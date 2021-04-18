“عيب احنا في رمضان”.. مشهد سمية الخشاب بين أحضان محمد رمضان يثير ضجة واسعة!

أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلاً واسعاً بين جمهوره إثر نشره صورة جريئة تجمعه بالفنانة المصرية سمية الخشاب.

سمية الخشاب فاتنة القاهرة

وظهر محمد رمضان في الصورة التي نشرها عبر حسابه على “انستجرام”، وهو يحمل سمية الخشاب بين أحضانه، وأرفق الصورة بتعليق: ” #موسى الواعر وحلاوتهم فاتنة القاهرة، مشهد من الحلقات القادمة “.

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وهاجم الجمهور محمد رمضان وسمية الخشاب بسبب المشهد الذي اعتبروه يحمل إيحاءات لا تناسب شهر رمضان، وجاء في التعليقات: ” لا يجوز يا رمضان احنا في رمضان الله يخربيتكم”.

ووافقه آخر الرأي قائلاً: ” احنا في رمضان يا محمد عيب والله”.

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وسأل آخر رمضان: “عينك فين يا باشا؟”.

وسخر آخر من وزن سمية الخشاب، وكتب: ” ثقه في الله انت حيجيك غضروف”.

محمد رمضان وسمية على السرير

وكان محمد رمضان قد تسبب بموجة جدل بعد نشره صورة جريئة مع سمية الخشاب أيضاً من مسلسل “موسى”، قبل عرضه في السباق الرمضاني.

وظهر محمد رمضان في الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق “انستجرم” وهو يرتدي الجلباب الصعيدي. ويجلس على السرير، وبجواره الفنانة المصرية سمية الخشاب، بفستان أسود.

وكتب محمد رمضان في تعليقه على الصورة: “لما الملبن يبقى قدامك والدكتور يمنعك منه”، مرفقاً إياه بهاشتاجات. بصوت موسى، رمضان يجمعنا، ملحمة موسى، رمضان2021، ثقة في الله نجاح.

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إيحاءات خارجة

وأثارت الصورة حينها جدلاً واسعاً بين الناشطين الذين تداولوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورأوا أنها تحمل إيحاءات جنسية مرفوضة، منوهين إلى المشهد المحذوف من مسلسل محمد رمضان السابق “نسر الصعيد”. والذي حمل ذات الإيحاءات وقتها، وجسدته أمامه الفنانة المصرية وفاء عامر.

من جهتها، أعادت سمية الخشاب نشر تعليق محمد رمضان عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص في تطبيق “انستجرام”، وعلقت عليه بإيموجي قلب.

مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في حقبة الاحتلال البريطاني لمصر. ومقاومة المصريين للإنجليز في حينها.

وعمل محمد رمضان على إنهاء تصوير المسلسل الدرامي. و إنهاء كافة مشاهد مسلسل موسى قبل حلول الشهر الكريم.

وقد واصل طاقم العمل والفنان محمد رمضان، التصوير بشكل شبه يومي ما بين مدينة الإنتاج الإعلامي ومختلف الديكورات في مناطق أخرى للمشاهد الخارجية.

وقال محمد رمضان في تصريح سابق إن المسلسل سيعرض عبر عدة قنوات وهي قناة dmc وقناة dmc دراما، كما يذاع على قنوات mbc1.

وذلك بالإضافة إلى عرضه عبر منصتي واتش إت وشاهد الإلكترونية.

وانتهى فريق عمل المسلسل من تصوير أغلب مشاهد المسلسل.

المشاركون في العمل الفني

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب محمد رمضان كل من سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول.

كما يشارك في المسلسل أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين. والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

ويجسد رمضان شخصية شاب صعيدي يدعى موسى، ويقاوم الاحتلال الإنجليزي، ويحتوي المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، في إطار درامي مشوق.

كواليس التصوير

وكانت الفنانة سمية الخشاب قد شاركت 4 صور من كواليس تصوير مسلسل “موسى” بصحبة محمد رمضان. أثناء تجهيز إحدى المشاهد داخل مستشفى.

ونالت سمية الخشاب إعجاب متابعيها على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

موجة من الخلافات

وفي وقت سابق شهد موقع تصوير المسلسل الرمضاني موجة من الخلافات، والتي يعتبر محورها الممثل المصري محمد رمضان.

حيث ظهر خلاف بين الممثلة المصرية سمية الخشاب مع مواطنها الممثل محمد رمضان على تتر المسلسل.

واستمر الخلاف بين الطرفين معربة الخشاب عن رغبتها بإظهار اسمها بجانب اسم رمضان. ولكن شدد الأخير على رفضه مطالبة بعرض اسمه بشكل بارز في المقدمة لوحده.

وسعت الشركة المنتجة للعمل للوصول إلى حل للأزمة، بأن يكون اسمها بعد محمد رمضان مباشرة. ومن الممكن أن يكون هناك اقناع لرمضان أن يكون اسمه بجانبها.

محمد رمضان ينثر النقود

وفي سياق آخر، أثار محمد رمضان مؤخراً غضب واستفزاز العديد من جمهوره، في أول رد له على صدور حكم يلزمه بدفع 6 ملايين. جنيه كتعويض للطيار المفصول أشرف أبو اليسر.

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ونشر محمد رمضان، فيديو عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، ظهر خلاله مسترخياً في حمام السباحة. وحوله رزم كثيرة من الدولارات. ويقوم بنثرها في كل مكان، وهو ما عرضه لموجة هجوم حادة وصلت إلى بلاغات ضده لدى النائب العام.

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