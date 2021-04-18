“شاهد” كيف بدت نانسي عجرم بجوار أمير كرارة في اعلان الاتصالات

تصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب صورتها بجانب الفنان المصري أمير كرارة، والتي كشفت حجمها الحقيقي.

نانسي عجرم: “مين أطول؟”

ونشرت نانسي عجرم صورة لها عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، تجمعها بأمير كرارة خلال مشاركتهما في إعلان خاص بإحدى شركات الاتصالات.

وعلقت نانسي عجرم على الصورة: “بذمتكم، مين أطول؟”.

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وسخر المتابعون من قصر قامتها التي باتت واضحة بجانب أمير كرارة، وأنها استخدمت كرسياً لتبدو بطوله.

إعلان نانسي وأمير كرارة

وبدوره رد أمير كرارة وعلق على صورة نانسي بالقول: “عندي الصورة اللي فيها الكرسي كله”.

ويجسد أمير كرارة في الاعلان مجموعة شخصيات هوليودية شهيرة وذلك لينال إعجاب وحب نانسي عجرم.

ومن بين الشخصيات التي جسدها كرارة، شخصية النجم العالمي راسل كرو من فيلم “غلاديتور”، وكذلك شخصية النجم رون تيميت في فيلم “كابتن مارفل” وغيرها.

وعكة صحية

وقبل أيام تصدرت صورة لنانسي عجرم، وحماتها والدة زوجها الطبيب فادي الهاشم، مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت الصورة التي لم يعرف مصدر نشرها بقوة بعد انتشار أنباء تفيد بتعرض حماة الفنانة لوعكة صحية وتحتاج إلى الدعاء والصلاة لتتحسن بسرعة.

ولم يتم تأكيد هذا الأمر من أي مصدر موثوق يخص الفنانة اللبنانية ولم يتم الكشف عن تفاصيل المرض الذي أصاب السيدة جميلة.

فيروس كورونا

وفي السياق، أشارت بعض الصفحات إلى أنه من المرجح أن تكون قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر بقوة في لبنان.

يذكر أن ناسي عجرم احتفلت مؤخرا​ بعيد ميلاد ابنتها الصغرى “ليا”، مع زوجها فادي الهاشم وبناتها ميلا وإيلا، واقتصر الحفل على عائلتها الصغيرة فقط، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

درعة المليون إعجاب

وقبل نحو شهر تسلمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم درع المليون إعجاب من “أنغامي”، بعد أن حصدت أغنيتها “عم بتعلق فيك” أعلى عدد إعجابات منذ تأسيس الموقع.

وشاركت نانسي عجرم عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي في “إنستغرام” صورة الدرع، وقالت: “يسعدني النجاح والتكريم خاصة عندما يكون مصدره الأول والأخير هو الجمهور.

ويتجدد ذلك من خلال درع المليون إعجاب لأغنية عم بتعلق فيك من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائما التكريم الحقيقي لكل فنان.

تهديد نانسي عجرم

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة مقاطعة بريمن الألمانية، قراراً بالسجن مع وقف التنفيذ على الصحفي السوري وسيم زكور بتهمة. التحريض العلني على الجرائم الجنائية ومحاولة الابتزاز بحق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم

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ونشرت صحيفة “بيلد” الألمانية، خبراً أكدت في صدور حكم بالسجن لمدة تسعة أشهر مع وقف التنفيذ بحق وسيم زكور.

وقالت الصحيفة، إن الحكم جاء بعد تهديده للمغنية اللبنانية نانسي عجرم خلال بث مباشر في “فيس بوك”. على خلفية مقتل شاب سوري في منزل المغنية في لبنان.

وأوضحت الصحيفة، أن زكور قال في أثناء البث المباشر، “يمكنك مقاضاتي. أنا في ألمانيا والألمان لا يتهمون. أحدًا بأعمال لم تحدث في ألمانيا”. وعلقت الصحيفة “لقد كان مخطئًا”.

وقال المدعي العام لولاية بريمن الألمانية، إن “الفيديوهات التي بثها زكور كانت تهدف إلى تشجيع المشاهدين. على قتل نانسي أو أحد أفراد عائلتها”، بحسب الصحيفة.

تهديد بالقتل

وتعرضت الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم لتهديد بالقتل، عبر فيديو نشره زكور عبر “فيس بوك”.

قال فيه إن “أهل القتيل سوف يثأرون من نانسي عجرم أو زوجها فادي الهاشم أو إحدى بناتها، وقال إن نانسي. تقوم بأكل حقوق من قام بالعمل معها”.

وبموجب التهديد، تقدمت الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم ببلاغ إلى النيابة العامة عبر المكتب القانوني. ادعت فيه أنها وزوجها وبناتها تعرضوا لتهديد بالقتل من قبل وسيم زكور.

ويعرّف وسيم زكور عن نفسه بأنه “وزير الإعلام والثقافة في مملكة الجبل الأصفر وصحفي سوري معارض مستقل”. بحسب ما كتب عبر حسابه في “تويتر“.

مقتل الشاب السوري

وقتل شاب سوري مطلع عام 2020 الماضي، في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إثر إطلاق النار عليه من قبل. زوجها الطبيب فادي الهاشم. في ظل تضارب المعلومات حول تفاصيل الحادثة، التي أوردتها وسائل الإعلام اللبنانية.

وذكرت الوكالة “الوطنية للإعلام” في لبنان، في 5 من كانون الثاني 2020، أن شابًا سوريًا ملثمًا دخل فجر ذلك اليوم. إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم، في قرية نيو سهيلة كسروان التابعة لمحافظة جبل لبنان، بقصد السرقة. لكنه فوجئ بزوجها، وحصل إطلاق نار بين الطرفين، ما أدى إلى مقتل الشاب السوري على الفور.

نانسي قالت إن تصرف زوجها كان طبيعيًا في الدفاع عن أسرته وبيته، متسائلة عما سيفعله لو كان أي شخص آخر في مكانه.

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