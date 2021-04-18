هذا مصير مواطنين عمانيين تواجدا بحادث قطار طوخ المروع في مصر وسفارة السلطنة تصدر بيانا

كشفت سفارة سلطنة عمان في القاهرة مصير مواطنين عمانيين، كانا متواجدان في حادث قطار طوخ المروع، والذي خرج عن القضبان في محافظة القليوبية وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين ظهر اليوم، الأحد.

وفي هذا السياق نشرت سفارة السلطنة في مصر بيانا عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدته (وطن) قالت فيه:”تفيد سفارة السلطنة لدى مصر بتواجد مواطنين عمانيين في حادث القطار الذي خرج عن القضبان قرب مدينة طوخ شمال العاصمة المصرية القاهرة.”

تفيد سفارة السلطنة لدى مصر بتواجد مواطنين عمانيين في حادث القطار الذي خرج عن القضبان قرب مدينة طوخ شمال العاصمة المصرية #القاهرة، وقد خرجا بخير دون إصابة ولله الحمد.

وتتقدم السفارة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وندعو الله بالشفاء العاجل لجميع المصابين. — سفارة سلطنة عُمان – القاهرة (@oman_cairo) April 18, 2021

وأوضح بيان السفارة أن المواطنين قد خرجا “بخير دون إصابة ولله الحمد.”

واختتم البيان:”وتتقدم السفارة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وندعو الله بالشفاء العاجل لجميع المصابين.”

فيديوهات مروعة للجثث في موقع حادث قطار طوخ

هذا وفجعت الأوساط المصرية مجددا اليوم، الأحد، بخروج قطار رقم 949 القاهرة- المنصورة عن القضبان، في منطقة “سندهور” بالقرب من مركز طوخ بمحافظة القليوبية، والتي تبعد نحو 30 كيلو متراً شمال القاهرة.

بعد تأخر وصول سيارات الإسعاف

أهالي سندنهور يغطون جثث ضحايا انقلاب قطار طوخ بالـ"ملايات والبطاطين" pic.twitter.com/CdFPFMn9jV — شبكة رصد (@RassdNewsN) April 18, 2021

وبحسب إحصائيات أولية فقد بلغ عدد القتلى 8 من الركاب.

https://www.facebook.com/100003811732344/videos/2110361362434234/

قطار طوخ

بينما ذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي أن 97 شخصا على الأقل أصيبوا في حادث خروج قطار عن القضبان قرب طوخ بمحافظة القليوبية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم احتجاز سائق القطار وثمانية من مسؤولي حركة النقل في محيط موقع الحادث، الذي تسبب. في توقف حركة القطارات في محافظات الوجه البحري.

عاجل | #مصر : فيديو لحادث #قطار_طوخ يظهر صراخ الناس لإنقاذ من سحقهم القطار.

بينما تنشغل الدولة بتزييف التاريخ في #الاختيار٢ ، يترك الجنرال #السيسي شعبه للدهس تحت عربات القطارات كل أسبوع مرة أخرى مرتين.#طوخ #قطاري_سوهاج pic.twitter.com/9jnulCEcnt — Ali Zalat (@ALIZALAT) April 18, 2021

وأكدت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية المصرية على فيسبوك أن 8 عربات من القطار خرجت عن مسارها.

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وأضافت محافظة القليوبية أنها أرسلت سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، كما أعلن وزير النقل، كامل الوزير، أنه في طريقه إلى موقع الحادث.

"أرجوكم ابعتوا لنا إسعاف".. استغاثات لإنقاذ المصابين عقب خروج #قطار عن القضبان في #القليوبية pic.twitter.com/eBXhKRaF0D — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 18, 2021

وقالت هيئة السكة الحديد إنها شكلت لجنة فنية للتحقيق في أسباب وقوع الحادث.

وكشفت مصادر مطلعة أن وزير النقل المصري كامل الوزير، توجه إلى موقع الحادث الذي وقع في تمام الساعة ٢:٠٥ بعد ظهر اليوم.

حادث قطار القاهرة المنصورة المنقلب في طول منذ قليل

حسبنا الله ونعم الوكيل

#قطار_طوخ pic.twitter.com/AVegXq4OHO — المعلم داغر (@officialhta2522) April 18, 2021

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر بصورة كبيرة مع حادثة انقلاب القطار، تحت وسم “#قطار_طوخ”.

مغردين بردود أفعال عديدة وغاضبة من هذه الحوادث التي يروح ضحيتها أبرياء مصريين بسبب الإهمال وتردي البنية التحتية لقطاع المواصلات.

وجاء هذا الحادث بعد أسابيع قليلة من حادثة اصطدام قطار سوهاج الذي راح ضحيته العشرات من الركاب.

و يذكر أن القطار تحرك من القاهرة الساعة ١:٢٠ ومخطط أن يصل المنصورة الساعة ٥ مساءً.

قطار سوهاج

ويشار إلى أنه أواخر مارس الماضي وقع حادث تصادم بين قطارين في طهطا بمحافظة سوهاج جنوبي البلاد.

وأسفر عن وفاة أكثر من 20 شخصًا وإصابة نحو مئتين آخرين.

وشهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية تسارع في معدلات حوادث القطارات، كما تعد حوادث الطرق فيها واحدة من أعلى النسب عالميا.

وعلى مدار السنوات السبع الماضية، شهدت مصر تسارعا في معدلات الكوارث، التي تنال من المرافق العامة والمنشآت الخاصة.

سواء حوادث تصادم القطارات، أو اشتعال النيران بها، أو انقلابها وخروجها عن مسارها الطبيعي.

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