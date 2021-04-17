“شاهد” تحت تهديد السلاح.. المغربي بدر بانون مدافع الأهلي يرفض التوقيع للزمالك

في لحظات عاشها مدافع الأهلي المصري المغربي بدر بانون 27 عامًا، من الرعب. بعد أن وقع ضحية في برنامج مقلب البرامج الشهير للكاميرا الخفية الذي يحمل اسم ” 5 نجوم” الذي يبث على قناة إم بي سي الفضائية.

بانون وشراء سيارة مستعملة

كما وظهر المدافع المغربي بدر بانون. في المقلب برفقة صديقه، أثناء محاولته شراء سيارة مستعملة. ليتعرض الاثنين لهجوم من عصابة مسلحة عليهما وخطفهما.

فيما قام زعيم العصابة بممارسة الضغط ووضع المسدس على رأس اللاعب المغربي بدر بانون. من أجل اجباره على التوقيع لغريمه التقليدي ومنافسه الزمالك المصري.

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الحادث وتصديق بانون

وقد جعل ذلك المقلب الذي وقع ضحيته اللاعب المغربي بدر بانون المتألق مع فريق الأهلي المصري خلال الموسم الجاري. يصدقه، فيما وجه زعيم العصابة في المقلب إليه، قائلاً: ” عليك التوقيع للزمالك. أنا زملكاوي أبا عن جد”. واضع المسدس على رأس اللاعب.

ليرد مدافع الأهلي المصري “بانون” الذي رفض ذلك، قائلاً: ” ما بقدريش .. ما بقدريش”.

الانضمام إلى الأهلي المصري

كما وانتقل المدافع الدولي المغربي بدر بانون، الذي استبعد من تشكيلة منتخب بلاده المغرب. خلال تصفيات كأس أمم أفريقيا 2020-2021 والذي نجح فريقه من التأهل إلى منافسات الكاميرون مطلع العام المقبل. إلى صفوف فريق الأهلي المصري في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 2020. قادمًا من فريق الرجاء الرياضي المغربي.

التعاقد مع بدر بانون

فيما تعاقدت إدارة الأهلي المصري مع المدافع المغربي بدر بانون 27 عامًا لمدة أربع مواسم قادمة مقابل 2 مليون دولار أمريكي. حيث كما الأهلي بإرسال مبلغ الصفقة بالكامل إلى فريقه السابق الرجاء المغربي دفعة واحدة. ليقوم بإرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب لاتحاد الكرة.

بانون والتنازل عن مستحقاته

كما وتنازل اللاعب بانون عن مستحقاته من فريقه السابق الرجاء المغربي المقدرة 300 ألف دولار. من أجل التوقيع مع الانضمام إلى فريق الأهلي المصري. على الرغم من العروض المغرية التي قدمت للاعب من قبل النوادي في الخليج العربي.

بانون والألقاب مع الأهلي المصري

كما وتوج مدافع الأهلي المصري في التشكيلة الأساسية المغربي بانون مع الأهلي. منذ انضمامه بكأس مصر في عام 2020 وكذلك الحصول على الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية عام 2020-2021.

كما نجح مع فريقه الأهلي في التأهل إلى الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أمم أفريقيا مؤخرًا. واحتلال وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال منافسات الموسم الجاري.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 33 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

كما ويأتي حامل اللقب السابق الأهلي المصري في المركز الثاني برصيد 27 نقطة. أما في المركز الثالث يحتل فريق المصري البورسعيدي برصيد 26 نقطة.

بيراميدز والمركز الرابع

كما جاء فريق بيراميدز في المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المصري البورسعيدي.

وجاء في المركز الخامس فريق الاتحاد السكندري في الترتيب برصيد 25 نقطة. متساوياً بذلك مع فريق بيراميدز المصري في جدول الترتيب. وكذلك مصر المقاصة في المركز السادس من الترتيب بنفس النقاط.

بدر بانون وإبنه من مران الأهلي اليوم بالتتش 🦅📸 pic.twitter.com/FQMr4mgcF8 — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) April 15, 2021

كما وجاء في المركز السابع فريق إنبي المصري برصيد برصيد 24 نقطة. متساويًا بذلك مع فريق سيراميكا كليو باترا بنفس النقاط.

بينما جاء فريق سموحة في المركز التاسع من منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة. أما في عاشر الترتيب حل فريق غزل المحلة برصيد 22 نقطة.

هدافي الدوري المصري

كما ويحتل اللاعب حسام حسن الذي يلعب في صفوف فريق سموحة المصري صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري خلال منافسات الموسم الجاري. برصيد 8 أهداف. متساويًا في عدد الأهداف مع عمر كمال المهاجم في صفوف المصري البورسعيدي.

بفارق نقطة وحيدة عن صاحب وصافة الترتيب مهاجم الزمالك المصري المهاري يوسف إبراهيم الشهير ب ” يوسف أوباما”. برصيد 7 أهداف. متساويًا بذلك مع اللاعب المصري أحمد سمير في صفوف فريق طلائع الجيش برصيد 7 أهداف.

بدر بانون في احد برامج المقالب تحت تهديد السلاح تمضي للزمالك ونسيبك؟

بدر بانون : والله مقدرش صعبة عليا pic.twitter.com/Sq2cpYBMiX — Abdelhamed Galal (@AbdelhamedGalal) April 15, 2021

كما ويأتي اللاعب أحمد ياسر ريان المهاجم في صفوف فريق سيراميكا في رابع الترتيب برصيد 6 أهداف. وعمرو جمال في صفوف طلائع الجيش. والأثيوبي شيمليس بيكيلى لاعب مصر المقاصة متساوين في عدد الأهداف.

والتنزاني جون بوكو الذي يلعب في صفوف فريق إنبي المصري. واللاعب شريف دابو ورزاق سيسه الذي يلعب في صفوف فريق الاتحاد السكندري.

بينما يأتي اللاعب المغربي أشرف بنشرقي في المرتبة ما قبل الأخيرة من الترتيب مع فريق الزمالك في ترتيب الهدافين بعدهم برصيد 5 أهداف. متساوياً مع لاعب إنبي رامي صبري بنفس عدد الأهداف.

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