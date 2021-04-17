موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لخوض مباراة مهمة من أجل مواصلة سكة انتصاراته نحو التربع على قمة الدوري الإسباني “الليغا”. ومواجهة قوية أمام منافسه خيتافي. في إطار المنافسات الأسبوع ال 33، والتي سيجمع كلا الفريقين على ملعب “كولسيوم الفونسو بيريز”.

موعد مباراة والقنوات الناقلة

كما وستقام هذه المباراة بين كلا المنافسين على ملعب الفريق المستضيف خيتافي أمام منافسه الضيف ريال مدريد مساء سوم الأحد عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”. وفلسطين. ولبنان وسوريا. ودولة قطر والكويت والبحرين.

أما عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر. وليبيا. والسودان. بينما ستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

وستبث مباراة ريال مدريد الإسباني ومنافسه خيتافي على شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

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كما وتنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة ريال مدريد الإسباني

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان 48 عاماً على تشكيلة أساسية أمام منافسه ريال سوسيداد. حيث سيكون في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

📋✅ إليكم قائمة الفريق لمباراتنا ضد خيتافي! #خيتافي_ريال_مدريد pic.twitter.com/UrnqaSlxJ5 — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 17, 2021

كما سيأتي في مركز خط الدفاع سيكون كلاً من: الإسباني ناتشو . لوكاس فاسكيز. ومارسيلو. ميليتاو.

وفي خط الوسط، سيلعب كلاً من: الكرواتي لوكا مودريتش. إلى جانب الألماني توني كروس. أيسكو. فالفيردي.

بينما سيأتي في هجوم الفريق كلاً من: البرازيلي فينيسيوس جونيور. والإسباني ماركو أسينسيو. إلى جانب إشراك الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بن بنزيما.

غيابات ريال مدريد عن المواجهة

فيما سيغيب عن المباراة كلاً من: قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس. والنجم البلجيكي إيدين هازارد. وكذلك الإسباني داني كرفخال. ولوكاس فاسكيز. وميندي بسبب الإصابة. كما سيغيب المدافع الفرنسي رافائيل فاران بسبب إعلان إصابته بفيروس كورونا.

التقرير الطبي لميندي. #ريال_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 17, 2021

تشكيلة خيتافي أمام ريال مدريد

كما سيلعب المدرب الإسباني بيبي بوردالاس 56 عاماً المدير الفني لفريق خيتافي أمام منافسه القوي فريق ريال مدريد، سيكون في مركز حراسة المرمى الإسباني روبن يانيز.

بينما سيلعب في خط دفاع الفريق الإسباني، اللاعب الأوروغواياني داميان سواريز، ومواطنه ماتياس أوليفيرا، واللاعب الدولي المغربي سفيان تشاكلا، إلى جانب إقحام اللاعب الفرنسي آلان نيوم.

أما سيكون في مركز خط الوسط الفريق كلاً من: اللاعب الإسباني دافيد تيمور، والياباني المعار من فريق ريال مدريد تاكيفوسا كوبو، والإسباني كارليس ألينيا، واللاعب الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش، بالإضافة إلى إشراك اللاعب الإسباني مارك كوكوريلا.

وفي خط الهجوم اكتفي المدرب الإسباني باللعب في رأس حربة للفريق، اللاعب الإسباني الدولي خايمي ماتا.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد برصيد 67 نقطة بعد تعادله مع منافسه ريال بتيس بهدف لكل منها. يليه فريق ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة برصيد 66 نقطة، بعد فوزه المثير على غريمه التقليدي برشلونة الإسباني.

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني. في المركز الثالث من الترتيب بعد خسارة الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد برصيد 65 نقطة.

إشبيلية وريال سوسيداد في الدوري

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم برصيد 61 نقطة. وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال بتيس برصيد 47 نقطة، متساوياً مع صاحب المركز السادس يأتي ريال سوسيداد بنفس النقاط.

فيما جاء في المركز السابع فريق فياريال بفارق نقطة وحيدة في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة. كما وجاء في المركز الثامن من الترتيب فريق غرناطة الإسباني برصيد 39 نقطة. كما وجاء فريق ليفانتي بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

أما في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يأتي فريق سيلتا فيغو بفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز التاسع سيلتا فيغو برصيد 37 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإسباني 2020-2021.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 23 هدفاً.

بينما جاء في المركز الثاني المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 19 هدفًا. متساويًا مع كلاً من: الأوروغواياني لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو والإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال بنفس رصيد الأهداف.

كما جاء اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 15 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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