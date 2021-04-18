“تجريح واستهزاء بالناس”.. مي العيدان تهاجم مسلسلاً كويتياً سخر من والدتها المصرية!

انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، فريق المسلسل الكويتي “بوطار، والذي يعرض حالياً ضمن الدراما الرمضانية، وذلك بسبب اللهجة المخلوطة بين الكويتية والمصرية.

استهزاء بالمصرية التي تتزوج كويتي

ونشرت مي العيدان أحد مشاهد مسلسل “بوطار”، عبر حسابها على “انستجرام”، والذي تظهر فيه الممثلة المصرية المقيمة في الكويت، عبير الجندي تتحدث بلهجة هجينة ما بين المصري والكويتي.

وعلقت مي العيدان قائلة: ” أريد أن أفهم لماذا الاستهزاء بالمصرية التي تتزوج كويتي؟ ويصفون كلامها بالمكسر ما بين اللهجة الكويتية والمصرية حتى يضحكوا الناس على شريحة موجودة بالمجتمع الكويتي”.

“والدتي مصرية ولا تتحدث هكذا”

وأشارت مي العيدان إلى أن والدتها مصرية، وتزوجت من والدها الكويتي، مضيفة: “أقسم بالله ثلاثاً أن والدتي لا تتكلم مثل عبير الجندي، بل تتكلم لهجة كويتية عادية خاصة بعد زواج أكثر من 25 عاماً، أو 30 عاماً”.

وأضافت مي العيدان: “تتعود ولسانها يأخذ على اللهجة، تماماً مثل الذي لا يعرف اللغة الإنجليزية، ويعيش في لندن، ومع الوقت يتعود”.

ووجهت العيدان رسالتها إلى أسرة المسلسل قائلة: “لماذا الاستخفاف بعقول الناس، واستخدام تيمة قديمة شرب عليها الدهر وعفا، ما أكثر الخليجيين الذين تزوجوا من مصريات، ويشهدون أن لا أحد يتكلم بهذه الطريقة، وأصلا ما المضحك في طريقة كلامها”.

استهزاء بالعقول وكرامة الناس

ونوهت مي العيدان أن الفنانة عبير الجندي بنفسها تتكلم اللهجة الكويتية بشكل متقن، وأضافت: “من المعيب الاستهزاء بالعقول، والاستهزاء بشريحة موجودة في الكويت والخليج”.

وختمت: “تريدون صنع كوميديا هذا من حقكم، ولكن أقسم بالله أن طريقتها استفزتني لأنها غير حقيقية، وإذا الكوميديا تحتاج مرات مبالغة، لكن لا تصل إلى حد التجريح والاستهزاء للناس كرامات”.

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مسلسل “بوطار”

هذا وتشارك عبير الجندي في بطولة مسلسل “بوطار” إلى جانب داود حسين، إبراهيم الحربي، محمد العجيمي، أحمد العونان، محمد الحملي، عبدالله الخضر، هبة العبسي، محمد الصراف، محمد الفيلكاوي، عبدالرحمن الحميدي، جاسم البلوشي، يوسف المطر، وآخرون.

ومسلسل “بوطار” من تأليف الكاتب بندر السعيد وإخراج ثامر العسلاوي، وإنتاج شركة ”إندبندنس“.، وتدور أحداثه حول فرقتين موسيقيتين شعبيتين يقود إحداهما داوود حسين، وتسمى ”بوطار الأصلي“، وفرقة أخرى تحمل اسم ”بوطار“ ويقودها الفنان إبراهيم الحربي، ومدير أعمال الفرقتين هو الفنان أحمد العونان الذي يتسبب لهما بالعديد من المشاكل في إطار من الكوميديا الاجتماعية.

هجوم حاد على منعم العمايري

وهاجمت مي العيدان في وقت سابق الفنان السوري، عبدالمنعم العمايري، بسبب مشهد الحمام في مسلسل “قيد مجهول”. واصفةً المشهد بـ “قلة أدب وانحطاط”.

ونشرت مي العيدان، مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، متسائلة عما إذا كان يقبل عبدالمنعم العمايري. أن تراه ابنتاه بهذا الشكل؟.

وأضافت: “لا يمكن تقليد الأجانب في كل أمر لأن لديهم أفلاماً إباحية”.

وظهر الفنان السوري، عبدالمنعم عمايري في المشهد وهو يجلس على المرحاض ويكشف أجزاء من جسمه. ليتعرض لانتقادات حادة من متابعيه.

وسألت مي العيدان، الفنان عبدالمنعم العمايري: “هل يمكن أن تقوم بالمثل لكي تذهب إلى العالمية؟ هذا تفكير سطحي. هذا قلة أدب، هذا انحطاط”.

وقالت مي بأنها كانت تظن عمايري مثقفا وثقيلا ويتمتع بحضور لافت.

“فنان فارغ”

أما فيما يخص الحساب المزيف الذي تكلم عنه عمايري ووصف منتقديه بالبقر: فردت مي العيدان: “هم بقر لأنهم يتابعونك ويحبونك”.

واتهمت مي العيدان، الفنان السوري، بأنه فنان فارغ يلهث عن العالمية على حساب الأخلاق.

وكان عبد المنعم العمايري قد ردّ على هذه الانتقادات أثناء حلوله ضيفاً على برنامج “المدينة أف أم” الإذاعي.

وفي هذا السياق أشار إلى أنه لم يُظهر عورته وأن للمشهد مبرراً درامياً. وذكر أنه يرفض الظهور عارياً، مضيفاً أنه أدّى مشهد قُبلات فقط.

وسبق أن انتقدت مي العيدان نفس المشهد للفنان السوي، بعدما نشرت الإعلامية الكويتية صورة من المشهد المثير للجدل.

وعلقت عليها: “السوري عبدالمنعم العمايري مطلع عورته في مسلسل قيد مجهول. ولما الناس هاجمته و انتقدته. قال عنهم انهم بقر وانه مثل الأعمال العالمية.

وأضافت: “أبي أعرف ما تأخذون من الأجانب إلا القشور و السلبيات لكن انكم تأخذون منهم الاشياء الإيجابية لا طبعا”.

وأكملت: “نفسي أعرف قبل ما تقدم هالمشهد اللي ماله اَي قيمه دراميه بالعمل هل راجعت مشاعر أولادك وهم يَرَوْن منظرك بهالطريقة”.

واستكملت: “اليوم اظهرت خلفيتك فيا ترى هل العمل القادم سوف نراك عاريا تماما . . واضح انك تقدم رساله . . ولكن رساله مبتذلة”.

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