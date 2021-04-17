أفراد العائلة حشروا تحت الانقاض.. “شاهد” انهيار ملحق سكني في الكويت على رؤوس قاطنيه

شهدت الكويت حادثة مأساوية فجر اليوم الأحد حين انهار ملحق يضم عائلة مكونة من 3 أشخاص في منطقة الرميثية بمحافظة حولي.

عائلة آسيوية تحت الأنقاض

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن”، لحظة هروع رجال الأمن والإسعافات. والدفاع المدني إلى المكان الذي تحول إلى أنقاض، بينما حشر أفراد العائلة تحته.

انهيار ملحق يضم عائلة مكونة من 3 أشخاص محشورين تحت الأنقاض في منطقة الرميثية #الكويت pic.twitter.com/DZN6Jz3a5P — جريدتكم (@ImeGrop) April 17, 2021

هذا وقد تمكنت فرق الإطفاء من انتشال العائلة الذي تبين أنها آسيوية الجنسية، وجميعهم في حالة مستقرة.

انهيار في جزء تدعيم المنزل تسبب بالكارثة

وأوضحت إدارة العلاقات العامة في قوة الإطفاء، بحسب ما نقلت صحيفة “الراي” الكويتية أن غرفة العمليات. تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انهيار جزء من منزل في منطقة الرميثية.

وتم توجيه فرق الإطفاء من مراكز البدع والإنقاذ الفني إلى المكان، وعند الوصول تبين أن الإنهيار وقع في جزء. من تدعيم منزل قيد الإنشاء ماتسبب في انهيار ملحق يضم عائلة مكونة من 3 أشخاص وكانوا محشورين تحت الأنقاض.

وأشارت الإدارة إلى إن فرق الإطفاء تمكنت من انتشال العائلة المحشورة وتم تسليمها للطوارئ الطبية، وقد. باشرت فرق التحقيق بعملها للوصول إلى كل التفاصيل المتعلقة بالحادث.

انهيار مبنى سكني من 10 طوابق

وفي الشهر الماضي، فُجع سكان العاصمة المصرية القاهرة، بانهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق في أحد. شوارع منطقة جسر السويس، وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية.

وأظهرت مقاطع فيديو اللحظات الأولى لانهيار العقار السكني وفزع الأهالي بعد ساعات من كارثة تصادم قطارين في سوهاج بصعيد مصر. والتي راح ضحيتها العشرات.

وبحسب وسائل الإعلام، أعلنت محافظة القاهرة حينها عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 23 آخرين تم نقلهم جميعا إلى مستشفى السلام، وجار البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

كما أشارت إلى وصول فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية إلى موقع عقار جسر السويس المنهار للوقوف. على ملابسات الحادث.

استغاثة من تحت الأنقاض

كما تداول رواد مواقع التواصل فيديو للعقار بعد سقوطه. فيما يستغيث الأهالي من أجل إخراج السكان من تحت الأنقاض.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث وفرضت حواجز أمنية حول العقار في محاولة. في محاولة لاستخراج السكان من أسفل الأنقاض.

وذكر الأهالي وشهود عيان أن العقار يتواجد به عدد من السكان بينهم أطفال، وناشدوا أجهزة الحماية المدنية. سرعة استخراجهم من أسفل الأنقاض في محاولة لإنقاذهم.

أحد أقارب ضحايا عقار #جسر_السويس يستغيث: «احنا غلابة ملناش تمن» pic.twitter.com/ETEGGhXgNA — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 27, 2021

وقال مسؤول مصري حينها، إن العقار قديم وليس مبنيًا حديثًا، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية ثلاثية لمعاينته ومعرفة أسباب الانهيار.

وأشار إلى أن رجال الحماية المدنية ما زالوا يبحثون أسفل الأنقاض عن السكان.

تحرك رسمي بعد فوات الأوان

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تفقد العقار ووجه بتشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار العقار، ومعاينة العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية.

ووجه محافظ القاهرة، بحصر السكان بالتعاون مع قسم شرطة السلام أول، وذلك لتعويضهم بوحدات سكنية بديلة.

هذا وقال شهود عيان، إن السبب وراء انهيار عقار جسر السويس، هو أعمال في العقار نفسه.

وقال الأهالي إن شخص من جنسية عربية (سوري) استأجر «بدروم» العقار وكان يجري فيه بعض التوسعات.

وأشار الأهالي إلى أن التوسعات طالت بعض الأعمدة وهو ما أدى إلى حدوث ميل في العقار قبل يومين من الانهيار.

وحسب “المصري اليوم”، فإن الأهالي أكدوا لهم فور وصولهم مكان الانهيار حدوث ميل بسيط بشكل مفاجئ منذ يومين.

وأضاف الأهالي، أن بعضهم خشي على نفسه وأسرته وترك العقار، في حين ظل باقي السكان في أماكنهم لعدم وجود أماكن بديلة لهم.

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