز مثل دوري أبطال أوروبا.

🎙️فلورنتينو بيريز : "إنتقاد صحيفه ماركا؟ مالكها هو مالك نادي تورينو الإيطالي وهو منافس لنادي يوفنتوس." – يضحك – pic.twitter.com/UC7JG5jUsJ — السوبر ليغ (@ArabicTSL) April 19, 2021

إذا فزت باللقب فإنك تتحصل على 120-130 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. لكن مع دوري السوبر ستكسب المزيد من المال”.

بيريز والرد على تهديدات الاتحاد الأوروبي

وتابع بيريز، ” لن يتم إخراج ريال مدريد ومان سيتي وتشيلسي من دوري أبطال أوروبا وأنا متأكد من ذلك، كما أن تلك الخطوة نريد إنقاذ كرة القدم لمدة 20 عامًا قادمة. بطولة السوبر ليج ستفعل ذلك”.

كما وختم بيريز، قائلاً: ” أن الشيء الجذاب في كرة القدم هو اللعب بين الأندية الكبيرة، وتزاد قيمة التلفزيون، ويتم توليد المزيد من الدخل. ليس للأثرياء فقط، هم من يريدون دوري السوبر.

🎙️فلورنتينو بيريز : "إذا تمكنا من البدء في أغسطس القادم فسنبدأ، وسنبذل قصارى جهدنا." pic.twitter.com/vEcSYDAlnS — السوبر ليغ (@ArabicTSL) April 19, 2021

ونحن نعمل على لإنقاذ كرة القدم في لحظة حرجة، كما أن دوري أبطال أوروبا جذاب من دور الربع النهائي، فلا أحد يهتم بالمباريات التي تلعب قبل”.

موقف الحكومة البريطانية

كما قال رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” في تصريح صحفي نشرته وكالة رويترز للأنباء اليوم الإثنين، قائلاً: ” إنني سأبذل كل جهد مستطاع من أجل منع إقامة دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم. بعد قدوم 12 ناديًا أوروبيًا على إطلاق دوري منفصل”.

بيريز : لكي تكون كرة القدم مسلية، كلما كانت المباريات أفضل، كلما زاد الترفيه للجميع .. دوري أبطال أوروبا جذاب من ربع النهائي، لا شيء أكثر.#SuperLeague pic.twitter.com/OeiHt6sr6Q — السوبر ليغ SUPER LEAGUE (@SUPERLEAGUE2009) April 20, 2021

وأردف جونسون، ” سننظر فيما يمكننا القيام به من خلال التعاون مع سلطات كرة القدم، من أجل ضمان عدم تنظيم الدوري بالطريقة المطروحة حاليًا”. مضيفًا: ” لا أعتقد أن هذه الأخبار طيبة للجمهور، كما لا أعتقد أنها أخبار طيبة لكرة القدم في البلاد”.

دوري السوبر الأوروبي وقرار الفيفا

وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم العالمية “الفيفا”. يوم الأحد الماضي. رفضه إقامة البطولة خارج إطار كرة القدم الدولية. كما وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”.

بالعقوبات القاسية ضد كل الأندية واللاعبين الذين سيشاركون في بطولة دوري السوبر الأوروبي المفتوحة. تصل إلى منع الأندية المعنية من اللعب في أي من المسابقات المحلية أو الأوروبية. وكذلك منع اللاعبين في تلك النوادي من المشاركة مع منتخبات بلادهم.

بطولة دوري السوبر الأوروبي

ومن المقرر أن تقام المنافسات على شكل دوري بمشاركة 20 فريقًا، من بينها 15 فريقًا المؤسسين لذلك الدوري. بالإضافة إلى 5 فرق ستكون متغيرة.

بيريز : كرة القدم يجب أن تتغير، مثل كل صناعة في العالم، كرة القدم بحاجة إلى التكيف والتغيير.#SuperLeague pic.twitter.com/vfEYDGWQAZ — السوبر ليغ SUPER LEAGUE (@SUPERLEAGUE2009) April 20, 2021

حيث ستشارك كل موسم من خلال دعوة القائمين على ذلك الدوري. كما ستكون دعوتهم بناءً على أدائهم الموسمي في بطولاتهم في الدوريات المحلية.

دوري السوبر وآلية تقسيم المسابقة

كما ستجرى تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعتين، وستضم المجموعة الأولى 10 من الفرق، مع تأهل أربع من الفرق الأوائل في كل مجموعة إلى منافسات دور الربع النهائي.

فيما ستكون منافسات النصف النهائي من البطولة. التي ستكون بنظام الذهاب والإياب. مع مباراة نهائية واحدة. وهو ما يشبه النظام الجديد. الذي أقرره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في دوري أبطال أوروبا.

موعد بطولة دوري السوبر الأوروبي

كما وتم الإعلان أن المنافسات ستكون منتصف كل أسبوع. بداية شهر أغسطس من كل عام. كما ستجري المباريات في مواعيد من المفترض أن تعلب فيها مباريات دوري أبطال أوروبا “Champions League”.

الأندية المؤسسة لبطولة دوري السوبر الأوروبي

وتضم بطولة الدوري كبار الأندية في القارة الأوروبية ال12. وهم: ” ريال مدريد الإسباني، أرسنال الإنجليزي، أتلتيكو مدريد الإسباني، تشيلسي الإنجليزي، برشلونة الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، ليفربول الإنجليزي، مانشستر سيتي الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

بيريز : نحن، الأندية الكبيرة، سنحصل على أموال طائلة ثم نوزعها على الجميع. لكن أولاً نحتاج إلى المال.#SuperLeague pic.twitter.com/73PAlBo6X5 — السوبر ليغ SUPER LEAGUE (@SUPERLEAGUE2009) April 20, 2021

كما ورفضت الأندية الألمانية والفرنسية الانضمام في تلك البطولة المنفصلة عن الاتحاد الأوروبي، فيما لم تعلن بعد فريق بارين ميونيخ الألماني. وباريس سان جيرمان الانضمام إلى تلك البطولة.

وسط الرفض من قبل الاتحادات في القارة الأوروبية بشأن تنظيم بطولة منفصلة لكبار الأندية، مع تأييدهم لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في معاقبة كل الأندية المشاركة في تلك المسابقة.

كما وشهد تلك الخطوة الجديدة الجدل والنقد العام من قبل الاتحادات والنوادي في القارة الأوروبية، وكذلك العديد من نجوم كرة القدم الذين عبروا عن استيائهم حول هذا القرار. إلى جانب أن ذلك تعد كارثة على كرة القدم. ليرددوا أن كرة القدم ملك للجمهور وليست للأثرياء.

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