حكيم زياش يقود تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب المان سيتي

نجح المهاجم المغربي حكيم زياش بهدفه الوحيد في اللقاء، من قيادة فريق تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021. واقصاء منافسه المان سيتي من منافسات مسابقة الاتحاد الإنجليزي.

المغربي زياش وهدف التأهل

واستطاع المغربي زياش من تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة ال55 من أحداث الشوط الثاني من المباراة، بعد عرضية جميلة ليسجلها اللاعب في بأقدامه في شباك مرمى فريق المان سيتي.

كما ويصبح اللاعب المغربي زياش “أسد الأطلس”. أول لاعب عربي يسجل في النصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد اللاعب الجزائري عامر بوعزة الذي سجل في عام 2007م.

فيما حاول فريق المان سيتي من الضغط على لاعبي منافسه تشيلسي، لكن فشل طيلة المباراة من الوصول إلى شباك مرمى “البلوز”.

مع إهداره العديد من الفرص، من أجل تعديل النتيجة. لينجح فريق تشيلسي بهدف زياش التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

في انتظار الفائز من مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون في المباراة الحاسمة بينمها في دور النصف النهائي مساء يوم الأحد القادم.

اقرأ المزيد: موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

مدرب تشيلسي توخيل

كما وقال مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي توماس توخيل، خلال مؤتمر صحفي له عقب نجاح فريقه في التأهل على دور النهائي للمنافسة على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، قائلاً: ” لقد كان أداءً قويًا للغاية، أنا سعيد للغاية وفخور بما قدمناه اليوم، اللاعبون قدموا أداءً مميزة للغاية”.

That's one happy boss! 😃 Thomas Tuchel pays tribute to an exceptional Chelsea #FACup performance… — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 17, 2021

وأردف توخيل، ” لعبنا أول 35 دقيقة ممتازة في الشوط الأول. ثم عانينا لمدة 10 دقائق. بينما لعبنا 30 دقيقة أخرى بقوة وسجلنا هدفًا. وكان من الممكن أن نسجل هدفًا ثانيًا”.

وأضاف المدرب توخيل، ” أنا فخور جدًا لأنه من الصعب جدًا. مواجهة السيتي، كما يجب أن تكون في أعلى مستواك”.

المدرب غوارديولا

وعقب مدرب فريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا، على خسارة فريقه وفقدانه التأهل إلى المنافسة على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، قائلاً: ” لقد لعبنا بشكل جيد في أخر 15 دقيقة. لقد كافحنا من أجل العثور على مكاننا، لكننا نهنئ تشيلسي. المباراة كانت صعبة”.

كما وأردف غوارديولا، ” استقبلنا الهدف ولكن برد فعلنا كان جيد. خاصة بعد دخول فيل فودين وجوندوجان، لكن الفريق المنافس دافع بثمانية لاعبين. والأمر ليس سهلاً “.

وعن إصابة دي بروين قال غوارديولا، ” لا تبدو إصابة دي بروين جيدة، إنه يعاني من الألم. سنرى ما سيحدث، غدًا سيخضع للمزيد من الفحوصات”.

ترتيب الدوري الإنجليزي

على الرغم من الخسارة الأخير إلا أن المتصدر المان سيتي ينفرد في صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” برصيد 74 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 63 نقطة.

صعود وست هام وتراجع أرسنال

بعد فوزه على فريق برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد. بفارق أربع نقاط عن منافسه فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة. متساويًا مع فريق وست هام في المركز الرابع من الترتيب بنفس النقاط.

ترتيب تشيلسي في الدوري

وفي المركز الخامس يحتل فريق تشيلسي برصيد 54 نقطة. بينما جاء صعد من جديد فريق ليفربول الإنجليزي إلى خامس ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة. متساويًا مع صاحب المركز السادس وست هام بنفس النقاط.

المباريات الحاسمة لها رجالها… حكيم زياش يقود تشيلسي إلى المشهد الختامي من كأس الاتحاد الانجليزي، بعدما سجل الهدف الوحيد في المباراة أمام المان سيتي. حكيم زياش سجل هدفين في آخر ثلاثة مباريات لعبها كأساسي مع تشيلسي.#ENDM #FACup #CHEMCI #ChelseaFC #ManCity pic.twitter.com/82gYRp5Hol — ENDM 🇲🇦 (@ENDM_Twit) April 17, 2021

توتنهام والترتيب السابع

أما في المركز السابع جاء فريق توتنهام برصيد 50 نقطة. كما جاء فريق إيفرتون في المركز الثامن برصيد 49 نقطة. أما في المركز التاسع جاء فريق أرسنال برصيد 45 نقطة من ترتيب الدوري الممتاز.

بينما جاء في المركز العاشر للترتيب فريق ليدز بونايتد بنفس النقاط متساويًا مع فريق أرسنال الإنجليزي. في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2020-2021.

هدافي الدوري الإنجليزي

كما ويتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21 هدفًا.

فيما يحتل نجم فريق ليفربول “الريدز” المصري محمد صلاح في وصافة الترتيب والمركز الثاني من الترتيب. بعد انفراده في صدارة ترتيب الدوري لهذا الموسم خلال الأشهر الماضية.

البرتغالي فيرنانديش مع مانشستر يونايتد

كما وجاء في المركز الثالث من ترتيب الدوري لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد البرتغالي ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

جوارديولا 💬 لقد لعبوا أول 15 أو 20 دقيقة بشكل جيد وكافحنا قليلا. كنا أفضل في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول – لم نصنع الكثير من الفرص لكننا كنا في المباراة. الدقائق الأخيرة مع فودين وجوندوجان خلقنا المزيد. تهانينا لتشيلسي. 🔷 #السيتي pic.twitter.com/EMuOegZb6K — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 17, 2021

بفارق هدفين مع النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في المركز الرابع من الترتيب برصيد 14 هدفاً. ومتساوي مع باتريك بامفورد بنفس عدد الأهداف.

الكوري الجنوبي سون وترتيب المركز الخامس

أما في المركز الخامس جاء مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” الذي يقدم الأداء الجديد مع فريق توتنهام “السيبرز” برصيد 13 هدفًا بفارق نقطة وحيدة عن اللاعب ليوين مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد