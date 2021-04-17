موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري والقنوات الناقلة

من المقرر أن يخوض حامل اللقب السابق للدوري المصري الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك مساء يوم الأحد في قمة الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

والتي ستجمع كلا المنافسين في مباراة القوة والإثارة بين المتصدر والوصيف على ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

كما ويطمح فريق الأهلي المصري تحقيق الفوز على منافسه الزمالك . من أجل الدفاع عن لقبه السابق في الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

موعد المباراة بين فريق الأهلي والزمالك

وستقام المباراة بين فريق الأهلي والزمالك عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر “القاهرة” وليبيا والسودان.

بينما ستكون عند الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر والبحرين والكويت والعراق واليمن. وكذلك عند الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

اقرأ المزيد: صلاح يستعيد أمل العودة على صدارة التهديف أمام فرحة منافسه هاري كين المنقوصة

القنوات الناقلة بين المنافسين

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية. الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

نسر مباراة اليوم هو لاعبنا أليو ديانج 🦅💪 pic.twitter.com/UvsJ5YOlfb — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 14, 2021

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1”. بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853. وبمعدل ترميز 27500. والاستقطاب الأفقي (H).

التعليق على مواجهة الأهلي والزمالك

سيعلق على المباراة بين كلا المنافسين. مساء الأحد، بين الغريمين في قمة الدوري الممتاز المعلق المصري العامل في شبكة قنوات ” أون تام سبوت” الرياضية المصرية.

كلاً من: مدحت شلبي وأيمن الكاشف على قناة أون تايم سبورت (1). كما سيكون على قناة أون تايم سبورت (2) بنفس التردد كلاً من: حاتم بطيشة ومؤمن حسن.

تشكيلة فريق الأهلي المصري

ومن المتوقع أن يلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عاماً، بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً.

أمام منافسه متصدر الدوري الزمالك بقائمة تشكيلة على النحو التالي: في حراسة المرمي اللاعب المصري علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وفي خط مركز الدفاع، سيلعب كلاً من: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي قفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

أما في خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

بينما سيغيب عن تلك المواجهة كلاً من: لاعب الظهير الأيسر في الفريق التونسي علي معلول بسبب الإصابة. وحارس مرمى الأساسي محمد الشناوي بسبب إيجابية مسحته قبيل المواجهة المهمة لفريق الأهلي المصري.

تشكيلة فريق الزمالك المصري

وسيلعب المدير الفني لفريق الزمالك المصري الفرنسي ” باتريس كارتيرون 50 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه القوي “مولودية الجزائر”، حيث سيكون في مركز حراسة المرمى المصري محمد جنش.

أما في مركز خط الدفاع للفريق البيضاوي سيكون كلاً من: المصري أحمد فتوح، واللاعب محمود حمدي الونش، واللاعب محمود علاء، بالإضافة إلى إشراك اللاعب أحمد عيد.

وفي مركز خط الوسط سيأتي كلاً من: اللاعب التونسي فرجاني ساسي، والمصري طارق حامد، ومواطنه إمام عاشور.

بينما سيلعب فريق الزمالك المصري بثلاثي الهجوم في التشكيلة الأساسية كلاً من: اللاعب المغربي أشرف بنشرقي، والمصري يوسف أوباما، والمصري أحمد السيد زيزو. ومروان حمدي.

كما وسيغيب عن المباراة اللاعب حمزة المثلوثي للإصابة، وكذلك إسامة فيصل للإيقاف. كما يضم المدرب الفرنسي “كارتيرون” اللاعب سيف الدين الجزيري. في القائمة.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 33 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

كما ويأتي في المركز الثاني المصري البورسعيدي برصيد 29 نقطة. أما في المركز الثالث يحتل الاتحاد السكندري برصيد 28 نقطة.

الأهلي والمركز الرابع

كما جاء فريق الأهلي في المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المصري الاتحاد السكندري.

وجاء في المركز الخامس فريق بيراميدز في الترتيب برصيد 26 نقطة. متساويًا بذلك مع فريق مصر المقاصة في جدول الترتيب.

كما وجاء في المركز السابع فريق سيراميكا كليوباترا المصري برصيد 25 نقطة. بينما فريق سموحة برصيد 24 نقطة في المركز الثامن. متساويًا بذلك مع أصحاب المركزين التاسع والعاشر الجونة وإنبي بنفس النقاط.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد