صورة أحمد الشقيري بصدر عاري تثير ضجة واسعة بعد سنوات من الغياب!

تصدر الإعلامي السعودي أحمد الشقيري تريندات موقع “تويتر” في السعودية ولبنان والكويت ومصر على مدار الساعات الماضية.

أحمد الشقيري حديث الفتيات

جاء ذلك بعد الحلقة الرابعة من برنامج أحمد الشقيري الرمضاني الجديد “سين”، حيث قام بتعريف المشاهدين. على البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، من خلال الإستزراع السمكي، فغاص في البحر ليعرف المشاهدين أكثر.

وظهر أحمد الشقيري بصدرٍ عارٍ وهو يستعد للسباحة، وأظهر جسده الرياضي، ما جعله حديث الفتيات عبر “تويتر”.

وتصدر وسم #أحمد_الشقيري التريند عبر “تويتر”، اندلع خلاله جدلاً بين الفتيات اللواتي تغزلن بالمذيع السعودي، وما بين الشباب الذين اعتبروا الأمر تحرشاً.

تحرش أم غزل؟

وجاء في أحد التعليقات: “كان فصخ من زمان عشان نسمع كلامه”.

كان فصخ من زمان عشان نسمع كلامه — Al-Qahtani 🇸🇦♡ (@Mrsqahtani) April 16, 2021

وطلبت أخرى الزواج منه قائلة: “ماشاءالله اخلاق وشكل تزوجني اتوسل إليك”.

ماشاءالله اخلاق وشكل تزوجني اتوسل إليك pic.twitter.com/Cv5XNNPUTn — Turtle 🐢 (@ttuurtlle) April 16, 2021

وعلقت أخرى ساخرة: “وهنا عرفنا ان فيه شيء احلى من خواطر”.

وهنا عرفنا ان فيه شيء احلى من خواطر — strive for life (@GadisWomen) April 16, 2021

بينما أثنى آخر على رشاقة أحمد الشقيري، وكتب: ” الله شي حلو ان فيه ناس كبيره بالسن وباقي محافظه على جسمهم واطلالتهم هذولي قدوه منجد”.

اللله شي حلو ان فيه ناس كبيره بالسن وباقي محافظه ع جسمهم واطلالتهم هذولي قدوه منجد — Cookie 🍪 (@PoorCooki3) April 16, 2021

وكتبت أخرى: ” هالانسان لازم يصير وزير والله حرام عمره انفنى وهو يتكلم عن التطوير ومحد قاعد يستغله”.

هالانسان لازم يصير وزير والله حرام عمره انفنى وهو يتكلم عن التطوير ومحد قاعد يستغله — ساره راجحي💍⚖️ (@sarahrajhi1999) April 16, 2021

وعلقت أخرى ساخرة: ” ما كان يحتاج مليون جزء لخواطر كان فصخت وخلاص كلنا بنسمع كلامك”.

ما كان يحتاج مليون جزء لخواطر كان فصخت وخلاص كلنا بنسمع كلامك pic.twitter.com/cLS67LmmZ8 — مشهوره (@lshyl_) April 16, 2021

بينما قارن ناشط سعودي غزل الفتيات بأحمد الشقيري بجرائم التحرش، وكتب عبد السلام الحارثي: “البنات اللي ينزلون صور الشقيري ويتغزلون فيه هم أنفسهم اللي يتباكون إذا شافوا متحرش ويرفعونه ترند وينزلون سمعته بالأرض ويسفلون فيه، فعلا مستشرفات خفيفات”.

مغرد يقارن غزل البنات بأحمد الشقيري بجرائم التحرش! pic.twitter.com/OwGXuL1I9t — Trends (@TrendPase) April 16, 2021

برنامج “سين”

وكانت مجموعة قنوات mbc قد نشرت برومو برنامج أحمد الشقيري الذي يحمل اسم “سين”، ظهر خلاله الإعلامي السعودي وهو يقول: ” لما نمشي بهذه المسيرة ، نعرف أن الكل لازم يشارك فيه ، والتحسين لا يحدث في ضغط زر ، والصورة لا تتحدث عن كل ما وصلت إليه السعودية “.

ويسلط برنامج “سين” الضوء على حالة التطور والانفتاح الاقتصادي الذي شهدته السعودية خلال السنوات الأخيرة، والمشاريع التي تنفذها المملكة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.

تركي آل الشيخ والشقيري

ويركز برنامج “سين” على تعزيز فكرة السؤال، والبحث عن المعرفة من خلال طرح الأسئلة المهمة عن حقيقة الأشياء، وسيعرض قبل موعد الإفطار بقليل، كما أعلنت mbc.

وأشاد المغردون حينها بعودة أحمد الشقيري، وعبروا عن فرحتهم بذلك، خاصة أنهم سبق وأن طالبوا رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، بدعم الشقيري بدلاً من الفنان المصري رامز جلال، وذلك بعد ظهور المستشار في غرفة أسرار برنامج “رامز عقله طار”.

أحمد الشقيري

وفاز أحمد الشقيري العام الماضي بجائزة الأوسكار التعليمي 2020، التي يطلقها مركز تنمية الموارد البشرية في دبي HDTC.

وقسمت فئات الجائزة العالمية لست فئات؛ يحمل اسم أولها (الفيديو التعليمي التحفيزي الأكثر انتشاراً وتداولاً في 2020)، وفاز فيه فيلم (إحسان من المستقبل) للشقيري، وحصل الفيديو على نحو 4 ملايين مشاهدة.

وسبق أن تم اختيار الشقيري ضمن أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم العربي، وفي 2014 أدرجه “المرصد. السعودي للإعلام الاجتماعي” في لائحة الشخصيات والجهات الأقوى تأثيرا في الشبكات الاجتماعية السعودية، ومنحته السفارة اليابانية. بالسعودية شهادة تقدير لدور برنامجه “خواطر” في “زيادة اهتمام الشعب السعودي بجميع جوانب المجتمع الياباني”.

الجدير بالذكر أن أحمد الشقيري تزوج مرتين وحصل الطلاق مع الأولى، وهو متزوج الآن من السعودية رولا دشيشة، وأنجب الثنائي طفلين هما يوسف وإبراهيم.

وبجانب نشاطه الإعلامي، يملك أحمد الشقيري مشروعًا تجارياً خاصاً به ينفق منه على نفسه وعلى أسرته في بيع الأدوات المنزلية بالإضافة إلى أعماله الدعوية والتطوعية.

وغاب الشقيري عن تقديم برنامج خواطر منذ عام 2015، وذلك بعد 11 جزءا كان برنامجه ضمن الأشهر في المنطقة والأكثر متابعة، نظرا للقيم والمبادئ والأفكار التي كان يطرحها.

وانتشرت مؤخراً أنباء عن وفاة احمد الشقيري، الذي كان يقدم برنامج “خواطر” في المستشفى إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة.

وهرع المئات من محبي الإعلامي ومتابعيه للتقصي أكثر عن الخبر ومدى صحته. وفق ما تمّ تداوله

وبعد ساعات على انتشار الخبر، لم يصدر أي نفي عن الشقيري عبر صفحاته الرسمية على إنستغرام وتويتر، إلا أنه تم التواصل مع أسرته التي نفت بدورها خبر الوفاة، وأكدت أن الإعلامي حي يرزق وبصحة جيدة.

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