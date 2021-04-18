فيديوهات جديدة مروعة للجثث في موقع حادث قطار طوخ بينما السيسي مشغول بالمومياوات والاختيار2

فجعت الأوساط المصرية مجددا اليوم، الأحد، بخروج قطار رقم 949 القاهرة- المنصورة عن القضبان، في منطقة “سندهور” بالقرب من مركز طوخ بمحافظة القليوبية، والتي تبعد نحو 30 كيلو متراً شمال القاهرة.

وبحسب إحصائيات أولية فقد بلغ عدد القتلى 8 من الركاب.

انقلاب قطار بـ #القليوبية وسقوط عدد من المصابين وسط حالة ذعر بين الأهالي بسبب تأخر الإسعاف pic.twitter.com/167GTLjjCe — شبكة رصد (@RassdNewsN) April 18, 2021

قطار طوخ

بينما ذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي أن 97 شخصا على الأقل أصيبوا في حادث خروج قطار عن القضبان قرب طوخ بمحافظة القليوبية.

عاجل | #مصر : فيديو لحادث #قطار_طوخ يظهر صراخ الناس لإنقاذ من سحقهم القطار.

بينما تنشغل الدولة بتزييف التاريخ في #الاختيار٢ ، يترك الجنرال #السيسي شعبه للدهس تحت عربات القطارات كل أسبوع مرة أخرى مرتين.#طوخ #قطاري_سوهاج pic.twitter.com/9jnulCEcnt — Ali Zalat (@ALIZALAT) April 18, 2021

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم احتجاز سائق القطار وثمانية من مسؤولي حركة النقل في محيط موقع الحادث، الذي تسبب. في توقف حركة القطارات في محافظات الوجه البحري.

#عمان_لايف | شاهد :الصور الأولى لحادث انقلاب قطار القليوبية في #مصر الذي أسفر عن 8 وفيات و26 جريحا في حصيلة أولية pic.twitter.com/viz4pOWMmP — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) April 18, 2021

وأكدت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية المصرية على فيسبوك أن 8 عربات من القطار خرجت عن مسارها.

عاجل | هلع وذعر في اللحظات الأولى لانقلاب قطار بالقرب من محطة طوخ في القليوبية pic.twitter.com/b6OQCgpz88 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 18, 2021

وأضافت محافظة القليوبية أنها أرسلت سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، كما أعلن وزير النقل، كامل الوزير، أنه في طريقه إلى موقع الحادث.

وقالت هيئة السكة الحديد إنها شكلت لجنة فنية للتحقيق في أسباب وقوع الحادث.

"أرجوكم ابعتوا لنا إسعاف".. استغاثات لإنقاذ المصابين عقب خروج #قطار عن القضبان في #القليوبية pic.twitter.com/eBXhKRaF0D — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 18, 2021

وكشفت مصادر مطلعة أن وزير النقل المصري كامل الوزير، توجه إلى موقع الحادث الذي وقع في تمام الساعة ٢:٠٥ بعد ظهر اليوم.

حادث قطار القاهرة المنصورة المنقلب في طول منذ قليل

حسبنا الله ونعم الوكيل

#قطار_طوخ pic.twitter.com/AVegXq4OHO — المعلم داغر (@officialhta2522) April 18, 2021

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر بصورة كبيرة مع حادثة انقلاب القطار، تحت وسم “#قطار_طوخ”.

محدش راضي يصرف علي تغيير القضبان المن قديم الازل

وارجوا من الخرفان الاخوان ميقعدوش يولعوا الدنيا و كفايه الاحنا فيه #قطار_طوخ — Ehab Ahmed (@EhabAhmedZakii) April 18, 2021

مغردين بردود أفعال عديدة وغاضبة من هذه الحوادث التي يروح ضحيتها أبرياء مصريين بسبب الإهمال وتردي البنية التحتية لقطاع المواصلات.

وقال أحد المغردين عبر الوسم: “قطار طوخ مأساة كل يوم بنعشها انقلاب قطار حسبي الله ونعم الوكيل إهمال ما بعده إهمال، إ مصر أصبحت مقبرة كبيره ربنا ينتقم من كل ظالم”.

#قطار_طوخ

مأساه كل يوم بنعشها انقلاب قطار

حسبي الله ونعم الوكيل

إهمال ما بعده إهمال#إقالة_كامل_الوزير

مصر أصبحت مقبره كبيره

ربنا ينتقم من كل ظالم — Ramadan (@deratadan210ty) April 18, 2021

وكتب مغرد آخر: ” والله وما بيحصل كده غير فى مصر ياربى حوادث القطارات بقت شئ عادى جدا كارثة بمعنى الكلمة …..استرها يارب على الناس الغلابة”.

حاجة توجع والله

لا حول ولا قوة الا بالله

والله وما بيحصل كده غير فى مصر ياربى حوادث القطارات بقت شئ عادى جداا

كارثة بمعنى الكلمة …..استرها يارب على الناس الغلابة

#قطار_طوخ — Ꭿ ᏞᎥ (❁اصفريكا❁) (@alli14579) April 18, 2021

وجاء هذا الحادث بعد أسابيع قليلة من حادثة اصطدام قطار سوهاج الذي راح ضحيته العشرات من الركاب.

و يذكر أن القطار تحرك من القاهرة الساعة ١:٢٠ ومخطط أن يصل المنصورة الساعة ٥ مساءً.

قطار سوهاج

ويشار إلى أنه أواخر مارس الماضي وقع حادث تصادم بين قطارين في طهطا بمحافظة سوهاج جنوبي البلاد.

وأسفر عن وفاة أكثر من 20 شخصًا وإصابة نحو مئتين آخرين.

وشهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية تسارع في معدلات حوادث القطارات، كما تعد حوادث الطرق فيها واحدة من أعلى النسب عالميا.

وعلى مدار السنوات السبع الماضية، شهدت مصر تسارعا في معدلات الكوارث، التي تنال من المرافق العامة والمنشآت الخاصة.

سواء حوادث تصادم القطارات، أو اشتعال النيران بها، أو انقلابها وخروجها عن مسارها الطبيعي.

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