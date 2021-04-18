الجولة الأولى كانت إيجابية.. ماذا دار بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين كبار في العراق

كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، عن محادثات جرت بين السعودية وإيران في محاولة لإصلاح العلاقات بين الخصمين الإقليميين، وذلك بعد أربع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية. وفق ما أبلغها مسؤولين مطلعين.

الصحيفة نقلاً في تقريرها عن أحد المسؤولين قوله إن الجولة الأولى من المحادثات السعودية الإيرانية جرت في بغداد في التاسع من أبريل، وتضمنت مباحثات بشأن هجمات الحوثيين وكانت إيجابية.

مسؤول سعودي ينفي

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي كبير نفيه إجراء أي محادثات مع إيران.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد زار السعودية في أواخر الشهر الماضي.

وتكثف جماعة الحوثي اليمنية الهجمات على السعودية التي تقول إنها تعترض أغلب الطائرات المسيرة والصواريخ التي يعلن الحوثيون. إطلاقها صوب مطارات وقواعد جوية وبنية تحتية للطاقة، لكن بعضها يتسبب في أضرار.

وامس السبت أعلنت الجماعة المدعومة من إيران عن هجوم نفذته طائرة مسيرة تابعة للجماعة، على قاعدة الملك خالد الجوية السعودية.

وبحسب ما قال الناطق باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، بأن سلاح الجو التابع للجماعة. استهدف القاعدة السعودية بطائرة مسيرة من طراز كي2.

التحالف العربي الذي تقوده السعودية

وتقود السعودية تحالفا عسكريا تدخل بحرب اليمن في مارس 2015 ضد الحوثيين الذين أطاحوا بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من صنعاء أواخر 2014.

وردا على التدخل العسكري السعودي، يشن الحوثيون هجمات على المملكة بالصواريخ أو بطائرات مسيرة.

وفي سبتمبر 2019، تعرضت المملكة، لهجوم كبير بصاروخ وطائرة مسيرة على منشآت نفطية، مما أجبر السعودية على وقف أكثر. من نصف إنتاجها من النفط الخام مؤقتا، وأسفر عن ارتفاع كبير في الأسعار.

وحينها حمّلت الرياض إيران المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه لم ينطلق من اليمن، الأمر الذي نفته طهران.

وكانت وسائل إعلامية عدة نقلت عن بعض المسؤولين الغربيين ومسؤول في فصيل عراقي مسلح ومصدر أمني إيراني أن هجوما. بطائرة مسيرة على السعودية تم إحباطه، في يناير الماضي، كان قد انطلق من الأراضي العراقية ضمن موجة متزايدة من الهجمات التي يشنها وكلاء إيران على المملكة.

ويُنظر على نطاق واسع إلى الصراع في المنطقة على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وينفي الحوثيون أنهم وكلاء لإيران ويقولون إنهم يحاربون نظاما فاسدا.

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