ما قصة تحرش رامز جلال بإحدى الفنانات في السعودية؟.. محامي مصري كشف التفاصيل

كشف محام مصري شهير عن أن ما فعله الفنان رامز جلال، خلال إحدى حلقاته ببرنامج “رامز عقله طار” في السعودية مع الفنانة والراقصة لورديانا، يعد تحرشا صريخا.

وبحسب صحيفة “أخبار اليوم” المصرية، فإن المحامي بالنقض والدستورية العليا طارق العوضي، أكد أن ما فعله الفنان رامز جلال. في الحلقة الثالثة من برنامجه “رامز عقله طار” خلال استضافته الراقصة لورديانا ومغني المهرجانات حمو بيكا يعد تحرشا صريحا.

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هذا وأوضح طارق العوضي “وجب على البرنامج أن ينوه بأن تلك الفكرة أو اللعب مجرد واقعة في الخيال وليست لها علاقة بالواقع.”

كما أكد المحامي المصري أن كل موسم لرامز جلال يفعل شيئا في برنامج المقالب “الذي لا يراعي مشاعر الجمهور في شهر رمضان الكريم.” حسب وصفه.

موضحا أنها مقالب ليست خادعة للمشاهدين.

إلى ذلك تابع العوضي، أن الفنان رامز جلال بتلك الأفعال، التي يقوم بتقليدها عدد كبير من المشاهدين يعد تحرشا.

الراقصة لورديانا وحمو بيكا يشعلان “رامز عقله طار”

ويشار إلى أنه، الخميس، الماضي وقع كل من الفنان الشعبي حمو بيكا والراقصة لورديانا، ضحية الحلقة الثالثة من برنامج المقالب. الرمضاني “رامز عقله طار”، والذي يقدمه بشكل سنوي الفنان رامز جلال على شاشة “إم بي سي مصر”.

وبمتابعة الحلقة على قناة “إم بي سي مصر” بيوتيوب فقد تمكن رامز جلال من إيقاع حمو بيكا في فخ مقالبه بواسطة الفنانة لورديانا. والتي وصفها بـ«الصاروخ»، قائلا: «هزة وسطها لا تقدر بمال».

هذا وقال حمو بيكا خلال لعبة مدينة الألعاب: «البدلة باظت.. مبقتش عارف أخرج وأعيش حياتي.”

وتابع:”الشهرة غيرت حياتي وبقيت اتبهدل من الناس”.

إلى ذلك قامت المذيعة سارة مراد بتوجيه سؤالًا لحمو بيكا عن علاقته بالتكنولوجيا.

لورديانا وحمو بيكا

وبعدها دخل ضحايا الحلقة في كبسولة رامز جلال، ليدخلا الثنائي في نوبة صراخ وانهيار.

يذكر أن الفنان رامز جلال أعلن الانتهاء من تصوير جميع حلقات برنامج المقالب رامز عقله طار، وعددها 29 حلقة مدة الحلقة. الواحدة 22 دقيقة.

ويعرض فيها جميع فقرات الضيف في البرنامج، حيث يتعرض الضحية إلى مجموعة من التحديات والمغامرات التي تختبر قوة التحمل. حتى يقع في مقلب رامز جلال.

وتم تصوير البرنامج في مدينة الملاهي الترفيهية الكبرى في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية.

ويذاع برنامج المقالب “رامز عقله طار”، في تمام الساعة السادسة و26 دقيقة مع موعد أذان المغرب يوميًا خلال شهر رمضان، على قناة “إم بي سي مصر”.

دينا الشربيني و رامز جلال في برنامج رامز عقله طار

هذا وحلت اليوم، الأحد، الفنانة المصرية دينا الشربيني، كضيفة في برنامج المقالب الشهير “رامز عقله طار” والذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على شاشة “إم بي سي” السعودية برعاية هيئة الترفيه.

وتأتي استضافة دينا الشربيني في الحلقة السادسة من برنامج رامز لهذا العام، ضمن مواسمه الرمضانية المعروفة منذ سنوات، ببرامج مقالب بأفكار مختلفة.

واستقبل رامز ضحيته قائلاً: “تعد رمز للكفاح، وعنوان النضال، أيقونة للمصابرة، ومشاورها مليء بالانتصارات والانكسارات”.

وأضاف: “مسكورة الجناح، وبرنسيسة الجراح.. خسة كدة ليه مافيش حاجة تستاهل.. سمعنا إنك قاعدة في البيت حزينة.. دينا مفتقدة الحنان”.

ووصف رامز جلال ضحية اليوم بعدة كلمات قائلا: “معانا النهاردة نجمة رمز للكفاح عنوان للنضال أيقونة للمصابرة مشوارها مليان بالانتصارات والانكسارات.”

“معانا النهاردة اللي عدى عدى عدى نجمة أماكن السهر وبرج حوت الفن… دينا الشربيني”.

وكان أول ضحايا رامز جلال المطرب أحمد سعد والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا.

والرابعة كانت الفنانة ويزو، أما الخامس فكان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة.

رامز عقله طار

ويستمر رامز جلال بتقديم عروضه السنوية من خلال برامج المقالب الخاصة به، فيما هذا العام يقدم برنامج رامز عقله طار. بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

والبرنامج عبارة عن استضافة لأحد نجوم الفن أو الرياضة أو الإعلام، وبعدها يتم توصيله إلى مكان ما داخل العاصمة السعودية الرياض. ويتعرض بعدها لمغامرة غير متوقعة.

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