برشلونة ينتفض في وجه أتلتيك بيلباو ويتوج بكأس ملك إسبانيا للمرة ال 31

توج فريق برشلونة الإسباني بكأس ملك إسبانيا أتلتيك بيلباو، بعد تحقيق الفوز على منافسه برباعية نظيفة دون رد وللمرة ال 35 خلال المسيرة التاريخية للفريق الكتالوني. والذي جمع كلا الفريقين في نهائي كأس الملك.

الرباعية النظيفة لفريق برشلونة

ونجح فريق برشلونة الإسباني من تسجيل هدف التقدم مع أحداث مجريات الشوط الثاني بعد شوط أول شهد القوة والإثارة والسيطرة من كلا الفريقين على الكرة داخل أرضية الملعب.

ليأتي الهدف في الدقيقة ال60 عن طريق المهاجم الفرنسي “أنطوان غريزمان”، بعد هجمة سريعة جاءت في شباك مرمى أتلتيك بيلباو.

فيما لم تمضي سوى دقائق معدودة ليضيف الهولندي ” فرينكي دي يونج”، الهدف الثاني في الدقيقة ال63 من مجريات أحداث اللقاء.

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هدفي ميسي

كما ونجح النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” مهاجم فريق برشلونة الإسباني، من تسجيل هدفي في شباك أتلتيك بيلباو في الدقيقتين ال68 وال72. بطريقة رائعة جاءت كلا الهدفين بتسديدة قوية من داخل منطقة علامة الجزاء.

👋 صباح الخير… صباح الكوبا دل ري 🏆 pic.twitter.com/tgBnFBI0hq — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 18, 2021

رغم محاولة الفريق المنافس أتلتيك بيلباو من الوصول إلى مرمى فريق برشلونة الإسباني. لكنه فشل في تحقيق أي من الأهداف خلال المباراة النهائية على لقب كأس ملك إسبانيا 2020-2021.

المرة ال31 لنادي برشلونة

كما ونجح فريق برشلونة الإسباني من التتويج بكأس ملك إسبانيا للمرة ال31. بعد فشله خلال الموسم من السباق في منافسات دوري أبطال أوروبا.

💙❤️ عشاق #برشلونة في كل مكان، طابت ليلتكم بكل خير 🤩 pic.twitter.com/MtpZJWqRVe — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 17, 2021

والصراع القوي مع غريمه التقليدي ريال مدريد والمتصدر أتلتيكو مدريد على لقب الدوري المحلي “الليغا” الذي لم يحسم بعد.

مدرب برشلونة كومان

وقال مدرب فريق برشلونة الهولندي رونالد كومان عقب فوز فريقه والتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، قائلاً: ” هذه الكأس كانت صعبة، عدة مباريات عانينا فيها. وكانت هناك العديد من المباريات مع الوقت الإضافي، لكنني رغم ذلك فخور بأنني مدرب فريق برشلونة، وكان عامًا صعبًا على الجميع حول العالم”.

كما وأردف المدرب كومان، ” سنصارع حتى الثانية الأخيرة من أجل لقب الليغا. رغم الظروف، هذا الفريق أثبت أنه جائع للفوز بالألقاب، والفريق يلعب بثلاثة مدافعين منذ مدة. كما وجدناهم بأنهم أفضل خط للعب أمام أتلتيك بيلباو. والتتويج يحتاجه النادي في ظل الظروف الحالية، لقد استحقينا هذا اللقب”.

تشكيلة فريق برشلونة أمام أتلتيك بلباو

ولعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه القوي أتليتك بلباو، في حراسة الألماني تير شتيغن.

أما في خط دفاع الفريق الكتالوني جاء كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست. إلى جانب مشاركة جيرار بيكيه.

😍 يا ناس يا عسل كأس الملك وصل 🏆

pic.twitter.com/TTzcuRRsUo — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 17, 2021

وكما في مركز خط الوسط لعب كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

وفي خط هجوم الفريق لعب كلاً من: الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تشكيلة أتليتك بلباو في مواجهة برشلونة

واعتمد المدرب الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال 55 عاماً على تشكيلته الأساسية المعتادة أمام منافسه برشلونة الإسباني في المواجهة الثانية خلال الموسم الحالي، في مركز حراسة المرمى الإسباني أوناي سيمون.

من كان يحلمُ بِالسماء فإنني…

في قلب برشلونة وجدتُ سَمائي pic.twitter.com/b2AJLDt5h5 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 18, 2021

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: اللاعب الإسباني ميكيل بالينزياجا، ومواطنه إينيغو مارتينيز، واللاعب ييراي ألفاريز، بالإضافة إلى إقحام اللاعب أندير كابا الإسباني.

وفي الوسط لعب كلاً من: اللاعب الإسباني إيكر مونياين، ومواطنه أوناي فينسيدور، واللاعب دانييل غارسيا كارييو، إلى جانب اللاعب الإسباني أوسكار دي ماركوس.

أما هجوم الفريق اعتمد على الثنائي، الإسباني راؤول غارسيا، ومواطنه إينياكي ويليامز.

الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد برصيد 67 نقطة بعد تعادله مع منافسه ريال بتيس بهدف لكل منها. يليه فريق ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة برصيد 66 نقطة، بعد فوزه المثير على غريمه التقليدي برشلونة الإسباني.

برشلونة والصراع مع غريمه ريال مدريد

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني. في المركز الثالث من الترتيب بعد خسارة الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد برصيد 65 نقطة.

إشبيلية وريال سوسيداد

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة والتعادل مع مضيفه بلد الوليد برصيده عند 58 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال بتيس برصيد 47 نقطة، متساوياً مع صاحب المركز السادس يأتي ريال سوسيداد بنفس النقاط.

ميسي يقود برشلونة للتتويج بكأس الملك الإسباني على حساب أتلتيك بلباو (4-0) 🇪🇸🏆 pic.twitter.com/NPOtRv3FKf — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) April 17, 2021

فيما جاء في المركز السابع فريق فياريال بفارق نقطة وحيدة في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة. كما وجاء في المركز الثامن من الترتيب فريق غرناطة الإسباني برصيد 39 نقطة. كما وجاء فريق ليفانتي بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

أما في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يأتي فريق سيلتا فيغو بفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز التاسع سيلتا فيغو برصيد 37 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإسباني 2020-2021.

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