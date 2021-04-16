مي العيدان تنتقد الفنان عبدالمنعم العمايري بعد “قله أدبه” في قيد مجهول

واصلت الإعلامية الكويتية، مي العيدان الهجوم على الفنان السوري، عبدالمنعم العمايري، بسبب مشهد الحمام في مسلسل “قيد مجهول”. واصفةً المشهد بـ “قلة أدب وانحطاط”.

هجوم حاد

ونشرت مي العيدان، مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، متسائلة عما إذا كان يقبل عبدالمنعم العمايري. أن تراه ابنتاه بهذا الشكل؟.

وأضافت: “لا يمكن تقليد الأجانب في كل أمر لأن لديهم أفلاماً إباحية”.

وظهر الفنان السوري، عبدالمنعم عمايري في المشهد وهو يجلس على المرحاض ويكشف أجزاء من جسمه. ليتعرض لانتقادات حادة من متابعيه.

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وسألت مي العيدان، الفنان عبدالمنعم العمايري: “هل يمكن أن تقوم بالمثل لكي تذهب إلى العالمية؟ هذا تفكير سطحي. هذا قلة أدب، هذا انحطاط”.

وقالت مي بأنها كانت تظن عمايري مثقفا وثقيلا ويتمتع بحضور لافت.

“فنان فارغ”

أما فيما يخص الحساب المزيف الذي تكلم عنه عمايري ووصف منتقديه بالبقر: فردت مي العيدان: “هم بقر لأنهم يتابعونك ويحبونك”.

واتهمت مي العيدان، الفنان السوري، بأنه فنان فارغ يلهث عن العالمية على حساب الأخلاق.

وكان عبد المنعم العمايري قد ردّ على هذه الانتقادات أثناء حلوله ضيفاً على برنامج “المدينة أف أم” الإذاعي.

وفي هذا السياق أشار إلى أنه لم يُظهر عورته وأن للمشهد مبرراً درامياً. وذكر أنه يرفض الظهور عارياً، مضيفاً أنه أدّى مشهد قُبلات فقط.

وسبق أن انتقدت مي العيدان نفس المشهد للفنان السوي، بعدما نشرت الإعلامية الكويتية صورة من المشهد المثير للجدل.

وعلقت عليها: “السوري عبدالمنعم العمايري مطلع عورته في مسلسل قيد مجهول. ولما الناس هاجمته و انتقدته. قال عنهم انهم بقر وانه مثل الأعمال العالمية.

وأضافت: “أبي أعرف ما تأخذون من الأجانب إلا القشور و السلبيات لكن انكم تأخذون منهم الاشياء الإيجابية لا طبعا”.

وأكملت: “نفسي أعرف قبل ما تقدم هالمشهد اللي ماله اَي قيمه دراميه بالعمل هل راجعت مشاعر أولادك وهم يَرَوْن منظرك بهالطريقة”.

واستكملت: “اليوم اظهرت خلفيتك فيا ترى هل العمل القادم سوف نراك عاريا تماما . . واضح انك تقدم رساله . . ولكن رساله مبتذلة”.

متابعو عبدالمنعم عمايري

واعتبر متابعو النجم السوري أنه تجاوز بذلك الخطوط الحمراء، وهاجموه بشدة خاصة بعد رده الذي أثار الجدل. حيث انتقد الجمهور كلماته خاصة وأنه استشهد بمتابعتهم للمسلسل الشهير، لعبة صراع العروش.

يشار إلى أن مسلسل قيد مجهول تدور أحداثه في إطار تشويقي درامي، ويشارك في بطولته إلى جانب عبد المنعم عمايري. كل من باسل الخياط، نظلي الرواس، إيهاب شعبان هيا مرعشلي وجيانا عنيد.

ويعد مسلسل قيد مجهول هو العمل الأول للمخرج الشاب السدير مسعود ومن تأليف محمد أبولبن ولواء يازجي.

كما يعتبر العمل السوري الأول للمنتج محمد مشيش بعد عدة إنتاجات مصرية مهمة، منها هذا المساء، جراند أوتيل. ليالي أوجيني، ومسلسل أهو ده اللي صار، وهي المسلسلات المصرية التي حققت نجاحاً جماهيرياً. واسع فور عرضها على شاشة الدراما المصرية.

أمل العوضي

وفي سياق منفصل، انتقدت مي العيدان، الفنانة أمل العوضي؛ إثر نشرت أمل مجموعة من الصور على حسابها الرسمي في انستغرام.

ووجهت العيدان، لها الانتقادات بقولها: “أمل العوضي نيوو، هذا لبس في رمضان ولا يناسب رمضان، عندكم 11 شهر بالسنة. تلبسون اللي تبونه حبكت هالأكتاف العارية بالشهر الفضيل؟”.

وظهرت أمل العوضي بفستان باللون الأسود مكشوف الكتفين، وهو ما تسبَّب في هجوم المتابعين؛ بسبب أن الصور. لا تتناسب مع مشاعر الشهر الفضيل في رمضان.

وكانت أمل العوضي قد فاجأت الجمهور قبل رمضان بإطلالة جديدة، إثر التغير الكبير في ملامحها.

في حين أن أمل تطل سنوياً بشكل مختلف يُلاحَظ عليه التغيرات إثر خضوعها لعدد من عمليات التجميل.

سناب شات

وفي مطلع هذا الشهر ظهرت أمل لمتابعيها على السوشيال ميديا بشكل جديد، فور نشرها لصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”.

وأطلت العوضي على جمهورها بملامح وجه متغيرة تماماً، وهو ما جعل البعض يشكك في أنها هي صاحبة الصورة.

بينما أعرب البعض الآخر عن استيائه الشديد من كثرة قيامها بعمليات تجميل لإجراء تعديلات في شكلها. مؤكدين أن جمالها الطبيعي كان أفضل بكثير.

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