جاهزة للزواج وتنقبت خوفاً من الاغتصاب.. سوزان نجم الدين تريند بسبب تصريحاتها في “شيخ الحارة”

تصدرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، قائمة الموضوعات الأكثر بحثاً عبر محركات البحث، وذلك بسبب تصريحاتها الجريئة على برنامج “شيخ الحارة والجريئة”.

محجبة داخلياً

وقالت سوزان نجم الدين عن الحجاب: “أنا محجبة داخليًا وأرتدي الفساتين القصيرة في المهرجانات فقط. فالحجاب الظاهري لا يعني أنك دينيًا وأخلاقيًا صح.. الكثير من المحجبات لديهن صفات أخلاقية وقيم جيدة. ولكن الحجاب يجب أن يكون فكريًا بمنع الخيانة وزيادة الاحترام”.

وكشفت سوزان نجم الدين أنها ارتدت النقاب في سوريا؛ لأن اسمها كان على صفحات الجماعات الإرهابية والمهددين بالقتل والذبح، مضيفة: “كان هناك حالات قتل كبير وتعرضت لخطر حقيقي بالقتل والذبح، وكان هناك بنات تغتصب”.

حقيقة استمرار حب سوزان وأيمن زيدان

ونفت سوزان نجم الدين ما يتردد حول وجود علاقة حب بينها وبين الممثل السوري أيمن زيدان أثناء فترة زواجها. وقالت: “الحب يتحول مع الوقت إلى احترام وثقة وصداقة، أيمن زيدان أعتبره عزيزا وزميلا وشريكا غاليا”.

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ووجهت سوزان رسالة لأيمن زيدان قائلة: “إنت إنسان غالي وأرجوك اطلع من الحزن، لأن الفرح بيلبقلك، ارجع أيمن اللي كلنا بنعرفه”.

كما كشفت سوزان نجم الدين أن الفنان المصري محمد منير صديقها وتعشق صوته ولها ذكريات كثيرة معه، ونفت أن يكون قد عرض عليها الزواج.

أنا جاهزة للزواج

وأكدت سوزان نجم الدين، أنها لم تحصل على الطلاق من زوجها حتى وفاته، وأنها انفصلت عنه بسبب اختلاف. الآراء السياسية وظروف اخرى، كما أنها وحتى وفاته كانت على ذمته، معلنة على أنها ورثت من زوجها الكثير.

وكشفت سوزان نجم الدين، أنها لم تتزوج من أحد أو رجال الأعمال مقابل الإقامة في دبي أو مصر، متابعة. “تلقيت عروض زواج من رجال أعمال مقابل الحصول على طائرات خاصة أو عمل بقناة ورفضتهم.. وأنا دلوقتي جاهزة للزواج”.

وردت سوزان نجم الدين، على سؤال إيناس الدغيدي بـ”ضيعتي أكتر من عمل بسبب تحرش المنتجين بيكي”. كاشفة عن رفضها لهذا السؤال.

سوزان نجم الدين وعمليات التجميل

وقالت: “برفض السؤال ده عشان مسمحش لحد يتحرش بيا.. لو حد قرب هقطم رقبته”، مؤكدة أنها لم تتعرض للتحرش.

وأشارت سوزان نجم الدين إلى أنها تعرضت للمساومة خلال إمضاء عقد عمل مع أحد المنتجين، إلا أنها قطعت الأوراق، مضيفة: “لا تساوم ولا تقدم تنازلات ومقدمتش أي تنازلات”.

ولم تنف سوزان نجم الدين قيامها بعمليات تجميل بسيطة في وجهها، قائلة: “عملت بوتكس وكان عندي شامه في بوقي وشلتها”.

مؤامرة دولية ضد الدول العربية

وتحدثت سوزان نجم الدين عن السياسية قائلة: “هناك بعض المواطنين لا يفرقون بين الفوضى والحرية وأن الأمر يتطلب على الشعوب العربية أن تتثقف أولًا حتى تكن قادرة على الاستمتاع بالحرية، والتفرقة بين الفوضى والحرية”.

وأكدت سوزان نجم الدين أنها مع الشعب السوري وتدعم الدولة وقائد الوطن، مضيفة: “الجهلاء بتاريخ سوريا ومن يدمروا سوريا ليسوا بالسوريين، وما تتعرض له سوريا والدول العربية، هو مؤامرة دولية، كما أن كل ما تعرضت له تونس ومصر وليبيا وسوريا والعراق مؤامرة وخطة موضوعة مسبقًا أيضًا”.

وأشارت سوزان نجم الدين إلى أن تجربة مصر الفترة الأخيرة هي تجربة عظيمة، وقالت: “استطاعت مصر جمع المؤيدين والمعارضين معًا، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيطر على الوضع ونظّم البلاد، والتجربة المصرية ناجحة وثورات العرب دمرت الشعوب إلا مصر”.

وتابعت: “الأدوار التي قدمتها في مصر أقل من سوريا، ولم أقدم إلى الآن ما يستحق أو يليق بمستوى الشعب المصري، فالفرص الحقيقية تضيع مني لقلة عملي في مصر بسبب تخوفي من عدم نجاح العمل فأنسحب من أعمال البطولة، وأختار الأعمال التي تضيف لي”.

لقطة جريئة أرعبتني شخصياً!

وكانت سوزان نجم الدين قد أثارت جدلاً واسعاً قبل أيام حين كشفت عن تفاصيل أحد مشاهدها، والذي ظهرت خلاله بشكل جريء لدرجة أنه أثر على علاقتها بأسرتها.

وقالت سوزان خلال استضافتها في برنامج “يوم ليك” على قناة “الحياة”: “مسلسل امرأة من رماد من أجمل المسلسلات التي قمت بها، وكان هناك أحد المشاهد التي أظهر بها في الحمام أغير ملابسي”.

وتابعت نجم الدين: “للأسف يفترض أن تصور الكاميرا جزء بسيط من أعلى جسدي، لكنها صورتني كلي وظهر جزء كبير من جسدي، فكانت لقطة جريئة حين شاهدتها ارتعبت”.

واستطردت سوزان: “لأنه أنا لا أستطيع تصوير مشاهد كهذه، وعندما عرض المسلسل شاهده أخي، ولهذا السبب قاطعني عاما ونصف”.

وأشارت سوزان نجم الدين إلى أن هناك بعض “المغرضين” كما وصفهتم، تصيدوا المشاهد وأرسلوها لأخواتها على هواتفهم عبر تطبيق “الواتساب”.

سوزان نجم الدين عارية

وأضافت: “قاموا بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وجمعوا عليها كافة المشاهد التي ظهرت فيها وكتبوا على الفيديوهات شوفوا سوزان نجم الدين عارية”.

وهو ما اضطر نجم الدين إلى الحديث مع مخرج المسلسل وطلبت منه حذف تلك اللقطة وشرحت له وجهة نظرها، فوافق وتم حذفها لكنها ما زالت موجودة على “اليوتيوب”.

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