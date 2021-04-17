قبل الإفطار.. الحوثيون يستهدفون قاعدة الملك خالد الجوية ويصيبون أهدافا حساسة

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية “الحوثيين” اليوم السبت، عن هجوم نفذته طائرة مسيرة تابعة للجماعة، على قاعدة الملك خالد الجوية السعودية.

وبحسب ما قال الناطق باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، بأن سلاح الجو التابع للجماعة. استهدف القاعدة السعودية بطائرة مسيرة من طراز كي2.

نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K استهدفت هدفا عسكريا حساسا وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

يأتي هذا الاستهداف ردا على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا. — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 17, 2021

وأضاف المتحدث قوله “نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف… استهدفت هدفا عسكريا حساسا” مؤكدا أن الإصابة اتسمت بالدقة.

لا تعليق سعودي

وشهدت الشهور الأخيرة الماضية هجمات متعددة نفذتها جماعة الحوثي ضد منشآت سعودية عسكرية ومدنية ونفطية، باستخدام. صواريخ وطائرات مصنعة محلياً وبدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وتسببت شظايا صواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن على السعودية، الأربعاء، في حريق محدود في حرم جامعة جازان.

والاثنين الماضي، أعلنت جماعة الحوثي استهدافها منشآت لشركة آرامكو النفطية السعودية العملاقة، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

ومنذ 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً داعماً للحكومة اليمنية التي تحارب ضد الحوثيين منذ العام 2014، بعد سيطرتهم. على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى.

ولا تزال الحرب مستعرة بين الأطراف في ظل دعوات أممية لهم إلى “اغتنام الفرصة” للتوصل إلى حل دبلوماسي بينهم.

وأدى النزاع الذي اندلع إثر هجوم شنه الحوثيون في عام 2014 إلى مقتل عشرات الآلاف وفقًا لمنظمات غير حكومية ودفع ملايين آخرين إلى شفا المجاعة

مطار جيزان وقاعدة الملك خالد الجوية

وكانت الجماعة المدعومة من إيران أعلنت الأحد، عن استهداف جديد لمنشآت سعودية حيوية هامة وحساسة، عبر طائرات مسيرة تحمل صواريخ.

وفي هذا السياق أعلن العميد يحيى سريع، المتحدث باسم قوات الحوثي عن استهداف مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان. وقاعدة الملك خالد الجوية بمدينة خميس مشيط السعودية صباح اليوم، الأحد، بطائرتين دون طيار.

كما كتب يحيى سريع في بيان عبر “تويتر” رصدته (وطن) إن مسيرتين من نوع “قاصف 2k” أصابتا الأهداف إصابة دقيقة.

التحالف يرد

من جانبه أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها جماعة. الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

وقال التحالف في بيان رصدته (وطن): “نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

كما اتهم البيان جماعة “أنصار الله” بشن “محاولات عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية”.

وسبق أن اشترط رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة أنصار الله “الحوثيين”، محمد الحوثي، بضرورة وقف إطلاق النار في كافة المحافظات اليمنية. وفك الحصار، بإدخال السفن المحتجزة خلال ثمانية وأربعين ساعة، من أجل السلام، والتصالح مع السعودية ووقف استهدافها.

ودعا الحوثي خلال تغريدة سابقة له عبر حسابه الشخصي بتويتر، رصدتها (وطن)، كل من الدول التي وصفها بـ”دول العدوان. الأمريكي البريطاني. السعودي الإماراتي وحلفائه إلى وقف لإطلاق النار الشامل في عموم الجمهورية اليمنية و الحدود وفك الحصار”.

وتابع محمد الحوثي في تغريدته: ” على أن تكون أول خطوات فك الحصار إدخال جميع السفن المحتجزة خلال الثمانية والأربعين ساعة القادمة. إذا لديهم جدية في السلام وإيقاف المأساة الإنسانية”.

رسالة من الزعيم الحوثي للإمارات

وكانت جماعة الحوثي، كشفت تفاصيل رسالة وصلت من زعيمها، عبد الملك الحوثي إلى الإمارات والتي أدت إلى “توقف استهدافها.

تفاصيل رسالة من القائد للإمارات

كما قال محمد علي الحوثي في تغريدة سابقة عبر تويتر، رصدتها “وطن”، إنه “بطريقة ما وصلت رسالة من القائد عبدالملك الحوثي. إلى الإمارات، نصحهم فيها بالتوقف”.

لماذا لا يتم قصف الإمارات كالسعودية؟

وأشار إلى أن الرسالة دفعت الإمارات إلى “إعلان انسحابها رسميا” من التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

كما أضاف: “وتوقف الاستهداف لها “للإمارات”، وإذا أعلنت السعودية انسحابها كما فعلت الإمارات من اليمن فسيتوقف قصفها. هذه هي الحكاية لا أكثر فيما أعتقد”، على حد قوله.

وتعمل السعودية منذ ست سنوات ضمن تحالف عسكري من دول إسلامية وعربية، لدعم الحكومة اليمنية التي معها اعتراف دولي. في أهدافها لاسترداد العاصمة صنعاء، ومناطق عديدة في شمال وغرب اليمن، كانت أنصار الله قد سيطرت عليها أواخر 2014.

وفي المقابل تقوم جماعة أنصار الله بشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، ضد أهداف سعودية مختلفة.

كما سجلت الأسابيع الأخيرة حالة عجز كبير تعاني منها القوات السعودية في رصد واعتراض الصواريخ الحوثية.

وتضررت العديد من المنشآت الهامة في المملكة جراء القصف الحوثي، وسط أنباء عن طلب ابن سلمان لمساعدة إسرائيلية بنشر. نظام القبة الحديدية في المملكة للتصدي لصواريخ الحوثي.

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