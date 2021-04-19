“شاهد” ما فعله كويتيين مع مواطن مصري استدعته الداخلية للتحقيق

أشعلت قضية حارس مدرسة مصري يدعي محمد كمال، الكويت، وذلك بعد استدعاءه من قبل مباحث الهجرة في البلاد. على إثر مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ضيق الحال

ووفق الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد اشتكى الحارس المصري من عدم تسلم راتبه منذ خمسة أشهر، الأمر الذي. أدى لضيق الحال لديه.

واشتكى “كمال” في الفيديو أن الكثير نصحوه بعدم المطالبة بحقه لأن صاحب الشركة “واصل” وسوف يقوم بإنهاء إقامته في الكويت.

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وأكد الحارس المصري، أن متاعب الحياة سيطرت عليه ولم يعد يستطيع توفير مطالب أبنائه .

#افرجوا_عن_الحارس_المصري

(علبة الببسي تشرب منها شوية وتترمي

والوجبه تاكل منها شوية وتترمي وتجي على حق الغلبان وتوقف)

هذة الجملة كفيلة بأ تنزل علينا الوباء والبلاء.. نستجير باللة من غضبة pic.twitter.com/WSvdlUVwjV — حامد فقط (@Hamed1q) April 19, 2021

تفاعل كويتي

وفور ذلك تجمع العديد من الكويتين أمام المدرسة التي يتواجد بها الرجل من أجل المطالبة بالإفراج عنه كونه صاحب حق، كما دشنوا هاشتاج بعنوان #افرجوا_عن_الحارس_المصري.

فيديو / كويتيون ينتصرون للحارس المصري ويقفون امام المدرسة لنصرته بعد أن اظهر الظلم الواقع عليه.

#افرجوا_عن_الحارس_المصري pic.twitter.com/0iOqaWHVAl — المجلس (@Almajlliss) April 19, 2021

🚨مجدداً نثبت في #الكويت أننا أهل فزعة-حملة التضامن مع حارس المدرسة محمد كمال الذي امتنعت شركة الحراسة دفع راتبه ولغيره ل5 أشهر-!

ومناصرة وتبرع الشعب ونواب له-ومطالبات بعقاب رادع لشركات الأمن لوقف الظلم-مفخرة تثبت معدننا الأصيل بانتصارنا للحق ورفض الظلم-#افرجوا_عن_الحارس_المصري pic.twitter.com/xqD5D69xeB — عبدالله الشايجي (@docshayji) April 19, 2021

الكويت محفوضة بمثل هالناس بيض الله وجهك حمدي نصار العازمي #افرجوا_عن_الحارس_المصري pic.twitter.com/0t7wcYsYxf — عبدالله الخيّر (@AbdullhAalaazmi) April 19, 2021

الدكتور صالح الشلاحي مثال للنائب النشيط حاضر في كل وقت لنصرة المظلوم ،،،، شكراً دكتور @Dr_S_ALMutairi #افرجوا_عن_الحارس_المصري pic.twitter.com/12AWbGnygp — 🇰🇼الفيلسوف (@kuwaityhakeem) April 19, 2021

الشعب الكويتي البسيط مفطور على الخير ازدحام عند المدرسه تفاعلا مع المقطع بدون تنسيق ولا ترتيب يدفعهم فعل الخير#افرجوا_عن_الحارس_المصري pic.twitter.com/tNrCoFXRN9 — Mansour almutairi (@MansourF8Kuwait) April 19, 2021

وزارة الداخلية

وبالفعل استجابت وزارة الداخلية الكويتية وأفرجت عن الحارس المصري وأكدوا أنه لم يكن قيد التحقيق وإنما كانوا. يسألونه عن طبيعة المشكلة لحلها.

وجمع الكثير من الكويتيين مبلغا يضاهي قيمة راتب الحارس المصري لمدة 5 أشهر كما تدخل بعض النواب. من أجل حل مشكلته مع الشركة .

وصرح الحارس المصري محمد كمال أنه ولد من جديد بعدما وجده من تضامن من أهل الكويت.

تحرك مصري

وفي السياق، أكدت مصادر مسئولة، أنه سيتم التواصل مع الجهات المسئولة في الكويت لاسترداد حقوق العامل المصري. الذي ظهر في مقطع فيديو مؤثر مؤكدا أنه لم يتقاض راتبه منذ 5 أشهر.

وأضافت المصادر، أن الدولة تقف دائمًا للدفاع عن حقوق العامل المصري سواء داخل أو خارج مصر.

وأوضحت أن الدولة المصرية لديها ثقة في السلطات الكويتية والجهات الحكومية داخل الكويت للدفاع عن حقوق العمالة. المصرية والعمالة الوافدة لديها.

الكويت وتفاصيل جديدة

وفي السياق، كشف مصدر أمني في مباحث شؤون الإقامة لصحيفة “الرأي الكويتية”، عن استدعاء مقيم من الجنسية المصرية. والذي ناشد وزارة للتربية والجهات المعنية إنصافه.

وأوضح المصدر، أنه تم استدعاء المقيم المصري للتأكد من صحة المعلومات التي أدلى بها، وفتح محضر تحقيق واستدعاء صاحب الشركة.

وأشار إلى أنه في حال التأكد من عدم حصول المقيم على رواتبه المتأخرة سيتم إغلاق الشركة ووضع رمز عليها. وإحالة الملف إلى جهات الاختصاص وهي القوى العاملة (إدارة المنازعات) للفصل في القضايا بين رب العمل والعاملين.

واختتم المصدر بأن وزارة الداخلية لم تعتقل المقيم بل قامت باستدعائه لإعادة حقه المسلوب من جهة عمله في حال كانت المعلومات التي أدلى بها صحيحة.

وتابع: “نحن في بلد إنساني يطبق فيه القانون على الجميع، فلا يوجد أحد لديه حق يُسلب في الكويت خصوصا. وأن القوانين واضحة وتحفظ الحقوق والجميع سواسية”.

وأكد المصدر أنه تم إخلاء سبيل المقيم المصري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، بحضور ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة. حيث تم توقيع تعهد بصرف كامل مستحقاته خلال أسبوع.

حادثة الأحد

شهدت الكويت حادثة مأساوية فجر الأحد حين انهار ملحق يضم عائلة مكونة من 3 أشخاص في منطقة الرميثية بمحافظة حولي.

عائلة آسيوية تحت الأنقاض

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن”، لحظة هروع رجال الأمن والإسعافات. والدفاع المدني إلى المكان الذي تحول إلى أنقاض، بينما حشر أفراد العائلة تحته.

هذا وقد تمكنت فرق الإطفاء من انتشال العائلة الذي تبين أنها آسيوية الجنسية، وجميعهم في حالة مستقرة.

انهيار في جزء تدعيم المنزل تسبب بالكارثة

وأوضحت إدارة العلاقات العامة في قوة الإطفاء، بحسب ما نقلت صحيفة “الراي” الكويتية أن غرفة العمليات. تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انهيار جزء من منزل في منطقة الرميثية.

وتم توجيه فرق الإطفاء من مراكز البدع والإنقاذ الفني إلى المكان، وعند الوصول تبين أن الإنهيار وقع في جزء. من تدعيم منزل قيد الإنشاء ماتسبب في انهيار ملحق يضم عائلة مكونة من 3 أشخاص وكانوا محشورين تحت الأنقاض.

وأشارت الإدارة إلى إن فرق الإطفاء تمكنت من انتشال العائلة المحشورة وتم تسليمها للطوارئ الطبية، وقد. باشرت فرق التحقيق بعملها للوصول إلى كل التفاصيل المتعلقة بالحادث.

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