شاهد ما فعله رامز بدينا الشربيني في “رامز عقله طار” بعد أزمتها مع عمرو دياب صديق تركي آل الشيخ

حلت اليوم الفنانة المصرية دينا الشربيني، كضيفة في برنامج المقالب الشهير “رامز عقله طار” والذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على شاشة “إم بي سي” السعودية برعاية هيئة الترفيه.

دينا الشربيني و رامز جلال

وتأتي استضافة دينا الشربيني في الحلقة السادسة من برنامج رامز لهذا العام، ضمن مواسمه الرمضانية المعروفة منذ سنوات، ببرامج مقالب بأفكار مختلفة.

واستقبل رامز ضحيته قائلاً: “تعد رمز للكفاح، وعنوان النضال، أيقونة للمصابرة، ومشاورها مليء بالانتصارات والانكسارات”.

وأضاف: “مسكورة الجناح، وبرنسيسة الجراح.. خسة كدة ليه مافيش حاجة تستاهل.. سمعنا إنك قاعدة في البيت حزينة.. دينا مفتقدة الحنان”.

ووصف رامز جلال ضحية اليوم بعدة كلمات قائلا: “معانا النهاردة نجمة رمز للكفاح عنوان للنضال أيقونة للمصابرة مشوارها مليان بالانتصارات والانكسارات.”

“معانا النهاردة اللي عدى عدى عدى نجمة أماكن السهر وبرج حوت الفن… دينا الشربيني”.

وكان أول ضحايا رامز جلال المطرب أحمد سعد والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا.

والرابعة كانت الفنانة ويزو، أما الخامس فكان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة.

رامز عقله طار

ويستمر رامز جلال بتقديم عروضه السنوية من خلال برامج المقالب الخاصة به، فيما هذا العام يقدم برنامج رامز عقله طار. بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

والبرنامج عبارة عن استضافة لأحد نجوم الفن أو الرياضة أو الإعلام، وبعدها يتم توصيله إلى مكان ما داخل العاصمة السعودية الرياض. ويتعرض بعدها لمغامرة غير متوقعة.

ومن بين ضحايا رامز جلال في برنامجه الجديد، النجوم: سمية الخشاب، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي،، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبد الرحمن، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم.

خيانة عمرو دياب

وتصدرت علاقة دياب، والفنانة دينا الشربيني الواجهة مرة أخرى، بعدما عادت الأخيرة إلى التلميح عبر مواقع. التواصل الاجتماعي إلى تعرضها للخيانة.

ونشرت دينا عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” مشهداً من مسلسل “زي الشمس” الذي. كان من بطولتها. وعرض في العام 2019، والذي يعرض لحظة اكتشاف “نور” خيانة حبيبها “عمر” مع شقيقتها فريدة.

وعلّقت دينا الشربيني على المقطع بالقول:”لما الخيانة تيجي من أقرب الناس”، وأرفقته بإيموجي وجه يبكي وقلب مكسور.

روبي ورامز جلال

وكانت ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الفنانة روبي، اعتذرت عن الظهور في برنامج “رامز عقله طار” والذي يقدمه الفنان رامز جلال علي شاشة “ام بي سي” وترعاه هيئة الترفيه السعودية بقيادة تركي آل الشيخ.

ووفق موقع “صدى البلد” فقد عرض البرنامج على روبي أجر وصل إلى مليوني جنيه.

اقرأ أيضاً: أطلق طلقات مطاطية على مؤخراتهم.. شاهد الراقصة لورديانا وحمو بيكا يشعلان “رامز عقله طار”

ولكن في نهاية الأمر كان الاعتذار هو قرارها النهائي لعدم رغبتها في التعرض لأي إهانة خلال فقرة البرنامج.

بيان هيئة الترفيه السعودية

إلى ذلك أصدرت الهيئة العامة للترفيه السعودية، بيانا عاجلا بشأن كواليس برنامج «رامز عقله طار»، الذي ترعاه الهيئة هذا العام.

وذكرت الهيئة في بيانها أن «حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه. الجديد على عنصر مفاجأة الضيف».

موسم الرياض في السعودية

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهٍ ضمن «موسم الرياض».

وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء. من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع. التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

ولفت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية.

حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل. الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك