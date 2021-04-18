“شاهد” امرأة عارية الصدر تقتحم جنازة الأمير فيليب لتوصل هذه الرسالة!

اقتحمت امرأة عارية الصدر مراسم تشييع جثمان الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، في لندن وكسرت لحظة الصمت التي أعلنت حداداً على روح الأمير.

“أنقذو الكوكب”

وفاجأت المرأة المتواجدين بخروجها من بين الحشود التي تجمعت قرب قصر ويندسور، وبدأت تصرخ بصوت عال “أنقذوا الكوكب”.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها صحيفة “اندبندنت” البريطانية، لحظة هروع رجال الشرطة حول المرأة، وإلقاءهم القبض عليها.

'Topless' woman taken away by police outside Prince Philip's funeral pic.twitter.com/8WXbaWasWI — The Independent (@Independent) April 17, 2021

وقبل اقتيادها من قبل رجال الشرطة وسط الشارع، قفزت السيدة على تمثال الملكة فيكتوريا، وصرخت وهي تردد ذات العبارة “أنقذوا الكوكب”.

جنازة الأمير فيليب

وكانت جنازة الأمير فيليب مختلفة عن جنازة أي أمير آخر في العائلة بعدما أجبر وباء كورونا الأسرة أن تتراجع عن كل التقاليد.

وتم تشييع جثمان الأمير فيليب أمس السبت بحضور الملكة إليزابيث الثانية وأفراد العائلة، حيث تم نقل نعشه إلى كنيسة سانت جورج في قصر ويندسور.

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ومشى أولاد الأمير الراحل الأربعة تشارلز وآن وأندرو وإدوارد، وحفيداه وليام وهاري خلف النعش بعد تأدية الحرس الملكي التحية له.

والتزمت المملكة المتحدة دقيقة صمت في الساعة في بداية مراسم التشييع.

وتم إنزال نعش الأمير فيليب في سرداب “رويال فولت” حيث سيبقى هناك إلى أن تنضم إليه الملكة إليزابيث بعد وفاتها. وسيدفن حينها الزوجان في كنيسة نصب الملك جورج السادس والد إليزابيث الثانية.

وسبق أن أعلن قصر باكنغهام أنه اضطر بسبب جائحة فيروس كورونا إلى فرض قيود على عدد الحاضرين في مراسم الجنازة وتقليص عدد الضيوف بشكل ملموس، من 800 شخص إلى 30 فقط.

وفي سياق متصل، منع الأطباء ميغان ماركل الحامل بطفل الأمير هاري الثاني من حضور جنازة الأمير فيليب.

ميغان ماركل ممنوعة من الحضور

وبقيت ميغان ماركل 39 عاما، في الولايات المتحدة بناء على نصيحة الطبيب، بينما قام الأمير هاري بالذهاب إلى المملكة المتحدة قبل مراسم التشييع.

وسبق أن أكد قصر باكنغهام على أن أولئك الذين لا يستطيعون الحضور، سوف يتخذون ترتيبات خاصة للمشاركة في جنازة الأمير فيليب.

وأكد مسؤول كبير في القصر بحسب صحيفة “ذا صن”، أن ميغان ماركل بذلت كل جهد ممكن للسفر لكنها لم تحصل على تصريح طبي.

وستتمكن ميغان من مشاهدة مراسم التشييع من خلال بث مباشر خاص مع طفلها آرشي.

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها هاري مع عائلته، منذ استقالته من منصب أحد كبار الشخصيات الملكية العام الماضي، والمرة الأولى التي يرى فيها أقاربه منذ لقاءه المثير للجدل برفقة زوجته ميغان ماركل مع أوبرا وينفري.

وفاة الأمير فيليب

وكان قصر باكنغهام قد أعلن في 9 إبريل عن وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، عن 99 عاما .

وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام: “ببالغ الأسى، تعلن جلالة الملكة وفاة زوجها المحبوب، صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق أدنبرة”.

وأضاف البيان: “توفي صاحب السمو الملكي بسلام هذا الصباح في قلعة وندسور”.

واعلنت العائلة الملكية البريطانية الحداد لوفاة الأمير فيليب .

الأمير فيليب

ولد الأمير فيليب في العاشر من يونيو عام 1921 في جزيرة كورفو اليونانية.

وتضم شجرة عائلته أفراداً من الأسر الملكية في الدنمارك وألمانيا وروسيا وبريطانيا.

كان الأمير الأبن الوحيد للأمير أندرو في اليونان والأميرة أليس باتينبيرغ الألمانية الأصول.

بدأ الأمير تعليمه في فرنسا في مدرسة “ماكجانيت” الأمريكية في سانت كلود.

وكان قد ذهب للعيش مع أقاربه من عائلة مونتباتن بإنجلترا عندما كان في السابعة، حيث التحق بمدرسة ابتدائية في مقاطعة ساري.

وفي وقت لاحق، التحق الأمير بمدرسة غوردونستون الداخلية في شمالي اسكتلندا، حيث تفوق في الرياضة.

خلال الحرب العالمية الثانية، عمل الأمير فيليب ضابطاً بحرياً على متن السفينة الحربية HMS Valian.

خطبته وزواجه

تم الإعلان رسمياً عن خطوبته من الأميرة إليزابيث في يوليو / تموز 1947.وتزوجا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1947.

رزق الدوق والملكة إليزابيث بأربعة أبناء، (من اليسار) إدوارد، أندرو، آن وتشارلز، أخذت الصورة في ستينيات القرن الماضي.

في آب/ أغسطس 1979 ، قُتل ابن عم الملكة اللورد لويس مونتباتن في انفجار قنبلة زرعها الجيش الجمهوري الإيرلندي في قاربه في أيرلندا الشمالية.

كما عاد دوق إدنبره إلى المملكة المتحدة بعد سماع الأخبار، حيث كان يشارك في بطولة رياضية في شمالي فرنسا.

جمع شمل العائلة في عام 1985، بينهم الأميران الصغيران ويليام وهاري، لمشاهدة عرض جوي فوق قصر باكينغهام.

وفي مايو/أيار أعلن أنه سوف سيتوقف عن الظهور في المناسبات العامة في سن الـ 95، ودعمته الملكة في قراره.

كان حضور الأمير فيليب هي الأطول على الإطلاق في العائلة المالكة في تاريخ بريطانيا.

وسارع زعماء وقادة دول العالم الى تقديم التعازي للعائلة الملكية البريطانية لوفاة الأمير فيليب.

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